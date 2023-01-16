Национальный Союз Архитекторов Украины заподозрили в махинациях в строительной е-системе. Почему это неправда

Публичный ответ Александра Чижевского, президента Национального Союза Архитекторов Украины относительно ложной информации о «подделке» сертификатов архитекторов, «киберзломе системы» и «передаче злоумышленникам электронной подписи для входа в систему», обнародованной сотрудниками СБУ и Минцифры

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На брифинге, который провели 13 января 2023 Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, была распространена ложная информация относительно Национального Союза Архитекторов Украины.

Я, Чижевский Александр, именно тот «высокопоставленный союз архитекторов», о котором на брифинге говорил начальник департамента кибербезопасности СБУ. Меня избрали на должность Президента Национального союза архитекторов Украины на очередном ХХІ съезде в декабре 2020 года демократическим способом членами НСАУ. До этого я был вице-президентом в командах двух моих предшественников на этом посту: Игоря Петровича Шпари и Владимира Николаевича Гусакова.

Всегда, начиная с 2009 года, в сфере моей деятельности были вопросы профессиональной аттестации архитекторов.

Я ответственно заявляю, что в Национальном союзе архитекторов Украины никогда не было и нет никаких коррупционных действий или манипуляций, связанных с ведением аттестационных процедур, реестров и выдачей квалификационных сертификатов архитекторам.

Национальный союз архитекторов Украины – полноценная реально работающая общественная профессиональная организация, которая в своей деятельности руководствуется Уставом. У нас регулярно созываются съезды, собираются Пленумы правления и не реже одного раза в два месяца – Президиума Правления. Активно работает объединение сертифицированных архитекторов – Архитектурная Палата, руководящаяся в своей деятельности Положением.

Рассмотрение дел и присуждение квалификационных сертификатов осуществляет Аттестационная комиссия, действующая в соответствии с Регламентом. Состав комиссии утверждается на Пленуме правления НСАУ. Членами Аттестационной комиссии выбирают известных авторитетных архитекторов. Среди членов нынешнего состава Комиссии наши коллеги, которые занимали должности: заместителя Министра, главного архитектора области, главного архитектора города, руководители проектных организаций, преподаватели архитектурных факультетов высших учебных заведений. Подавляющее большинство членов Аттестационной комиссии имеют государственные награды и ученые степени в области архитектуры.

Работа Аттестационной комиссии проходит на регулярной основе, а со времен пандемии коронавирусной болезни в комбинированном режиме: оф-лайн и он-лайн. Все решения обсуждаются и принимаются коллегиально путём голосования.

Архитекторы, получающие сертификаты, обязательно прослушивают курсы и сдают экзамены в письменном виде. Все документы хранятся в личных делах, заведенных на каждого архитектора, осуществляющего профессиональную деятельность в качестве ответственного исполнителя. Каждый сертификат архитектора печатается на бланке государственного образца и имеет соответствующую серию и номер, поэтому никаких подделок просто не может быть.

Кроме того, обвинение, что "таким образом можно было сделать архитектором любого", демонстрирует абсолютную некомпетентность начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Ведь согласно Закону Украины "Об архитектурной деятельности" к профессиональной аттестации допускаются граждане, которые получили высшее образование по образовательно-квалификационным уровням бакалавра, специалиста, магистра по направлению профессиональной аттестации в соответствии с квалификационными требованиями и имеют стаж работы по специальности не менее трех лет .

Также хочу отметить, что никаким злоумышленникам доступ к электронной системе не передавался. Никаких "поддельных печатей государственных органов, а также отдельных учреждений, работающих в области архитектуры", у нас не изымали, о чем свидетельствуют протоколы проведенных обысков и это легко доказать.

В компетенции НСАУ и доступного функционала в электронной системе входит только верификация сертификата архитектора. НСАУ никак не может повлиять на ввод объектов в эксплуатацию и "узаконивание сотен проблемных застроек", как было отмечено на брифинге.

Что касается цифровизации

Господин Министр Михаил Федоров, без сомнения – система «ДЕЯ» – это наше национальное достояние, предмет нашей гордости. Очень хочется, чтобы мы также гордились и таким важным компонентом общей системы цифровизации Украины как Единая государственная электронная система в сфере строительства. Однако она до сих пор работает в качестве опытной и экспериментальной. Мы все время конструктивно сотрудничаем с разработчиками системы и с пониманием относились и относимся к проблемам, которые непременно возникают при ее наладке. В сотрудничестве с разработчиками электронной системы мы помогали нашим сертифицированным архитекторам в их взаимодействии с Единой Государственной электронной системой в сфере строительства.

Но уже почти год, как наше взаимодействие с ЕГЕСБ осложнилось, сбои и ошибки становились все частее. Мы всегда были уверены в честности и прозрачности своих действий. Именно поэтому о создании искусственных препятствий в использовании реестра строительной деятельности, которые имеют признаки коррупционных действий, мы публично заявляли на пресс-конференции еще в октябре прошлого года. В том, что это не технические проблемы, а сознательное препятствие мы окончательно убедились, когда по отношению к нам была проведена «превентивная спецоперация» СБУ. Пока мы не можем помочь нашим коллегам-архитекторам из-за препятствий, совершаемых кем-то в системе в ручном режиме. Десятки сертифицированных архитекторов в настоящее время испытывают проблемы в пользовании Единой Государственной электронной системой в сфере строительства. Они не могут загрузить свои проекты в систему, тем самым блокируется их работа, они по сути лишаются права на труд и профессию в самые сложные времена.

Эмоциональная реакция на действия в частности СБУ в данном случае, как на обстрелы российскими ракетами – больно, горько, досадно. Во время войны оказывается у Службы безопасности Украины есть время выполнять соответствующий заказ и отвлекать 30 работников с кучей техники. И это только для того, чтобы напугать руководство Национального союза архитекторов Украины?

Мы знаем, что это не что иное, как месть за нашу принципиальную, публичную, профессиональную и государственную позицию по поводу законопроекта №5655. Такая оказывается в Украине демократия. Кроме нас, против этого законопроекта выступили многие уважаемые организации и объединения, которые так же считают, что он содержит недопустимые для условий послевоенной Украины нормы. Просто мы были первыми, кто обратил на это внимание и озвучил публично. Все действия СБУ и заявления выгодоприобретателей "реформы №5655" мы считаем давлением на нашу общественную организацию нашей публичной позицией по законопроекту.

У нас действительно изъяли компьютерную технику, электронные ключи, а у меня лично – мобильный телефон. Это пример уже реального препятствия и невозможности нашей работы.

Мы не выступаем против положений, развивающих Единую Государственную электронную систему. Мы критиковали другие положения, содержащиеся в законопроекте, такие как:

- монополизация рынка под крупных застройщиков,

- передача объединенному Министерству развития общин территорий и инфраструктуры неограниченных полномочий и несвойственных функций по контролю рынка, что несет коррупционные риски,

- дискриминацию авторских прав архитекторов,

- введение частного контроля для застройщиков,

- ограничение прав общин и местного самоуправления, что уничтожает реформу децентрализации и надежду на справедливое строительство в Украине,

- нивелирование роли Национального союза архитекторов Украины и уничтожение саморегулирования,

- риски потери памятников архитектуры через введение принципа молчаливого согласия при согласовании соответствующих проектов,

- Убийственные нормы законопроекта при отсутствии качественно разработанной градостроительной документации в наших городах.

Именно об этом мы не раз заявляли на брифингах и публичных событиях, рассказывали в статьях и о котором критически высказалось Министерство культуры и информационной политики

Добавлю, что совершенно бессмысленно и некомпетентно связывать выдачу сертификатов в НСАУ с коррупционными сделками по вводу объектов в эксплуатацию в ГАСИ, как это сделал главный киберборец из СБУ на своем брифинге. Можно ли спросить, что компетентные органы осуществили для преодоления коррупционной системы в ГАСИ? Где пресс-брифинги о разоблачении коррупции именно в ГАСИ? Вы этого не делали, ведь просто не было указания. Мы все это понимаем.

В завершение еще раз заявляю - коррупционной составляющей в деятельности НСАУ в целом и в том, что касается профессиональной аттестации - нет и не может быть. А намеки на "спецслужбы российской федерации" рядом с именем Национального союза архитекторов Украины - крупнейшей профессиональной общественной организации по 80-летней истории, члена Международного Союза архитекторов и ассоциированного члена архитектурного совета Европы, который все времена занимает патриотическую позицию, считаем за пределы, чести и достоинства, которые должны быть присущи работникам Службы безопасности Украины и господину Министру .