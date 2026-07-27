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Цены на аренду квартир в Киеве в июле 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua проанализировала данные портала ЛУН Статистика, чтобы показать ситуацию на арендном рынке недвижимости Киева по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в июле 2026
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве
- Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Киеве
Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в июле 2026
В июле 2026 года арендный рынок Киева продолжает демонстрировать тенденцию к росту. Согласно данным портала M2bomber, средняя стоимость аренды квартир в столице поднялась на 14,07% за последний месяц и на 18,91% в годовом измерении.
Более подробно ситуацию с ценами по квартирам в зависимости от количества комнат и района рассмотрим ниже.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву
По состоянию на начало июля 2026 года аренда однокомнатных квартир в Киеве почти не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, по данным ЛУН Статистика.
На динамику арендной платы могли повлиять сезонные факторы спроса летом, а также экономические факторы или изменение количества предложений жилья.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева
Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:
- Печерский — 38 300 грн;
- Шевченковский — 26 000 грн;
- Голосеевский — 23 000 грн.
В то же время к районам со средним сегментом цен на аренду квартир в июле 2026 относятся:
- Подольский — 23 000 грн;
- Соломенский — 17 000 грн;
- Оболонский — 16 000 грн;
- Дарницкий — 16 000 грн.
А самое доступное жильё можно найти в таких районах:
- Днепровский — 15 000 грн;
- Святошинский — 15 000 грн;
- Деснянский — 10 000 грн.
Также доступные предложения по аренде однокомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в таких населённых пунктах:
- Ирпень — 16 000 грн;
- Софиевская Борщаговка — 15 500 грн;
- Петропавловская Борщаговка — 15 000 грн;
- Вишнёвое — 14 000 грн;
- Буча — 13 500 грн;
- Бровары — 13 500 грн.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах таких типов, как:
- Дореволюционные — 36 000 грн;
- Новостройки (построенные после 2010 года) — 24 000 грн.
Первая категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре. Дореволюционные же дома высоко ценятся за винтажность, высокие потолки и расположение в исторических районах Киева.
В то же время однокомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в таких домах, как:
- Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) — 21 000 грн;
- Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) — 16 000 грн.
Самые дешёвые варианты можно найти в домах такого типа:
- Хрущёвки (построены с 1956 по 1969 год) — 12 000 грн;
- Панельки (построены с 1969 по 1991 год) — 12 000 грн.
Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 10 000 – 15 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (680) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время согласно данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 8 800 грн, и по такой цене сдаётся 7,3% однокомнатных квартир.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву
Так же, как и с однокомнатными квартирами, по состоянию на начало июля 2026 года аренда двухкомнатных квартир в Киеве фактически не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, по данным ЛУН Статистика. Если в начале июня средняя стоимость составляла 22 700 – 28 000 грн, то к июлю она составила 22 500 – 28 000 грн по данным ЛУН Статистика.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве по районам: самыми дорогими районами являются:
- Печерский — 49 500 грн;
- Шевченковский — 33 800 грн;
- Голосеевский — 35 000 грн.
Что касается районов со средним сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в июле 2026, к ним относятся:
- Подольский — 30 000 грн;
- Соломенский — 24 000 грн;
- Оболонский — 20 500 грн;
- Дарницкий — 21 000 грн.
Самое дешёвое двухкомнатное жильё предлагают в аренду в таких районах, как:
- Святошинский — 18 000 грн;
- Днепровский — 15 600 грн;
- Деснянский — 12 000 грн.
Также доступные предложения в среднем диапазоне цен по аренде двухкомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в таких населённых пунктах:
- Софиевская Борщаговка — 24 000 грн;
- Буча — 20 000 грн.
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие квартиры традиционно предлагаются в домах таких типов, как:
- Новостройки (построенные после 2010 года) — 38 000 грн;
- Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 40 000 грн.
В то же время двухкомнатные квартиры сдают по средней цене в домах такого типа:
- Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) — 29 000 грн;
- Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) — 24 000 грн.
Самые дешёвые предложения по двухкомнатным квартирам можно найти в домах такого типа:
- Хрущёвки (построены с 1956 по 1969 год) — 15 000 грн;
- Панельки (построены с 1969 по 1991 год) — 15 000 грн.
Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, паркингов и развитой инфраструктурой. Старые дома оцениваются за более доступную цену и часто выгодное расположение в исторических или хорошо транспортно доступных районах столицы.
Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 15 000 – 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (380) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время по данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 12 000 грн, по такой цене сдаётся 6,3% двухкомнатных квартир в Киеве.
Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Киеве
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву
Средняя цена аренды трёхкомнатной квартиры в Киеве в июле 2026 года составляет 30 300 грн (если брать данные по квартирам, которые были сданы). То есть цена почти не изменилась по сравнению с прошлым месяцем (30 600 грн). В то же время средняя цена на аренду трёхкомнатных квартир в объявлениях составляет 45 000 грн, то есть не изменилась по сравнению с прошлым месяцем.
Такая разница между ценами указывает на то, что цена в предложениях (объявлениях от арендодателей) часто не соответствует тем суммам, которые готовы платить арендаторы. Поэтому в последние месяцы наблюдается тенденция, при которой арендодатели постепенно корректируют цены на аренду в своих объявлениях в соответствии с реалиями рынка.
Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам
Самыми дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры являются:
- Печерский — 76 600 грн;
- Шевченковский — 52 000 грн;
- Голосеевский — 45 000 грн.
К районам со средним сегментом цен на аренду трёхкомнатных квартир в июле 2026 относятся:
- Подольский — 40 500 грн;
- Оболонский — 38 600 грн;
- Соломенский — 33 000 грн;
- Днепровский — 28 000 грн;
- Дарницкий — 25 000 грн.
Самая доступная аренда жилья предлагается в таких районах, как:
- Святошинский — 20 000 грн;
- Деснянский — 15 000 грн.
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по типу дома
Самые дорогие предложения по аренде трёхкомнатных квартир в Киеве можно найти в домах такого типа:
- Новостройки (построенные после 2010 года) — 63 000 грн;
- Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 63 000 грн.
Средний сегмент цен на трёхкомнатные квартиры приходится на такие дома, как:
- Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) — 38 000 грн;
- Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) — 40 000 грн.
И наконец, самые дешёвые квартиры традиционно можно найти в домах такого типа:
- Хрущёвки (построены с 1956 по 1969 год) — 22 000 грн;
- Панельки (построены с 1969 по 1991 год) — 18 000 грн.
Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, паркингов и развитой инфраструктурой. Старые дома оцениваются за более доступную цену и часто выгодное расположение в исторических районах столицы.
Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Киеве составляет 20 000 – 25 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (130) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена составляет 21 000 грн, по такой цене сдаётся 1,4% квартир.
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