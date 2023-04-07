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Спрос на аренду квартир в Киеве на 38% превысил довоенный уровень, но во Львове цены выше: сколько стоит снять жилье
В Киеве спрос на аренду квартир достиг и превысил довоенный уровень, составив 138% от показателя к 24 февраля 2022 года. Но на ценообразовании это не отразилось, стоимость аренды остается стабильной.
Об этом свидетельствуют данные iOS-приложения для аренды квартир bird.
В то же время, зафиксировали рост стоимости аренды двухкомнатных квартир в Киеве (+4%). Цены на аренду в Киеве:
- 1-комнатная – 9 000 грн;
- 2-комнатная – 13 000 грн;
- 3-комнатная – 20 000 грн.
Во Львове средняя стоимость аренды остается выше, чем в столице, а именно:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- 1-комнатная – 15 000 грн;
- 2-комнатная – 16 000 грн;
- 3-комнатная – 18 600 грн.
По сравнению с предыдущим месяцем средние цены двухкомнатной квартиры во Львове снизились на 12%, а однокомнатные на 7%.
Напомним, что за 2022 год в среднем по Украине арендная плата за однокомнатную квартиру подорожала на 32,7% — с 4 294 до 5 699 грн. Наибольший рост стоимости аренды 1-комнатной квартиры зафиксирован во Львовской области - в 2,1 раза, до 10 977 грн.
Источник фото: ua.depositphotos.com