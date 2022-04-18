Иностранные инвестиции в российскую недвижимость рухнули до рекордного уровня — СМИ

За первые три месяца 2022 года доля иностранных инвестиций в недвижимость России составила всего 1,8%, а по итогам года она приблизится к нулю.

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Об этом свидетельствуют данные исследования международной консалтинговой компании Knight Frank, сообщает РБК.

Всего по итогам первого квартала 2022 года общий объем вложений в коммерческую недвижимость России составил 101,8 млрд рублей против 51,9 млрд рублей годом ранее.

В Knight Frank прогнозируют, что доля международного капитала в общем объеме инвестиций 2022 года будет близкой к нулю. Инвесторы в ситуации неопределенности могут отложить или вовсе отказаться от сделок, которые были запланированы до февраля 2022 года, поясняют аналитики.

По данным Knight Frank, максимальная доля иностранного капитала в инвестициях в недвижимость зафиксирована в 2008 году – тогда она составила 47,2%.

Во время финансового кризиса 2009 года этот показатель резко снизился (до 17% по итогам года), после чего наблюдались периоды роста и снижения.

В 2020 году иностранные инвестиции в российскую недвижимость резко упали (с 19,3% до 6,2%), в 2021-м снижение продолжилось, и показатель по итогам года составил 3,3%.

В свою очередь эксперты консалтинговой компании CBRE, которая в марте заявила об уходе части своего бизнеса с российского рынка, спрогнозировали резкое падение инвестиций в недвижимость России.

По их прогнозам, даже при позитивном сценарии развития событий итоговый объем вложений в квадратные метры будет существенно уступать показателям 2021 года.

Напомним, в начале апреля власти США объявили о введении санкций против российских Сбербанка и Альфа-Банка, запрете на инвестирование в Россию, а также санкциях против членов Совета безопасности РФ.

Ограничительные меры против России ввели и в ЕС: 5 апреля послы стран Европейского Союза согласовали пакет новых санкций против РФ в связи с ее военной агрессией против Украины.

Кроме этого, Евросоюз разрабатывает шестой пакет санкций против РФ. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, он может включить ограничительные меры по Сбербанку, а также механизм нефтяного эмбарго против РФ.

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