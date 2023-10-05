В 2024 году стоимость аренды жилья в Киеве вырастет, а на западе Украины может снизиться

Осенью 2023 после сезонного наплыва студентов стоимость аренды жилья в столице продолжает расти. В следующем году тенденция роста стоимости аренды, вероятно, продолжится. Главными факторами будут ограниченное предложение, а также постепенное возвращение людей с запада Украины. В то время как в западных областях цены могут снизиться из-за сокращения спроса. Об этом говорится в статье “ Без новостроек стоимость аренды будет расти. Как изменится рынок аренды недвижимости в 2024 году ”, опубликованной на Delo.ua.

Столичный риэлтор Александр Бойко говорит, что главным фактором, который обусловит рост стоимости аренды в следующем году, станет курс доллара, который по прогнозам в 2024 году пересечет отметку в 41 гривню. Поэтому арендодатели начинают закладывать курсовой фактор в стоимость аренды, повышая ее, или же договариваясь с арендаторами о привязке арендной платы к доллару.

Кроме того, рост стоимости аренды обусловлен уменьшением количества арендного жилья. Бойко говорит, что когда на рынке недвижимости нет достаточного количества вариантов аренды жилья, арендодатели начинают устанавливать конкурентную ежемесячную арендную ставку. Как следствие, большинство арендодателей видят возможность устанавливать более высокие цены.

По его словам, в сегменте арендного жилья в столице также наблюдается рост спроса. Поскольку спрос на аренду жилья среди определенных профессий (например ИТишников) растет, цены на аренду, скорее всего, также будут расти. Например, молодые люди более склонны жить в арендованном жилье, чем содержать собственное жилье. Скорее всего, это связано с тем, что они больше сосредоточены на своей карьере и личном развитии, а не на содержании квартиры или дома.

СЭО и основатель компании "RITM" Александр Лахтионов говорит, что ситуация в Киеве уже значительно улучшилась. И очень многие киевляне, которые рассматривали жилье во Львове как временное, постепенно возвращаются в столицу.

“Люди, выбиравшие временное жилье во Львове наспех, теперь пересматривают рынок аренды, чтобы оптимизировать свой бюджет, ищут более дешевые варианты. А те, кто выбрал остаться здесь и приобрести уже свое собственное жилье, вышли из этого рынка и зашли в рынок купли-продажи. Также в скором времени ожидаем расширения ипотечных программ от государства, которые оживят рынок продаж еще больше. Таким образом, количество предложений на рынке аренды вырастет, они будут конкурировать между собой. Как следствие - снижение цен на аренду жилья, ведь спрос не будет иметь достаточного размаха для создания ажиотажа. Ведь действует закон рынка, что при росте предложений их цена будет спадать. Более того, без притока валюты с возвращением наших граждан из-за границы, ценовая дискуссия вернется в сторону гривны, которая все больше и больше будет фигурировать в аренде. То есть, если подытожить, то рынок продаж будет расти, а рынок аренды, скорее всего, спадет”, - отметил Лахтионов.

Из-за полномасштабной войны в аренду жилья в западных областях стоила дороже чем в столице

В начале полномасштабной войны с Россией из прифронтовых городов, а также мегаполисов, подвергшихся обстрелам в относительно безопасные города западных областей, выехало много внутренних переселенцев. Это повлекло за собой бум на рынке аренды жилья в областных центрах на западе страны. Из-за этого арендовать квартиру во Львове. или Ужгороде стало дороже, чем в Киеве.

За полтора года полномасштабной войны многие переселенцы уже вернулись домой . Однако, если не считать элитные предложения на рынке, жилье на западе Украины все еще дороже, чем в столице.

Вместе с этим рынок аренды жилья на западе страны уже несколько охладел и основным драйвером спроса на жилье во Львове осенью стали не переселенцы, а студенты, приезжающие в город на оффлайн обучение. В то время как в Киеве стоимость аренды продолжает расти из-за большого количества желающих вернуться или переехать жить в столицу. Однако значительная часть арендаторов при выборе жизни все еще предпочитает безопасность и остается в далеких от линии фронта западных областях.

Эксперты и участники рынка недвижимости прогнозируют оживление аренды после окончания войны. Хотя все во многом будет зависеть от того, как именно эта война закончится. Однако после войны рынок аренды жилья может претерпеть значительную трансформацию, которая будет выражаться из-за установления на этом рынке правил игры. Аренда жилья до сих пор остается "серым рынком", где арендодатели не платят налоги, права арендаторов никоим образом не защищены, а договоры об аренде жилья не имеют юридической силы.

Напомним, с 28 сентября в "Действии" стали доступны жилищные сертификаты для владельцев уничтоженной в результате войны недвижимости.

По данным Минвосстановления, уже получено 3 685 заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье. В свою очередь, в рамках первого этапа программы "Восстановление" - за поврежденное жилье - еще на начало сентября более 12 тысяч украинцам было выплачено более 1 миллиарда гривен.