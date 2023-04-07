Попит на оренду квартир у Києві на 38% перевищив довоєнний рівень, але у Львові ціни вищі: скільки коштує зняти житло

В Києві попит на оренду квартир досяг та перевищив довоєнний рівень, склавши 138% від показника до 24 лютого 2022 року. Але на ціноутворення це не вплинуло, вартість оренди залишається стабільною.

Про це свідчать дані iOS-додатку для оренди квартир bird.

Водночас зафіксували зростання вартості оренди двокімнатних квартир в Києві (+4%). Медіана цін на оренду в Києві

1-кімнатна – 9 000 грн;

2-кімнатна – 13 000 грн;

3-кімнатна – 20 000 грн.

У Львові середня вартість оренди залишається вищою, ніж у столиці, а саме:

1-кімнатна – 15 000 грн;

2-кімнатна – 16 000 грн;

3-кімнатна – 18 600 грн.

В порівнянні з попереднім місяцем медіана ціни двокімнатної квартири у Львові знизилася на 12%, а однокімнатної на 7%.

Нагадаємо, що загалом за 2022 рік в середньому по Україні орендна плата за однокімнатну квартиру подорожчала на 32,7% — з 4 294 до 5 699 грн. Найбільше зростання вартості оренди 1-кімнатної квартири зафіксовано у Львівській області — у 2,1 рази, до 10 977 грн.

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