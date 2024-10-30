Фонд держмайна провів два аукціони з приватизації об’єктів нерухомості у Харкові та Чернігівській області

30 жовтня команда Фонду державного майна України організувала через електронну торгову систему "Прозорро.Продажі" два онлайн-аукціони з приватизації об’єктів нерухомості, результати яких суттєво перевищили початкові оцінки.

Про це повідомили у пресслужбі ФДМУ.

Завдяки високому попиту, переможні ставки зросли в рази, що демонструє зацікавленість інвесторів у державних активах.

Переможні лоти аукціонів

У Харкові на аукціоні була виставлена нежитлова будівля площею 102,8 м². Початкова ціна складала 337 грн, проте в результаті торгів ціна зросла до 750 тис. грн. Переможець також має сплатити 150 тис. грн ПДВ, що робить загальну суму 900 тис. грн.

У Чернігівській області у м. Сновськ на продаж була виставлена половина комплексу будівель площею 238,3 м². Початкова вартість активу складала 2,7 тис. грн, але переможна ставка досягла 550 тис. грн.

Переможець також сплатить 110 тис. грн ПДВ, що підвищує загальну суму до 660 тис. грн. За об’єкт змагалися 5 учасників. Комплекс включає адміністративну будівлю та гараж і розташований поблизу залізничної станції.

Економічний ефект приватизації

Завдяки аукціонам держава отримала близько 1,56 млн грн, які підуть на підтримку економіки та безпекових сил країни.

У Фонді державного майна підкреслили, що приватизація — це внесок кожного у перемогу України, оскільки кошти з продажу державного майна спрямовуються на підтримку національної економіки та посилення Збройних Сил України.

Додамо, що за два роки з моменту відновлення малої приватизації Фонд держмайна провів 839 успішних онлайн-аукціонів через платформу "Прозорро.Продажі". Це принесло державному бюджету 6,65 млрд грн прямих надходжень.

Разом з іншими джерелами — сплаченим ПДВ на суму 1,2 млрд грн та зобов’язаннями нових власників щодо погашення боргів приватизованих підприємств на 1,73 млрд грн — загальний економічний ефект від приватизації досягнув 9,58 млрд грн.