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Ціни на оренду квартир в Києві у липні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані порталу ЛУН Статистика, щоб показати ситуацію на орендному ринку нерухомості Києва станом на липень 2026 року. Детальний огляд цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Києві у липні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві
- Ціни на оренду трикімнатних квартир в Києві
Як змінились ціни на оренду квартир в Києві у липні 2026
У липні 2026 року орендний ринок Києва продовжує демонструвати тенденцію на зростання. Згідно з даними порталу M2bomber, середня вартість оренди квартир у столиці піднялася на 14,07% за останній місяць та на 18,91% у річному вимірі.
Більш детально ситуацію з цінами по квартирах за кількістю кімнат та районним розташуванням розглянемо нижче.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Києву
Станом на початок липня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Києві майже не змінилася, порівняно з попереднім місяцем за даними ЛУН Статистика.
На динаміку орендної плати могли вплинути сезонні фактори попиту влітку, а також економічні чинники чи зміна кількості пропозицій житла.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Києва
Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:
- Печерський — 38 300 грн;
- Шевченківський — 26 000 грн;
- Голосіївський — 23 000 грн.
Водночас до районів із середнім сегментом цін на оренду квартир у липні 2026 відносяться:
- Подільський — 23 000 грн;
- Солом'янський — 17 000 грн;
- Оболонський — 16 000 грн;
- Дарницький — 16 000 грн.
А от найдоступніше житло можна знайти у таких районах:
- Дніпровський — 15 000 грн;
- Святошинський — 15 000 грн;
- Деснянський — 10 000 грн.
Також доступні пропозиції по оренді однокімнатних квартир можна знайти в агломерації Києва в таких населених пунктах:
- Ірпінь — 16 000 грн;
- Софіївська Борщагівка — 15 500 грн;
- Петропавлівська Борщагівка — 15 000 грн;
- Вишневе — 14 000 грн;
- Буча — 13 500 грн;
- Бровари — 13 500 грн.
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів, як:
- Дореволюційні — 36 000 грн;
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 24 000 грн;
Перша категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі. Дореволюційні ж будинки високо цінуються за вінтажність, високі стелі та розташування в історичних районах Києва.
Водночас однокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках, як:
- Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 21 000 грн;
- Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 16 000 грн.
Найдешевші варіанти можна знайти в будинках такого типу:
- Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 12 000 грн;
- Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 12 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Києві становить 10 000 – 15 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (680) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас згідно з даними M2bomber, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Києві становить 8 800 грн, і за такою ціною здається 7,3% однокімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Києву
Так само, як і з однокімнатними квартирами, станом на початок липня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Києві фактично не змінилася, порівняно з попереднім місяцем за даними ЛУН Статистика. Якщо на початку червня середня вартість становила 22 700 – 28 000 грн, то до липня вона становила до 22 500 – 28 000 грн за даними ЛУН Статистика.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві по районах найдорожчими районами є:
- Печерський — 49 500 грн;
- Шевченківський — 33 800 грн;
- Голосіївський — 35 000 грн.
Щодо районів із середнім сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у липні 2026, до них належать:
- Подільський — 30 000 грн;
- Солом'янський — 24 000 грн;
- Оболонський — 20 500 грн;
- Дарницький — 21 000 грн.
Найдешевше двокімнатне житло пропонують до оренди у таких районах, як:
- Святошинський — 18 000 грн;
- Дніпровський — 15 600 грн;
- Деснянський — 12 000 грн.
Також доступні пропозиції в середньому діапазоні цін по оренді двокімнатних квартир можна знайти в агломерації Києва в таких населених пунктах:
- Софіївська Борщагівка — 24 000 грн;
- Буча — 20 000 грн.
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі квартири традиційно пропонуються у будинках таких типів, як:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 38 000 грн;
- Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 40 000 грн.
Водночас двокімнатні квартири здають за середньою ціною у будинках такого типу:
- Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 29 000 грн;
- Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 24 000 грн.
Найдешевші пропозиції по двокімнатних квартирах можна знайти в будинках такого типу:
- Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 15 000 грн;
- Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 15 000 грн.
Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркінгів та розвиненою інфраструктурою. Старі будинки оцінюються за більш доступну ціну та часто вигідне розташування в історичних або добре транспортно доступних районах столиці.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (380) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас за даними M2bomber, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 12 000 грн, за такою ціною здається 6,3% двокімнатних квартир у Києві.
Ціни на оренду трикімнатних квартир в Києві
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Києву
Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Києві у липні 2026 року становить 30 300 (якщо брати дані по квартирах, що були здані). Тобто ціна майже не змінилася, порівняно з минулим місяцем (30 600 грн). Водночас середня ціна на оренду трикімнатних квартир в оголошеннях становить 45 000 грн, тобто не змінилася, якщо порівнювати з минулим місяцем.
Така різниця між цінами вказує на те, що ціна в пропозиціях (оголошеннях від орендодавців) часто не відповідає тим сумам, які готові платити орендарі. Тому останніми місяцями спостерігається тенденція, де орендодавці поступово коригують ціни на оренду в своїх оголошеннях відповідно до реалій ринку.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири є:
- Печерський — 76 600 грн;
- Шевченківський — 52 000 грн;
- Голосіївський — 45 000 грн.
До районів із середнім сегментом цін на оренду трикімнатних квартир у липні 2026 належать:
- Подільський — 40 500 грн;
- Оболонський — 38 600 грн;
- Солом'янський — 33 000 грн;
- Дніпровський — 28 000 грн;
- Дарницький — 25 000 грн.
Найдоступніша оренда житла пропонується у таких районах, як:
- Святошинський — 20 000 грн;
- Деснянський — 15 000 грн.
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за типом будинку
Найдорожчі пропозиції по оренді трикімнатних квартир в Києві можна знайти у будинках такого типу:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 63 000 грн;
- Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 63 000 грн.
Середній сегмент цін на трикімнатні квартири припадає на такі будинки, як:
- Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 38 000 грн;
- Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 40 000 грн.
І нарешті, найдешевші квартири традиційно можна знайти у будинках такого типу:
- Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 22 000 грн;
- Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 18 000 грн.
Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркінгів та розвиненою інфраструктурою. Старі будинки оцінюються за більш доступну ціну та часто вигідне розташування в історичних районах столиці.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві становить 20 000 – 25 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (130) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна становить 21 000 грн, за такою ціною здається 1,4% квартир.
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