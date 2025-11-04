- Категория
Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2025 (инфографика)
Delo.ua проанализировал данные из ведущих источников по недвижимости, чтобы отобразить текущую ситуацию на рынке аренды по состоянию на ноябрь 2025 года. Детальную аналитику и инфографику представлено в этом материале.
- Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2025
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2025
В ноябре 2025 года рынок аренды жилья в столице показывает умеренные колебания. По информации портала M2bomber, средняя стоимость аренды квартир в Киеве упала на 17% за последний месяц и на 16,72% в годовом сравнении.
Более детально ситуацию с ценами по квартирам по количеству комнат и районному расположению рассмотрим ниже.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву
По состоянию на начало ноября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Киеве не изменилась по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале октября средняя стоимость составляла 15 900 – 17 000 гривен, то к началу ноября цена не изменилась, если опираться на данные ЛУН Статистика.
Теоретически стабильность цены за арендную плату могла быть связана с сезонным уменьшением спроса осенью, когда становится меньше студентов и временных арендаторов. Также влияние оказали экономические условия и уменьшение количества свободных предложений жилья.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева
Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:
- Печерский — 33 700 грн;
- Шевченковский — 20 000 грн;
- Голосеевский — 20 900 грн.
В то же время к районам со средним сегментом цен на аренду квартир в ноябре 2025 относятся:
- Подольский — 17 000 грн;
- Соломенский — 16 000 грн;
- Дарницкий — 15 000 грн;
- Оболонский — 14 000 грн.
А вот самое доступное жилье можно найти в следующих районах:
- Святошинский — 13 000 грн;
- Днепровский — 12 500 грн;
- Деснянский — 9 800 грн.
Также доступные предложения по аренде однокомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в таких населенных пунктах:
- Петропавловская Борщаговка — 14 500 грн;
- Буча — 12 000 грн;
- Софиевская Борщаговка — 15 000 грн;
- Вишневое — 13 500 грн;
- Бровары — 12 000 грн.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам постройки
Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах таких типов, как:
- Новостройки (построенные после 2010 года) – 22 000 грн;
- Дореволюционные (построенные до 1918 года) – 24 000 грн.
Первая категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре. Дореволюционные же дома высоко ценятся за винтажность, высокие потолки и расположение в исторических районах Киева.
В то же время однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, как:
- Сталинки (построенные с 1918 до 1956 года) – 17 000 грн;
- Спецпроекты (построенные с 1991 до 2010 года) – 17 000 грн.
Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:
- Хрущевки (построенные с 1956 до 1969 года) – 11 000 грн;
- Панельки (построенные с 1969 до 1991 года) – 11 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 12 000–14 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (390) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время согласно данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 12 800 грн, и по такой цене сдается 8,9% однокомнатных квартир. Такой же процент квартир предлагают по цене 27 000 грн.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву
По состоянию на начало ноября 2025 года аренда двухкомнатных квартир в Киеве не изменилась по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале октября средняя стоимость составляла 20 700 – 24 000 гривен, то в ноябре она не изменилась, по данным ЛУН Статистика.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве по районам
Самыми дорогими районами являются:
- Печерский — 42 000 грн;
- Шевченковский — 29 000 грн;
- Голосеевский — 28 000 грн.
Что касается районов со средним сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в ноябре 2025, к ним относятся:
- Подольский — 22 000 грн;
- Оболонский — 18 000 грн;
- Соломенский — 17 500 грн;
- Дарницкий — 17 500 грн.
Также доступные предложения в среднем диапазоне цен по аренде двухкомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в таких населенных пунктах:
- Буча — 16 000 грн;
- Софиевская Борщаговка — 20 000 грн.
Самое дешевое двухкомнатное жилье предлагают в аренду в таких районах, как:
- Святошинский — 16 000 грн;
- Днепровский — 15 000 грн;
- Деснянский — 12 500 грн.
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам постройки
Самые дорогие квартиры традиционно предлагаются в домах таких типов, как:
- Новостройки (построенные после 2010 года) — 35 000 грн;
- Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 41 000 грн.
В то же время двухкомнатные квартиры сдают по средней цене в домах по типу:
- Сталинки (построенные с 1918 до 1956 года) — 25 000 грн;
- Спецпроекты (построенные с 1991 до 2010 года) — 25 000 грн.
Самые дешевые предложения по двухкомнатным квартирам можно найти в домах по типу:
- Хрущевки (построенные с 1956 до 1969 года) — 14 000 грн;
- Панельки (построенные с 1969 до 1991 года) — 15 000 грн.
Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковок и развитой инфраструктурой. Старые дома оцениваются за более доступную цену и часто выгодное расположение в исторических или хорошо транспортно доступных районах столицы.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 15 000 – 20 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (572) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время по данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 18 000 грн, по такой цене сдается 10,4% двухкомнатных квартир в Киеве.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву
Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Киеве в ноябре 2025 года составляет 29 300 грн. То есть цена несколько выросла на 5% по сравнению с октябрем (27 900 грн).
В то же время средняя цена на аренду трехкомнатных квартир в объявлениях составляет 41 600 грн. Цена не изменилась, если сравнивать с прошлым месяцем.
Такая разница между ценами указывает на то, что цена в предложениях (объявлениях от арендодателей) часто не соответствует тем суммам, которые готовы платить арендаторы. Поэтому в последние месяцы наблюдается тенденция, где арендодатели постепенно снижают цены на аренду в своих объявлениях в соответствии с реалиями рынка.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самыми дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры являются:
- Печерский — 67 500 грн;
- Шевченковский — 45 000 грн;
- Голосеевский — 42 200 грн.
К районам со средним сегментом цен на аренду трехкомнатных квартир в октябре 2025 относятся:
- Подольский — 30 000 грн;
- Соломенский — 29 000 грн;
- Дарницкий — 22 000 грн;
- Оболонский — 24 500 грн;
- Днепровский — 26 000 грн.
Самая доступная аренда жилья предлагается в таких районах, как:
- Деснянский — 15 000 грн;
- Святошинский — 20 000 грн.
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по типу дома
Самые дорогие предложения по аренде трехкомнатных квартир в Киеве можно найти в домах по типу:
- Новостройки (построенные после 2010 года) — 63 000 грн;
- Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 50 000 грн.
Средний сегмент цен на трехкомнатные квартиры приходится на такие дома, как:
- Сталинки (построенные с 1918 до 1956 года) — 40 000 грн;
- Спецпроекты (построенные с 1991 до 2010 года) — 38 000 грн.
И наконец, самые дешевые квартиры традиционно можно найти в домах по типу:
- Хрущевки (построенные с 1956 до 1969 года) — 15 000 грн;
- Панельки (построенные с 1969 до 1991 года) — 18 000 грн.
Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковок и развитой инфраструктурой. Старые дома оцениваются за более доступную цену и часто выгодное расположение в исторических районах столицы.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 15 000 – 20 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (192) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
По данным M2bomber, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 19 600 грн, по такой цене сдается 23,7% квартир.
Инфографика: Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве по состоянию на ноябрь 2025, m2bomber
