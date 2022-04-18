Іноземні інвестиції в російську нерухомість впали до рекордного рівня – ЗМІ

За перші три місяці 2022 року частка іноземних інвестицій в нерухомість Росії склала всього 1,8%, а за підсумками року вона наблизиться до нуля.

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Про це свідчать дані дослідження міжнародної консалтингової компанії Knight Frank, повідомляє РБК.

Усього за підсумками першого кварталу 2022 року загальний обсяг вкладень у комерційну нерухомість Росії становив 101,8 млрд рублів проти 51,9 млрд рублів роком раніше.

У Knight Frank прогнозують, що частка міжнародного капіталу в загальному обсязі інвестицій 2022 року буде близькою до нуля. Інвестори в ситуації невизначеності можуть відкласти або відмовитися від угод, які були заплановані до лютого 2022 року, пояснюють аналітики.

За даними Knight Frank, максимальну частку іноземного капіталу в інвестиціях у нерухомість зафіксовано в 2008 році – тоді вона склала 47,2%.

Під час фінансової кризи 2009 року цей показник різко знизився (до 17% за підсумками року), після чого спостерігалися періоди зростання та зниження.

У 2020 році іноземні інвестиції в російську нерухомість різко впали (з 19,3% до 6,2%), 2021-го зниження продовжилося, і показник за підсумками року становив 3,3%.

У свою чергу експерти консалтингової компанії CBRE, яка в березні заявила про звільнення частини свого бізнесу з російського ринку, спрогнозували різке падіння інвестицій у нерухомість Росії.

За їхніми прогнозами, навіть за позитивного сценарію розвитку подій підсумковий обсяг вкладень у квадратні метри істотно поступатиметься показникам 2021 року.

Нагадаємо, на початку квітня влада США оголосила про введення санкцій проти російських Ощадбанку та Альфа-Банку, заборону на інвестування в Росію, а також санкції проти членів Ради безпеки РФ.

Обмежувальні заходи проти Росії запровадили й у ЄС: 5 квітня посли країн Європейського Союзу погодили пакет нових санкцій проти РФ у зв'язку із її військовою агресією проти України.

Окрім цього, Євросоюз розробляє шостий пакет санкцій проти РФ. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, він може включити обмежувальні заходи щодо Ощадбанку, а також механізм нафтового ембарго проти РФ.

Джерело фото: ua. depositphotos. com