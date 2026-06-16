Цены на аренду квартир в Киеве в июне 2026 года (инфографика)

Команда Delo.ua собрала данные с портала недвижимости ЛУН Статистика, чтобы отразить текущую картину рынка аренды столицы по состоянию на июнь 2026 года. Подробная аналитика и инфографика — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в июне 2026

В июне 2026 года рынок аренды Киева демонстрирует тенденцию к снижению. По данным портала ЛУН Статистика, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в столице упала на 3%, двухкомнатные держатся на прежнем уровне, а «трёшки» и вовсе просели на 11% в годовом измерении.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало июня 2026 года аренда однокомнатных квартир в Киеве упала в среднем примерно на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным ЛУН Статистика. Если в начале мая средняя стоимость составляла 16 600 – 17 600 гривен, то к июню она колеблется в диапазоне 16 500 – 17 500 гривен по данным ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве – июнь 2026

Инфографика ЛУН Статистика

Такое замедление темпов роста арендной платы может быть связано с летним сезонным выравниванием спроса и постепенным увеличением предложения на рынке.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева

Наиболее дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир традиционно сосредоточены в таких районах, как:

Печерский — 36 000 грн;

Шевченковский — 26 700 грн;

Голосеевский — 22 000 грн.

К районам со средним сегментом цен на аренду квартир в июне 2026 относятся:

Подольский — 22 000 грн;

Соломенский — 17 000 грн;

Оболонский — 16 000 грн;

Дарницкий — 16 000 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по районам Киева — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее доступное жильё можно найти в таких районах:

Святошинский — 14 000 грн;

Днепровский — 13 000 грн;

Деснянский — 10 000 грн.

Доступные предложения по аренде однокомнатных квартир также есть в агломерации Киева:

Петропавловская Борщаговка — 15 000 грн;

Софиевская Борщаговка — 15 000 грн;

Ирпень — 15 000 грн;

Буча — 14 000 грн;

Бровары — 14 000 грн;

Вышгород — 14 000 грн;

Вишнёвое — 13 000 грн;

Гостомель — 13 000 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам постройки

Наиболее дорогие однокомнатные квартиры предлагаются в домах таких типов:

Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 28 000 грн;

Новостройки (построенные после 2010 года) — 23 000 грн.

Этот сегмент остаётся наиболее привлекательным для арендаторов благодаря современной планировке, качественному ремонту и развитой инфраструктуре. Дореволюционные дома, в свою очередь, ценятся за аутентичность, высокие потолки и расположение в исторических кварталах города.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам постройки в Киеве – июнь 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Однокомнатные квартиры среднего ценового сегмента представлены в домах таких типов:

Сталинки (построенные с 1918 по 1956 год) — 19 000 грн;

Спецпроекты (построенные с 1991 по 2010 год) — 15 000 грн.

Наиболее бюджетные варианты сосредоточены в домах таких типов:

Хрущёвки (построенные с 1956 по 1969 год) — 12 000 грн;

Панельки (построенные с 1969 по 1991 год) — 11 000 грн.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве

По данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Киеве составляет 14 000–16 000 грн. Именно на этот диапазон приходится наибольшее количество предложений — более 375, что наглядно отражено на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве по состоянию на 2026 год

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённая цена аренды однокомнатных квартир в Киеве составляет 16 000 грн — именно по такой цене выставлено 10,7% всех однокомнатных квартир.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве — июнь 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало июня 2026 года стоимость аренды двухкомнатных квартир в Киеве выросла примерно на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным ЛУН Статистика. Если в начале мая средняя стоимость составляла 22 500 – 27 000 гривен, то к июню она повысилась до 21 600 – 27 000 гривен по данным ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве по районам

Наиболее дорогими районами остаются:

Печерский — 48 900 грн;

Шевченковский — 35 500 грн;

Голосеевский — 31 100 грн.

К районам со средним сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в июне 2026 относятся:

Подольский — 26 000 грн;

Соломенский — 23 000 грн;

Оболонский — 23 000 грн;

Дарницкий — 20 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве по районам — июнь 2026

Инфографика ЛУН Статистика

Доступные предложения в среднем ценовом диапазоне также представлены в агломерации Киева:

Софиевская Борщаговка — 20 000 грн;

Ирпень — 20 000 грн.

Наиболее дешёвое двухкомнатное жильё предлагается в таких районах, как:

Святошинский — 16 000 грн;

Днепровский — 15 000 грн;

Деснянский — 12 000 грн.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам постройки

Наиболее дорогие предложения традиционно представлены в домах таких типов:

Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 44 000 грн;

Новостройки (построенные после 2010 года) — 38 000 грн.

Двухкомнатные квартиры по средней цене сдаются в домах таких типов:

Сталинки (построенные с 1918 по 1956 год) — 30 000 грн;

Спецпроекты (построенные с 1991 по 2010 год) — 22 000 грн.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир в Киеве по годам постройки — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее доступные варианты представлены в домах таких типов:

Хрущёвки (построенные с 1956 по 1969 год) — 15 000 грн;

Панельки (построенные с 1969 по 1991 год) — 15 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, паркингов и развитой придомовой инфраструктурой. Жильё старого фонда, в свою очередь, ценится за более низкую стоимость аренды и удобное расположение в транспортно доступных или исторических районах столицы.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве

По данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 15 000–20 000 грн. На этот диапазон приходится наибольшее количество предложений — около 447, что наглядно отражено на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве — июнь 2026

Инфографика ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 21 600 грн — по такой цене сдаётся 17% двухкомнатных квартир в городе.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве — июнь 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву

Средняя цена аренды трёхкомнатной квартиры в Киеве в июне 2026 года составляет 31 300 грн (по фактически заключённым сделкам), что означает практически отсутствие изменений по сравнению с предыдущим месяцем (31 700 грн). Средняя цена в объявлениях при этом составляет 44 400 грн — практически без изменений относительно мая.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве — июнь 2026

Инфографика ЛУН Статистика

Существенный разрыв между заявленными и реальными ценами свидетельствует о том, что ожидания арендодателей по-прежнему не полностью совпадают с платёжеспособным спросом. Тем не менее владельцы жилья всё чаще корректируют цены в объявлениях, приближая их к рыночным реалиям.

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам

Наиболее дорогими районами для аренды трёхкомнатной квартиры остаются:

Печерский — 75 500 грн;

Шевченковский — 51 100 грн;

Голосеевский — 45 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве по районам — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

К районам со средним сегментом цен на аренду трёхкомнатных квартир в июне 2026 относятся:

Оболонский — 39 000 грн;

Подольский — 34 500 грн;

Соломенский — 30 000 грн;

Днепровский — 27 500 грн;

Дарницкий — 24 200 грн.

Наиболее доступная аренда трёхкомнатного жилья предлагается в таких районах, как:

Деснянский — 27 500 грн;

Святошинский — 22 500 грн.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по типу дома

Наиболее дорогие предложения по аренде трёхкомнатных квартир представлены в домах таких типов:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 62 000 грн;

Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 53 000 грн.

Средний ценовой сегмент охватывает дома таких типов:

Сталинки (построенные с 1918 по 1956 год) — 40 000 грн;

Спецпроекты (построенные с 1991 по 2010 год) — 33 000 грн.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Киеве по годам постройки — июнь 2026

Инфографика ЛУН Статистика

Наиболее бюджетные варианты традиционно сосредоточены в домах таких типов:

Хрущёвки (построенные с 1956 по 1969 год) — 20 000 грн;

Панельки (построенные с 1969 по 1991 год) — 18 000 грн.

Новостройки неизменно привлекают арендаторов комфортной планировкой, современным ремонтом, наличием лифтов, паркингов и развитой инфраструктурой поблизости. Старый жилой фонд, в свою очередь, предлагает более низкую арендную ставку и нередко выгодное расположение в центральных или хорошо транспортно связанных районах города.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве

По данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды трёхкомнатных квартир в Киеве составляет 35 000–40 000 грн. Именно на этот диапазон приходится наибольшее количество предложений — около 167, что отражено на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Киеве составляет 19 800 грн — по такой цене сдаётся 9% квартир этого сегмента.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве по состоянию на июнь 2026

Инфографика: m2bomber

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