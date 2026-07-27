Цены на аренду квартир в Киеве в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные портала ЛУН Статистика, чтобы показать ситуацию на арендном рынке недвижимости Киева по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в июле 2026

В июле 2026 года арендный рынок Киева продолжает демонстрировать тенденцию к росту. Согласно данным портала M2bomber, средняя стоимость аренды квартир в столице поднялась на 14,07% за последний месяц и на 18,91% в годовом измерении.

Как изменились цены на аренду в Киеве — июль 2026

Инфографика: m2bomber

Более подробно ситуацию с ценами по квартирам в зависимости от количества комнат и района рассмотрим ниже.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало июля 2026 года аренда однокомнатных квартир в Киеве почти не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, по данным ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

На динамику арендной платы могли повлиять сезонные факторы спроса летом, а также экономические факторы или изменение количества предложений жилья.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:

Печерский — 38 300 грн;

Шевченковский — 26 000 грн;

Голосеевский — 23 000 грн.

В то же время к районам со средним сегментом цен на аренду квартир в июле 2026 относятся:

Подольский — 23 000 грн;

Соломенский — 17 000 грн;

Оболонский — 16 000 грн;

Дарницкий — 16 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Киева — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

А самое доступное жильё можно найти в таких районах:

Днепровский — 15 000 грн;

Святошинский — 15 000 грн;

Деснянский — 10 000 грн.

Также доступные предложения по аренде однокомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в таких населённых пунктах:

Ирпень — 16 000 грн;

Софиевская Борщаговка — 15 500 грн;

Петропавловская Борщаговка — 15 000 грн;

Вишнёвое — 14 000 грн;

Буча — 13 500 грн;

Бровары — 13 500 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах таких типов, как:

Дореволюционные — 36 000 грн;

Новостройки (построенные после 2010 года) — 24 000 грн.

Первая категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре. Дореволюционные же дома высоко ценятся за винтажность, высокие потолки и расположение в исторических районах Киева.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки в Киеве — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время однокомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в таких домах, как:

Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) — 21 000 грн;

Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) — 16 000 грн.

Самые дешёвые варианты можно найти в домах такого типа:

Хрущёвки (построены с 1956 по 1969 год) — 12 000 грн;

Панельки (построены с 1969 по 1991 год) — 12 000 грн.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 10 000 – 15 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (680) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве по состоянию на июль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время согласно данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 8 800 грн, и по такой цене сдаётся 7,3% однокомнатных квартир.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве — июль 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву

Так же, как и с однокомнатными квартирами, по состоянию на начало июля 2026 года аренда двухкомнатных квартир в Киеве фактически не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, по данным ЛУН Статистика. Если в начале июня средняя стоимость составляла 22 700 – 28 000 грн, то к июлю она составила 22 500 – 28 000 грн по данным ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве по районам: самыми дорогими районами являются:

Печерский — 49 500 грн;

Шевченковский — 33 800 грн;

Голосеевский — 35 000 грн.

Что касается районов со средним сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в июле 2026, к ним относятся:

Подольский — 30 000 грн;

Соломенский — 24 000 грн;

Оболонский — 20 500 грн;

Дарницкий — 21 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве по районам — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самое дешёвое двухкомнатное жильё предлагают в аренду в таких районах, как:

Святошинский — 18 000 грн;

Днепровский — 15 600 грн;

Деснянский — 12 000 грн.

Также доступные предложения в среднем диапазоне цен по аренде двухкомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в таких населённых пунктах:

Софиевская Борщаговка — 24 000 грн;

Буча — 20 000 грн.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие квартиры традиционно предлагаются в домах таких типов, как:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 38 000 грн;

Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 40 000 грн.

В то же время двухкомнатные квартиры сдают по средней цене в домах такого типа:

Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) — 29 000 грн;

Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) — 24 000 грн.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир в Киеве по годам застройки — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дешёвые предложения по двухкомнатным квартирам можно найти в домах такого типа:

Хрущёвки (построены с 1956 по 1969 год) — 15 000 грн;

Панельки (построены с 1969 по 1991 год) — 15 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, паркингов и развитой инфраструктурой. Старые дома оцениваются за более доступную цену и часто выгодное расположение в исторических или хорошо транспортно доступных районах столицы.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 15 000 – 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (380) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время по данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 12 000 грн, по такой цене сдаётся 6,3% двухкомнатных квартир в Киеве.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве — июль 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву

Средняя цена аренды трёхкомнатной квартиры в Киеве в июле 2026 года составляет 30 300 грн (если брать данные по квартирам, которые были сданы). То есть цена почти не изменилась по сравнению с прошлым месяцем (30 600 грн). В то же время средняя цена на аренду трёхкомнатных квартир в объявлениях составляет 45 000 грн, то есть не изменилась по сравнению с прошлым месяцем.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Такая разница между ценами указывает на то, что цена в предложениях (объявлениях от арендодателей) часто не соответствует тем суммам, которые готовы платить арендаторы. Поэтому в последние месяцы наблюдается тенденция, при которой арендодатели постепенно корректируют цены на аренду в своих объявлениях в соответствии с реалиями рынка.

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры являются:

Печерский — 76 600 грн;

Шевченковский — 52 000 грн;

Голосеевский — 45 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве по районам — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

К районам со средним сегментом цен на аренду трёхкомнатных квартир в июле 2026 относятся:

Подольский — 40 500 грн;

Оболонский — 38 600 грн;

Соломенский — 33 000 грн;

Днепровский — 28 000 грн;

Дарницкий — 25 000 грн.

Самая доступная аренда жилья предлагается в таких районах, как:

Святошинский — 20 000 грн;

Деснянский — 15 000 грн.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по типу дома

Самые дорогие предложения по аренде трёхкомнатных квартир в Киеве можно найти в домах такого типа:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 63 000 грн;

Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 63 000 грн.

Средний сегмент цен на трёхкомнатные квартиры приходится на такие дома, как:

Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) — 38 000 грн;

Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) — 40 000 грн.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Киеве по годам застройки — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

И наконец, самые дешёвые квартиры традиционно можно найти в домах такого типа:

Хрущёвки (построены с 1956 по 1969 год) — 22 000 грн;

Панельки (построены с 1969 по 1991 год) — 18 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, паркингов и развитой инфраструктурой. Старые дома оцениваются за более доступную цену и часто выгодное расположение в исторических районах столицы.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Киеве составляет 20 000 – 25 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (130) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена составляет 21 000 грн, по такой цене сдаётся 1,4% квартир.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве по состоянию на июль 2026

Инфографика: m2bomber

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