Фонд госимущества провел два аукциона по приватизации объектов недвижимости в Харькове и Черниговской области

30 октября команда Фонда государственного имущества Украины организовала через электронную торговую систему "Прозорро.Продажи" два онлайн-аукциона по приватизации объектов недвижимости, результаты которых существенно превысили начальные оценки.

Об этом сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Благодаря высокому спросу победные ставки выросли в разы, что демонстрирует заинтересованность инвесторов в государственных активах.

Победные лоты аукционов

В Харькове на аукционе было выставлено нежилое здание площадью 102,8 м2. Начальная цена составляла 337 грн., однако в результате торгов цена выросла до 750 тыс. грн. Победитель должен уплатить 150 тыс. грн НДС, что делает общую сумму 900 тыс. грн.

В Черниговской области в г. Сновск на продажу была выставлена половина комплекса зданий площадью 238,3 м². Начальная стоимость актива составляла 2,7 тыс. грн., но победная ставка достигла 550 тыс. грн.

Победитель также уплатит 110 тыс. грн. НДС, что повышает общую сумму до 660 тыс. грн. За объект соревновались 5 участников. Комплекс включает в себя административное здание и гараж и расположен вблизи железнодорожной станции.

Экономический эффект приватизации

Благодаря аукционам государство получило около 1,56 млн грн, которые пойдут в поддержку экономики и сил безопасности страны.

В Фонде государственного имущества подчеркнули, что приватизация — это вклад каждого в победу Украины, поскольку средства продажи государственного имущества направляются на поддержку национальной экономики и усиление Вооруженных Сил Украины.

За два года с момента возобновления малой приватизации Фонд госимущества провел 839 успешных онлайн-аукционов через платформу "Прозорро.Продажи". Это принесло государственному бюджету 6,65 млрд грн прямых поступлений.

Вместе с другими источниками – уплаченным НДС на сумму 1,2 млрд грн и обязательствами новых собственников по погашению долгов приватизированных предприятий на 1,73 млрд грн – общий экономический эффект от приватизации достиг 9,58 млрд грн.