Зеленський провів Ставку: обговорили ситуацію на фронті і постачання зброї

Президент Володимир Зеленський 15 вересня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача Збройних Сил України, під час якого було обговорено ситуацію на фронті за всіма напрямками.

Про це повідомив Зеленський у Тelegram.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувачі оперативно-тактичних угруповань доповіли про стан справ на Харківщині, Луганщині, Донбасі, Запоріжжі та півдні. Президента ознайомили із завершеними спеціальними операціями та плануванням майбутніх. Під час засідання також обговоренопитання постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для фронту.

Зеленський написав, що на засіданні були розглянуті звіти розвідок про дії російських окупаційних військ.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України доповів про поточну динаміку власного виробництва зброї та боєприпасів та перспективи його нарощування.

Зеленський наголосив на необхідності посилення обороноздатності України та забезпечення наших військ усім необхідним для успішного відбиття російської агресії.

Нагадаємо, попередній раз президент Володимир Зеленський скликав засідання Ставки верховного головнокомандувача 9 вересня. На ній обговорювалися питання захисту енергетичної інфраструктури та одеських портів.