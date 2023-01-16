Національну Спілку Архітекторів України запідозрили в махінаціях в будівельній е-системі. Чому це неправда

Публічна відповідь Олександра Чижевського, президента Національної Спілки Архітекторів України щодо неправдивої інформації про «підробку» сертифікатів архітекторів, «кіберзламу системи» та «передачу зловмисникам електронного підпису для входу в систему», яка була оприлюднена співробітниками СБУ та Мінцифри

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На брифінгу, який провели 13 січня 2023 року Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, була поширена неправдива інформація стосовно Національної Спілки Архітекторів України.

Я, Чижевський Олександр, саме той «високопосадовець спілки архітекторів», про якого на брифінгу говорив начальник департаменту кібербезпеки СБУ. Мене обрано на посаду Президента Національної спілки архітекторів України на черговому ХХІ з’їзді в грудні 2020 року в демократичний спосіб членами НСАУ. До цього я був віце-президентом в командах двох моїх попередників на цьому посту: Ігоря Петровича Шпари та Володимира Миколайовича Гусакова.

Завжди, починаючи з 2009 року, в сфері моєї діяльності були питання професійної атестації архітекторів.

Я відповідально заявляю, що в Національній спілці архітекторів України ніколи не було і немає жодних корупційних дій чи маніпуляцій, пов’язаних із веденням атестаційних процедур, реєстрів та видачою кваліфікаційних сертифікатів архітекторам.

Національна спілка архітекторів України – повноцінна реально працююча громадська професійна організація, яка в своїй діяльності керується Статутом. У нас регулярно скликаються з’їзди, збираються Пленуми правління і не рідше як один раз на два місяці – Президії Правління. Активно працює об’єднання сертифікованих архітекторів – Архітектурна Палата, яка керується в своїй діяльності Положенням.

Розгляд справ та присудження кваліфікаційних сертифікатів здійснює Атестаційна комісія, яка діє у відповідності до Регламенту. Склад комісії затверджується на Пленумі правління НСАУ. Членами Атестаційної комісії обирають відомих авторитетних архітекторів. Серед членів нинішнього складу Комісії, наші колеги, які обіймали посади: заступника Міністра, головного архітектора області, головного архітектора міста, керівники проектних організацій, викладачі архітектурних факультетів вищих навчальних закладів. Переважна більшість членів Атестаційної комісії мають державні нагороди та вчені ступені в галузі архітектури.

Робота Атестаційної комісії відбувається на регулярній основі, а з часів пандемії коронавірусної хвороби в комбінованому режимі: оф-лайн і он-лайн. Всі рішення обговорюються і приймаються колегіально шляхом голосування.

Архітектори, які отримують сертифікати, обов’язково прослуховують курси та складають іспити в письмовому вигляді. Всі документи зберігаються в особових справах, заведених на кожного архітектора, який здійснює професійну діяльність в якості відповідального виконавця робітє. Кожен сертифікат архітектора друкується на бланку державного зразка і має відповідну серію та номер, тому ніяких підробок просто не може бути.

Крім того, звинувачення, що “таким чином можна було зробити архітектором будь-кого” демонструє абсолютну некомпетентність начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Адже згідно Закону України “Про архітектурну діяльність” до професійної атестації допускаються громадяни, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та мають стаж роботи за фахом не менш як три роки.

Також хочу зазначити, що ніяким “зловмисникам доступ до електронної системи не передавався”. Ніяких “підроблених печаток державних органів, а також окремих установ які працюють в галузі архітектури” у нас не вилучали, про що свідчать протоколи проведених обшуків і це легко довести.

До компетенцій НСАУ та доступного функціоналу в електронній системі входить лише верифікація сертифікату архітектора. НСАУ ніяким чином не може вплинути на введення об’єктів в експлуатацію і “узаконення сотень проблемних забудов”, як було зазначено на брифінгу.

Стосовно цифровізації

Пане Міністр Михайло Федоров, без сумніву – система «ДІЯ» це наше національне надбання, предмет нашої гордості. Дуже хочеться, щоб ми також гордилися і таким важливим компонентом загальної системи цифровізації України, як Єдина державна електронна система в сфері будівництва. Проте вона досі працює в якості дослідної та експериментальної. Ми з весь час конструктивно співпрацюємо з розробниками системи та з розумінням ставилися і ставимось до проблем, які неодмінно виникають при її наладці. У співпраці з розробниками електронної системи ми допомагали нашим сертифікованим архітекторам у їхній взаємодії з Єдиною Державною електронною системою у сфері будівництва.

Але вже майже рік, як наша взаємодія з ЄДЕССБ ускладнилась, збої та помилки ставали все частішими. Ми завжди були впевнені в чесності та прозорості своїх дій. Саме тому про створення штучних перешкод в користуванні реєстром будівельної діяльності, які мають ознаки корупційних дій, ми публічно заявляли на прес-конференції ще в жовтні минулого року. В тому, що це НЕ технічні проблеми, а свідоме перешкоджання ми остаточно переконалися, коли по відношенню до нас була проведена «превентивна спецоперація» СБУ. Наразі ми не можемо допомогти нашим колегам-архітекторам через перешкоджання, що здійснюється кимось в системі в ручному режимі. Десятки сертифікованих архітекторів на даний час мають проблеми в користуванні Єдиною Державною електронною системою в сфері будівництва. Вони не можуть завантажити свої проекти в систему, тим самим блокується їхня робота, вони, по суті, позбавляються права на працю та професію в найскладніші часи.

Емоційна реакція на дії зокрема СБУ в даному випадку, як на обстріли російськими ракетами – боляче, гірко, прикро. Під час війни виявляється у Служби безпеки України є час виконувати відповідне замовлення і відволікати 30 працівників з купою техніки. І це тільки для того, щоб налякати керівництво Національної спілки архітекторів України?

Ми знаємо, що це є не що інше, як помста за нашу принципову, публічну, професійну та державницьку позицію з приводу законопроекту №5655. Така виявляється в Україні демократія. Крім нас проти цього законопроекту виступили багато поважних організацій і об’єднань, які так само вважають, що він містить неприпустимі для умов повоєнної України норми. Просто ми були перші, хто звернув на це увагу і озвучив публічно. Всі дії СБУ та заяви вигодонабувачів “реформи №5655” ми вважаємо тиском на нашу громадську організацію за нашу публічну позицію по законопроекту.

У нас дійсно вилучили комп’ютерну техніку, електронні ключі, а в мене особисто – мобільний телефон. Це приклад вже реального перешкоджання та унеможливлення нашої роботи.

Ми не виступаємо проти положень, що розвивають Єдину Державну електронну систему. Ми критикували інші положення, що міститься в законопроекті, такі як:

- монополізація ринку під крупних забудовників,

- передача об’єднаному Міністерству розвитку громад територій та інфраструктури необмежених повноважень і невластивих функції по контролю ринку, що несе корупційні ризики,

- дискримінацію авторських прав архітекторів,

- запровадження приватного контролю для забудовників,

- обмеження прав громад та місцевого самоврядування, що знищує реформу децентралізації та надію на справедливе будівництво в Україні,

- нівелювання ролі Національної спілки архітекторів України та знищення саморегулювання,

- ризики втрати пам'яток архітектури через запровадження принципу мовчазної згоди при погодженні відповідних проектів,

- вбивчі норми законопроекту за відсутності якісно розробленої містобудівної документації в наших містах.

Саме про це ми не раз заявляли на брифінгах та публічних подіях, розповідали в статтях, та про який критично висловилось Міністерство культури та інформаційної політики

Додам, що абсолютно безглуздо і некомпетентно пов’язувати видачу сертифікатів в НСАУ з корупційними оборудками, щодо введення об’єктів в експлуатацію в ДАБІ, як це зробив головний кіберборець із СБУ на своєму брифінгу. Можна запитати, що компетентні органи здійснили для подолання корупційної системи в ДАБІ? Де прес-брифінги про викриття корупції саме в ДАБІ? Ви цього не робили, адже просто не було вказівки. Ми всі це розуміємо.

В завершення, ще раз заявляю - корупційної складової в діяльності НСАУ в цілому і в тому, що стосується професійної атестації – немає і не може бути. А натяки про “спецслужби російської федерації” поруч з ім’ям Національної спілки архітекторів України - найбільшої професійної громадської організації з 80-річною історію, члена Міжнородного Союзу архітеторів та асоційованого члена архітектурної ради Європи, яка всі часи займає патріотичну позицію, вважаємо за межею моралі, честі та гідності, які мали би бути притаманними працівникам Служби безпеки України та пану Міністру.