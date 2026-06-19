Цены на первичке в Украине в июне 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Украины по состоянию на июнь 2026 года. Детальный анализ цен на новостройки в июне 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Медианные цены квадратного метра в новостройках по Украине

Медианные цены квадратного метра в новостройках по Украине — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По состоянию на июнь 2026 года первичный рынок Украины продолжает демонстрировать устойчивый рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении зафиксирован в следующих городах:

Тернополь — 25%;

Хмельницкий — 22%;

Ивано-Франковск — 22%;

Винница — 22%;

Житомир — 21%;

Львов — 14%;

Полтава — 12%;

Киев — 12%;

Одесса — 11%;

Луцк — 8%;

Ужгород — 7%;

Днепр — 8%;

Харьков — 4%.

В Сумах, Николаеве и Харькове цены на первичке фактически не изменились. В Запорожье цены несколько упали — на 5%.

Средние цены на первичке в городах Украины

По состоянию на июнь 2026 года цены на первичке за квадратный метр выглядят следующим образом.

Лидерами среди наиболее дорогих регионов для покупки квартиры в новостройке остаются города:

Львов — 67 300 грн;

Киев — 60 200 грн;

Ужгород — 52 400 грн;

Винница — 51 600 грн;

Черновцы — 51 600 грн;

Днепр — 49 300 грн;

Ровно — 47 100 грн;

Ивано-Франковск — 43 900 грн;

Кропивницкий — 42 600 грн;

Луцк — 42 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на квартиры в июне 2026 относятся города:

Житомир — 40 700 грн;

Тернополь — 38 100 грн;

Полтава — 38 000 грн;

Черкассы — 35 000 грн;

Хмельницкий — 35 400 грн;

Чернигов — 34 900 грн.

Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают следующие города:

Николаев — 31 400 грн;

Харьков — 29 000 грн;

Сумы — 26 000 грн;

Запорожье — 24 100 грн.

Количество ЖК в продаже по городам

Количество ЖК в продаже по городам Украины — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По объёму предложения на первичном рынке города распределяются следующим образом:

Киев (183 ЖК) — наибольшее количество ЖК в продаже среди всех городов Украины;

Львов (152 ЖК) — второе место по объёму предложения;

Одесса (77 ЖК) — третье место;

Ивано-Франковск (56), Хмельницкий (56), Тернополь (45), Ужгород (40), Черновцы (36) — меньшее количество ЖК, но стабильный спрос;

Днепр (45 ЖК) — крупный рынок со средним объёмом предложения;

Харьков (17) — существенно меньше ЖК из-за последствий войны;

Сумы (6), Запорожье (11), Николаев (16) — минимальная рыночная активность.

Медианная цена самой дешёвой квартиры на первичке

Однокомнатные квартиры

Медианная цена самой дешёвой однокомнатной квартиры на первичке по городам Украины — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее дорогие среди «самых дешёвых» однокомнатных квартир по Украине предлагаются в следующих городах:

Львов — 3 млн грн;

Киев — 2,5 млн грн;

Ужгород — 2,4 млн грн;

Винница — 2,3 млн грн;

Черновцы — 2,2 млн грн;

Ровно — 2,2 млн грн;

Днепр — 2 млн грн;

Одесса — 2 млн грн;

Кропивницкий — 2 млн грн;

Луцк — 1,8 млн грн;

Ивано-Франковск — 1,7 млн грн;

Полтава — 1,7 млн грн.

Более доступный сегмент цен на квартиры на первичке в июне 2026 предлагают города:

Черкассы — 1,6 млн грн;

Хмельницкий — 1,6 млн грн;

Харьков — 1,4 млн грн;

Чернигов — 1,4 млн грн.

Наиболее доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают следующие города:

Николаев — 1,1 млн грн;

Сумы — 1,1 млн грн;

Запорожье — 1,1 млн грн.

Двухкомнатные квартиры

Медианная цена самой дешёвой двухкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на первичке в Украине представлен в следующих городах:

Кропивницкий — 4,8 млн грн;

Львов — 4,4 млн грн;

Киев — 3,9 млн грн;

Ужгород — 3,6 млн грн;

Винница — 3,4 млн грн;

Черновцы — 3,4 млн грн;

Одесса — 3,4 млн грн;

Ровно — 3,1 млн грн;

Днепр — 3,1 млн грн;

Луцк — 2,7 млн грн;

Ивано-Франковск — 2,6 млн грн;

Черкассы — 2,5 млн грн;

Полтава — 2,6 млн грн.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на первичном рынке в июне 2026 года формируют города:

Хмельницкий — 2,4 млн грн;

Чернигов — 2,2 млн грн;

Харьков — 1,8 млн грн.

Наиболее доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир в новостройках предлагают следующие города:

Николаев — 2,1 млн грн;

Сумы — 1,6 млн грн;

Запорожье — 1,6 млн грн.

Трёхкомнатные квартиры

Медианная цена самой дешёвой трёхкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее дорогой сегмент трёхкомнатных квартир на первичном рынке Украины представлен в следующих городах:

Ужгород — 6 млн грн;

Кропивницкий — 5,9 млн грн;

Львов — 5,7 млн грн;

Киев — 5,2 млн грн;

Одесса — 4,3 млн грн;

Винница — 4,2 млн грн;

Днепр — 4,2 млн грн;

Черновцы — 4,2 млн грн;

Луцк — 3,8 млн грн;

Ивано-Франковск — 3,5 млн грн;

Ровно — 3,4 млн грн.

Средний ценовой сегмент трёхкомнатных квартир на первичном рынке в июне 2026 года формируют города:

Черкассы — 3,3 млн грн;

Хмельницкий — 3,3 млн грн;

Полтава — 3,3 млн грн;

Чернигов — 3,2 млн грн;

Николаев — 3,2 млн грн.

Наиболее доступные предложения на рынке трёхкомнатных квартир в новостройках предлагают следующие города:

Харьков — 2,6 млн грн;

Запорожье — 2,6 млн грн;

Сумы — 2,1 млн грн.

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