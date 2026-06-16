Ціни на оренду квартир в Києві у червні 2026 (інфографіка)

Команда Delo.ua зібрала дані з порталу нерухомості ЛУН Статистика, щоб відобразити поточну картину орендного ринку столиці станом на червень 2026 року. Детальна аналітика та інфографіка — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир в Києві у червні 2026

У червні 2026 року орендний ринок Києва демонструє тренд на спадання. За даними порталу ЛУН Статистика, середня вартість оренди квартир однокімнатних квартир у столиці спала на 3%, двокімнатні тримаються на тому самому рівні, а “трійки” взагалі впали на 11% у річному вимірі.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Києву

Станом на початок червня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Києві впала в середньому приблизно на 0,6% порівняно з попереднім місяцем, за даними ЛУН Статистика. Якщо на початку травня середня вартість становила 16 600 – 17 600 гривень, то до червня вона коливається в діапазоні 16 500 – 17 500 гривень за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Києві – червень 2026 Інфографіка

ЛУН Статистика

Таке уповільнення темпів зростання орендної плати може бути пов'язане з літнім сезонним вирівнюванням попиту та поступовим збільшенням пропозиції на ринку.

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Києва

Найдорожчі пропозиції з оренди однокімнатних квартир традиційно зосереджені в таких районах, як:

Печерський — 36 000 грн;

Шевченківський — 26 700 грн;

Голосіївський — 22 000 грн.

До районів із середнім сегментом цін на оренду квартир у червні 2026 належать:

Подільський — 22 000 грн;

Солом'янський — 17 000 грн;

Оболонський — 16 000 грн;

Дарницький — 16 000 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Києва — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдоступніше житло можна знайти у таких районах:

Святошинський — 14 000 грн;

Дніпровський — 13 000 грн;

Деснянський — 10 000 грн.

Доступні пропозиції з оренди однокімнатних квартир також є в агломерації Києва:

Петропавлівська Борщагівка — 15 000 грн;

Софіївська Борщагівка — 15 000 грн;

Ірпінь — 15 000 грн;

Буча — 14 000 грн;

Бровари — 14 000 грн;

Вишгород — 14 000 грн;

Вишневе — 13 000 грн;

Гостомель — 13 000 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири пропонуються у будинках таких типів:

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 28 000 грн;

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 23 000 грн;

Цей сегмент залишається найпривабливішим для орендарів завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі. Дореволюційні будинки, своєю чергою, цінуються за автентичність, високі стелі та розташування в історичних кварталах міста.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови в Києві – червень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Однокімнатні квартири середнього цінового сегменту представлені у будинках таких типів:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 19 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 15 000 грн.

Найбюджетніші варіанти зосереджені в будинках таких типів:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 12 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 11 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві

За даними ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Києві становить 14 000–16 000 грн. Саме на цей діапазон припадає найбільша кількість пропозицій — понад 375, що наочно відображено на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві станом на 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на червень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Києві становить 16 000 грн — саме за такою ціною виставлено 10,7% усіх однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві — червень 2026

інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Києву

Станом на початок червня 2026 року вартість оренди двокімнатних квартир у Києві зросла приблизно на 4% порівняно з попереднім місяцем, за даними ЛУН Статистика. Якщо на початку травня середня вартість становила 22 500 – 27 000 гривень, то до червня вона підвищилась до 21 600 – 27 000 гривень за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві — червень 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві по районах

Найдорожчими районами залишаються:

Печерський — 48 900 грн;

Шевченківський — 35 500 грн;

Голосіївський — 31 100 грн.

До районів із середнім сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у червні 2026 належать:

Подільський — 26 000 грн;

Солом'янський — 23 000 грн;

Оболонський — 23 000 грн;

Дарницький — 20 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві за районами — червень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Доступні пропозиції в середньому ціновому діапазоні також представлені в агломерації Києва:

Софіївська Борщагівка — 20 000 грн;

Ірпінь — 20 000 грн.

Найдешевше двокімнатне житло пропонується у таких районах, як:

Святошинський — 16 000 грн;

Дніпровський — 15 000 грн;

Деснянський — 12 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі пропозиції традиційно представлені у будинках таких типів:

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 44 000 грн;

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 38 000 грн.

Двокімнатні квартири за середньою ціною здаються у будинках таких типів:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 30 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 22 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир в Києві за роками забудови — червень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдоступніші варіанти представлені у будинках таких типів:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 15 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 15 000 грн.

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркінгів та розвиненою прибудинковою інфраструктурою. Старший житловий фонд натомість цінується за нижчу вартість оренди та зручне розташування в транспортно доступних або історичних районах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві

За даними ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Києві становить 15 000–20 000 грн. На цей діапазон припадає найбільше пропозицій — близько 447, що наочно відображено на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві — червень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на червень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 21 600 грн — за такою ціною здається 17% двокімнатних квартир у місті.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві — червень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Києву

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Києві у червні 2026 року становить 31 300 грн (за фактично укладеними угодами), що означає майже відсутність змін, порівняно з попереднім місяцем (31 700 грн). Середня ціна в оголошеннях при цьому становить 44 400 грн — практично без змін відносно травня.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві — червень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Суттєвий розрив між заявленими та реальними цінами свідчить про те, що очікування орендодавців досі не повністю збігаються з платоспроможним попитом. Утім, власники житла дедалі частіше коригують ціни в оголошеннях, наближаючи їх до ринкових реалій.

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди трикімнатної квартири залишаються:

Печерський — 75 500 грн;

Шевченківський — 51 100 грн;

Голосіївський — 45 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві за районами — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

До районів із середнім сегментом цін на оренду трикімнатних квартир у червні 2026 належать:

Оболонський — 39 000 грн;

Подільський — 34 500 грн;

Солом'янський — 30 000 грн;

Дніпровський — 27 500 грн;

Дарницький — 24 200 грн.

Найдоступніша оренда трикімнатного житла пропонується у таких районах, як:

Деснянський — 27 500 грн;

Святошинський — 22 500 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за типом будинку

Найдорожчі пропозиції з оренди трикімнатних квартир представлені у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 62 000 грн;

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 53 000 грн.

Середній ціновий сегмент охоплює будинки таких типів:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 40 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 33 000 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир в Києві за роками забудови — червень 2026 Інфографіка ЛУН Статистика

Найбюджетніші варіанти традиційно зосереджені у будинках таких типів:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 20 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 18 000 грн.

Новобудови незмінно приваблюють орендарів комфортним плануванням, сучасним ремонтом, наявністю ліфтів, паркінгів та розвиненою інфраструктурою поруч. Старий житловий фонд, натомість, пропонує нижчу орендну ставку та нерідко виграшне розташування в центральних або добре транспортно пов'язаних районах міста.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

За даними ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир у Києві становить 35 000–40 000 грн. Саме на цей діапазон припадає найбільша кількість пропозицій — близько 167, що відображено на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на червень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир у Києві становить 19 800 грн — за такою ціною здається 9% квартир цього сегменту.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві станом на червень 2026

Інфографіка: m2bomber

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