У 2024 році вартість оренди житла в Києві зросте, а на заході України може знизитися

Восени 2023 року після сезонного напливу студентів вартість оренди житла у столиці продовжує зростати. У наступному році тенденція зростання вартості оренди ймовірно продовжиться. Головними факторами будуть обмежена пропозиція, а також поступове повернення людей з заходу України. Тоді як в західних областях ціни можуть знизитися через скорочення попиту. Про це йде мова в статті “Без новобудов вартість оренди зростатиме. Як зміниться ринок оренди нерухомості у 2024 році”, опублікованій на Delo.ua.

Столичний ріелтор Олександр Бойко говорить, що головним фактором, котрий зумовить зростання вартості оренди у наступному році стане курс долара, який за прогнозами у 2024 році перетне позначку в 41 гривні. Через це орендодавці починають закладати курсовий фактор у вартість оренди, підвищуючи її, або ж домовляючись з орендарями про прив’язку орендної плати до долара.

Крім цього зростання вартості оренди зумовлене зменшенням кількості орендного житла. Бойко каже, що коли на ринку нерухомості не має достатньої кількості варіантів оренди житла, орендодавці починають встановлювати конкурентну щомісячну орендну ставку. Як наслідок, більшість орендодавців бачать можливість встановлювати вищі ціни.

За його словами, в сегменті орендного житла в столиці також спостерігається й зростання попиту. Оскільки попит на оренду житла серед певних професій (наприклад ІТишників) зростає, ціни на оренду, швидше за все, також зростатимуть. Наприклад, молоді люди, більш схильні жити в орендованому житлі, ніж утримувати власне житло. Швидше за все, це пов'язано з тим, що вони більше зосереджені на своїй кар'єрі та особистому розвитку, а не на утриманні квартири або будинку.

СЕО та засновник компанії "RITM" Олександр Лахтіонов говорить, що ситуація у Києві вже значно поліпшилася. І дуже багато киян, які розглядали житло у Львові як тимчасове, поступово повертаються до столиці.

“Люди, які обирали тимчасове житло у Львові поспіхом, тепер переглядають ринок оренди, щоб оптимізувати свій бюджет, шукають дешевші варіанти. А ті, хто ж обрав залишитися тут і надбати вже своє власне житло, вийшли з цього ринку і зайшли у ринок купівлі-продажу. Також невдовзі очікуємо розширення іпотечних програм від держави, які пожвавлять ринок продажу ще більше. Таким чином, кількість пропозицій на ринку оренди зросте, вони конкуруватимуть між собою. Як наслідок - зниження цін на оренду житла, адже попит не матиме достатнього розмаху для створення ажіотажу. Адже діє закон ринку, що при зрості пропозицій, їхня ціна спадатиме. Ба більше, без притоку валюти з поверненням наших громадян з-за кордону, цінова дискусія повернеться у бік гривні, яка все більше і більше фігуруватиме в оренді. Тобто, якщо підсумувати, то ринок продажу буде зростати, а ринок оренди, скоріш за все, спаде”, - зазначив Лахтіонов.

Через повномасштабну війну в оренда житла в західних областях коштувала дорожче ніж в столиці

На початку повномасштабної війни з Росією з прифронтових міст, а також мегаполісів, котрі потерпали від обстрілів у відносно безпечні міста західних областей виїхало багато внутрішніх переселенців. Це спричинило бум на ринку оренди житла в обласних центрах на заході країни. Через це орендувати квартиру у Львові чи Ужгороді стало дорожче ніж у Києві.

За півтора року повномасштабної війни багато переселенців вже повернулися додому. Проте, якщо не брати до уваги елітні пропозиції на ринку, житло на заході України є все ще дорожчим ніж у столиці.

Разом з цим ринок оренди житла на заході країни вже дещо охолов і основним драйвером попиту на житло у Львові восени стали не переселенці, а студенти, котрі приїздять до міста на офлайн навчання. Тоді як в Києві вартість оренди продовжує зростати через велику кількість охочих повернутися чи переїхати жити до столиці. Проте значна частина орендарів при виборі життя все ще віддає перевагу безпеці та залишається в далеких від лінії фронту західних областях.

Експерти та учасники ринку нерухомості прогнозують пожвавлення оренди після закінчення війни. Хоча все багато в чому залежатиме від того як саме ця війна скінчиться. Однак після війни ринок оренди житла може пережити значну трансформацію, котра буде виражатися через встановлення на цьому ринку правил гри. Оренда житла досі залишається “сірим ринком” де орендодавці не платять податки, права орендарів жодним чином не захищені, а договори про оренду житла не мають юридичної сили.

Нагадаємо, з 28 вересня у "Дії" стали доступні житлові сертифікати для власників знищеної через війну нерухомості.

За даними Мінвідновлення, вже отримано 3685 заяв на компенсацію за знищене житло. В свою чергу, в рамках першого етапу програми "єВідновлення" - за пошкоджене житло - ще на початок вересня більш як 12 тисячам українцям було виплачено понад 1 мільярд гривень.