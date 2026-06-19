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Цены на первичке в Украине в июне 2026 (инфографика)

Украина
Цены на первичке в Украине в июне 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Украины по состоянию на июнь 2026 года. Детальный анализ цен на новостройки в июне 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Медианные цены квадратного метра в новостройках по Украине

Фото 2 — Цены на первичке в Украине в июне 2026 (инфографика)
Медианные цены квадратного метра в новостройках по Украине — июнь 2026 
Инфографика: ЛУН Статистика

По состоянию на июнь 2026 года первичный рынок Украины продолжает демонстрировать устойчивый рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении зафиксирован в следующих городах:

  • Тернополь — 25%;
  • Хмельницкий — 22%;
  • Ивано-Франковск — 22%;
  • Винница — 22%;
  • Житомир — 21%;
  • Львов — 14%;
  • Полтава — 12%;
  • Киев — 12%;
  • Одесса — 11%;
  • Луцк — 8%;
  • Ужгород — 7%;
  • Днепр — 8%;
  • Харьков — 4%.

В Сумах, Николаеве и Харькове цены на первичке фактически не изменились. В Запорожье цены несколько упали — на 5%.

Средние цены на первичке в городах Украины

По состоянию на июнь 2026 года цены на первичке за квадратный метр выглядят следующим образом.

Лидерами среди наиболее дорогих регионов для покупки квартиры в новостройке остаются города:

  • Львов — 67 300 грн;
  • Киев — 60 200 грн;
  • Ужгород — 52 400 грн;
  • Винница — 51 600 грн;
  • Черновцы — 51 600 грн;
  • Днепр — 49 300 грн;
  • Ровно — 47 100 грн;
  • Ивано-Франковск — 43 900 грн;
  • Кропивницкий — 42 600 грн;
  • Луцк — 42 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на квартиры в июне 2026 относятся города:

  • Житомир — 40 700 грн;
  • Тернополь — 38 100 грн;
  • Полтава — 38 000 грн;
  • Черкассы — 35 000 грн;
  • Хмельницкий — 35 400 грн;
  • Чернигов — 34 900 грн.

Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают следующие города:

  • Николаев — 31 400 грн;
  • Харьков — 29 000 грн;
  • Сумы — 26 000 грн;
  • Запорожье — 24 100 грн.

Количество ЖК в продаже по городам

Фото 3 — Цены на первичке в Украине в июне 2026 (инфографика)
Количество ЖК в продаже по городам Украины — июнь 2026 
Инфографика: ЛУН Статистика

По объёму предложения на первичном рынке города распределяются следующим образом:

  • Киев (183 ЖК) — наибольшее количество ЖК в продаже среди всех городов Украины;
  • Львов (152 ЖК) — второе место по объёму предложения;
  • Одесса (77 ЖК) — третье место;
  • Ивано-Франковск (56), Хмельницкий (56), Тернополь (45), Ужгород (40), Черновцы (36) — меньшее количество ЖК, но стабильный спрос;
  • Днепр (45 ЖК) — крупный рынок со средним объёмом предложения;
  • Харьков (17) — существенно меньше ЖК из-за последствий войны;
  • Сумы (6), Запорожье (11), Николаев (16) — минимальная рыночная активность.

Медианная цена самой дешёвой квартиры на первичке

Однокомнатные квартиры

Фото 4 — Цены на первичке в Украине в июне 2026 (инфографика)
Медианная цена самой дешёвой однокомнатной квартиры на первичке по городам Украины — июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее дорогие среди «самых дешёвых» однокомнатных квартир по Украине предлагаются в следующих городах:

  • Львов — 3 млн грн;
  • Киев — 2,5 млн грн;
  • Ужгород — 2,4 млн грн;
  • Винница — 2,3 млн грн;
  • Черновцы — 2,2 млн грн;
  • Ровно — 2,2 млн грн;
  • Днепр — 2 млн грн;
  • Одесса — 2 млн грн;
  • Кропивницкий — 2 млн грн;
  • Луцк — 1,8 млн грн;
  • Ивано-Франковск — 1,7 млн грн;
  • Полтава — 1,7 млн грн.

Более доступный сегмент цен на квартиры на первичке в июне 2026 предлагают города:

  • Черкассы — 1,6 млн грн;
  • Хмельницкий — 1,6 млн грн;
  • Харьков — 1,4 млн грн;
  • Чернигов — 1,4 млн грн.

Наиболее доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают следующие города:

  • Николаев — 1,1 млн грн;
  • Сумы — 1,1 млн грн;
  • Запорожье — 1,1 млн грн.

Двухкомнатные квартиры

Фото 5 — Цены на первичке в Украине в июне 2026 (инфографика)
Медианная цена самой дешёвой двухкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на первичке в Украине представлен в следующих городах:

  • Кропивницкий — 4,8 млн грн;
  • Львов — 4,4 млн грн;
  • Киев — 3,9 млн грн;
  • Ужгород — 3,6 млн грн;
  • Винница — 3,4 млн грн;
  • Черновцы — 3,4 млн грн;
  • Одесса — 3,4 млн грн;
  • Ровно — 3,1 млн грн;
  • Днепр — 3,1 млн грн;
  • Луцк — 2,7 млн грн;
  • Ивано-Франковск — 2,6 млн грн;
  • Черкассы — 2,5 млн грн;
  • Полтава — 2,6 млн грн.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на первичном рынке в июне 2026 года формируют города:

  • Хмельницкий — 2,4 млн грн;
  • Чернигов — 2,2 млн грн;
  • Харьков — 1,8 млн грн.

Наиболее доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир в новостройках предлагают следующие города:

  • Николаев — 2,1 млн грн;
  • Сумы — 1,6 млн грн;
  • Запорожье — 1,6 млн грн.

Трёхкомнатные квартиры

Фото 6 — Цены на первичке в Украине в июне 2026 (инфографика)
Медианная цена самой дешёвой трёхкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее дорогой сегмент трёхкомнатных квартир на первичном рынке Украины представлен в следующих городах:

  • Ужгород — 6 млн грн;
  • Кропивницкий — 5,9 млн грн;
  • Львов — 5,7 млн грн;
  • Киев — 5,2 млн грн;
  • Одесса — 4,3 млн грн;
  • Винница — 4,2 млн грн;
  • Днепр — 4,2 млн грн;
  • Черновцы — 4,2 млн грн;
  • Луцк — 3,8 млн грн;
  • Ивано-Франковск — 3,5 млн грн;
  • Ровно — 3,4 млн грн.

Средний ценовой сегмент трёхкомнатных квартир на первичном рынке в июне 2026 года формируют города:

  • Черкассы — 3,3 млн грн;
  • Хмельницкий — 3,3 млн грн;
  • Полтава — 3,3 млн грн;
  • Чернигов — 3,2 млн грн;
  • Николаев — 3,2 млн грн.

Наиболее доступные предложения на рынке трёхкомнатных квартир в новостройках предлагают следующие города:

  • Харьков — 2,6 млн грн;
  • Запорожье — 2,6 млн грн;
  • Сумы — 2,1 млн грн.

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