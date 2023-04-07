Спрос на аренду квартир в Киеве на 38% превысил довоенный уровень, но во Львове цены выше: сколько стоит снять жилье

В Киеве спрос на аренду квартир достиг и превысил довоенный уровень, составив 138% от показателя к 24 февраля 2022 года. Но на ценообразовании это не отразилось, стоимость аренды остается стабильной.

Об этом свидетельствуют данные iOS-приложения для аренды квартир bird.

В то же время, зафиксировали рост стоимости аренды двухкомнатных квартир в Киеве (+4%). Цены на аренду в Киеве:

1-комнатная – 9 000 грн;

2-комнатная – 13 000 грн;

3-комнатная – 20 000 грн.

Во Львове средняя стоимость аренды остается выше, чем в столице, а именно:

1-комнатная – 15 000 грн;

2-комнатная – 16 000 грн;

3-комнатная – 18 600 грн.

По сравнению с предыдущим месяцем средние цены двухкомнатной квартиры во Львове снизились на 12%, а однокомнатные на 7%.

Напомним, что за 2022 год в среднем по Украине арендная плата за однокомнатную квартиру подорожала на 32,7% — с 4 294 до 5 699 грн. Наибольший рост стоимости аренды 1-комнатной квартиры зафиксирован во Львовской области - в 2,1 раза, до 10 977 грн.

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