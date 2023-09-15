Зеленский провел Ставку: обсудили ситуацию на фронте и поставки оружия

Президент Владимир Зеленский 15 сентября провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, во время которого была обсуждена ситуация на фронте по всем направлениям.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие оперативно-тактических группировок доложили о положении дел в Харьковской, Луганщине, Донбассе, Запорожье и юге. Президент ознакомился с завершенными специальными операциями и планированием будущих. В ходе заседания также обсужден вопрос поставок оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта.

Зеленский написал, что на заседании были рассмотрены отчеты разведок о действиях российских оккупационных войск.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины доложил о текущей динамике собственного производства оружия и боеприпасов и перспективах его наращивания.

Зеленский отметил необходимость усиления обороноспособности Украины и обеспечения наших войск всем необходимым для успешного отражения российской агрессии.

Напомним, в прошлый раз президент Владимир Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего 9 сентября. На нем обсуждались вопросы защиты энергетической инфраструктуры и одесских портов.