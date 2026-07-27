Ціни на оренду квартир в Києві у липні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані порталу ЛУН Статистика, щоб показати ситуацію на орендному ринку нерухомості Києва станом на липень 2026 року. Детальний огляд цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир в Києві у липні 2026

У липні 2026 року орендний ринок Києва продовжує демонструвати тенденцію на зростання. Згідно з даними порталу M2bomber, середня вартість оренди квартир у столиці піднялася на 14,07% за останній місяць та на 18,91% у річному вимірі.

Як змінилися ціни на оренду в Києві — липень 2026

Інфографіка: m2bomber

Більш детально ситуацію з цінами по квартирах за кількістю кімнат та районним розташуванням розглянемо нижче.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Києву

Станом на початок липня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Києві майже не змінилася, порівняно з попереднім місяцем за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Києві — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

На динаміку орендної плати могли вплинути сезонні фактори попиту влітку, а також економічні чинники чи зміна кількості пропозицій житла.

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Києва

Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:

Печерський — 38 300 грн;

Шевченківський — 26 000 грн;

Голосіївський — 23 000 грн.

Водночас до районів із середнім сегментом цін на оренду квартир у липні 2026 відносяться:

Подільський — 23 000 грн;

Солом'янський — 17 000 грн;

Оболонський — 16 000 грн;

Дарницький — 16 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районах Києва — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

А от найдоступніше житло можна знайти у таких районах:

Дніпровський — 15 000 грн;

Святошинський — 15 000 грн;

Деснянський — 10 000 грн.

Також доступні пропозиції по оренді однокімнатних квартир можна знайти в агломерації Києва в таких населених пунктах:

Ірпінь — 16 000 грн;

Софіївська Борщагівка — 15 500 грн;

Петропавлівська Борщагівка — 15 000 грн;

Вишневе — 14 000 грн;

Буча — 13 500 грн;

Бровари — 13 500 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів, як:

Дореволюційні — 36 000 грн;

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 24 000 грн;

Перша категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі. Дореволюційні ж будинки високо цінуються за вінтажність, високі стелі та розташування в історичних районах Києва.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови в Києві — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках, як:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 21 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 16 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках такого типу:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 12 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 12 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Києві становить 10 000 – 15 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (680) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві станом на липень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас згідно з даними M2bomber, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Києві становить 8 800 грн, і за такою ціною здається 7,3% однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві — липень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Києву

Так само, як і з однокімнатними квартирами, станом на початок липня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Києві фактично не змінилася, порівняно з попереднім місяцем за даними ЛУН Статистика. Якщо на початку червня середня вартість становила 22 700 – 28 000 грн, то до липня вона становила до 22 500 – 28 000 грн за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві по районах найдорожчими районами є:

Печерський — 49 500 грн;

Шевченківський — 33 800 грн;

Голосіївський — 35 000 грн.

Щодо районів із середнім сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у липні 2026, до них належать:

Подільський — 30 000 грн;

Солом'янський — 24 000 грн;

Оболонський — 20 500 грн;

Дарницький — 21 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві за районами — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдешевше двокімнатне житло пропонують до оренди у таких районах, як:

Святошинський — 18 000 грн;

Дніпровський — 15 600 грн;

Деснянський — 12 000 грн.

Також доступні пропозиції в середньому діапазоні цін по оренді двокімнатних квартир можна знайти в агломерації Києва в таких населених пунктах:

Софіївська Борщагівка — 24 000 грн;

Буча — 20 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі квартири традиційно пропонуються у будинках таких типів, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 38 000 грн;

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 40 000 грн.

Водночас двокімнатні квартири здають за середньою ціною у будинках такого типу:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 29 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 24 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир в Києві за роками забудови — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдешевші пропозиції по двокімнатних квартирах можна знайти в будинках такого типу:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 15 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 15 000 грн.

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркінгів та розвиненою інфраструктурою. Старі будинки оцінюються за більш доступну ціну та часто вигідне розташування в історичних або добре транспортно доступних районах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (380) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас за даними M2bomber, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 12 000 грн, за такою ціною здається 6,3% двокімнатних квартир у Києві.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві — липень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Києву

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Києві у липні 2026 року становить 30 300 (якщо брати дані по квартирах, що були здані). Тобто ціна майже не змінилася, порівняно з минулим місяцем (30 600 грн). Водночас середня ціна на оренду трикімнатних квартир в оголошеннях становить 45 000 грн, тобто не змінилася, якщо порівнювати з минулим місяцем.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Така різниця між цінами вказує на те, що ціна в пропозиціях (оголошеннях від орендодавців) часто не відповідає тим сумам, які готові платити орендарі. Тому останніми місяцями спостерігається тенденція, де орендодавці поступово коригують ціни на оренду в своїх оголошеннях відповідно до реалій ринку.

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири є:

Печерський — 76 600 грн;

Шевченківський — 52 000 грн;

Голосіївський — 45 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві за районами — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

До районів із середнім сегментом цін на оренду трикімнатних квартир у липні 2026 належать:

Подільський — 40 500 грн;

Оболонський — 38 600 грн;

Солом'янський — 33 000 грн;

Дніпровський — 28 000 грн;

Дарницький — 25 000 грн.

Найдоступніша оренда житла пропонується у таких районах, як:

Святошинський — 20 000 грн;

Деснянський — 15 000 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за типом будинку

Найдорожчі пропозиції по оренді трикімнатних квартир в Києві можна знайти у будинках такого типу:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 63 000 грн;

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 63 000 грн.

Середній сегмент цін на трикімнатні квартири припадає на такі будинки, як:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 38 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 40 000 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир в Києві за роками забудови — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

І нарешті, найдешевші квартири традиційно можна знайти у будинках такого типу:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 22 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 18 000 грн.

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркінгів та розвиненою інфраструктурою. Старі будинки оцінюються за більш доступну ціну та часто вигідне розташування в історичних районах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві становить 20 000 – 25 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (130) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна становить 21 000 грн, за такою ціною здається 1,4% квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві станом на липень 2026

Інфографіка: m2bomber

Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах: