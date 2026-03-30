Бизнес и социальная миссия: как аптечный ритейл удерживает страну от гуманитарного кризиса

В условиях войны и блэкаутов базовые социальные сервисы удерживают страну от гуманитарного кризиса. Рассказываем, как аптечный ритейл стал не просто бизнесом, а ключевой опорой, обеспечивающей доступ к лекарству и медицинской помощи.

Растущий и сокращающийся рынок

Парадокс аптечного рынка 2025 года в том, что он одновременно растет и сжимается. С одной стороны, объем аптечных продаж лекарственных средств достиг 171,7 млрд грн, показав рост более 12%. Кроме того, если учитывать всю "аптечную корзину", рынок оценивается еще выше – более 220 млрд грн. Но, с другой стороны, украинцы покупают меньше лекарства в физическом измерении, ведь объемы продаж в упаковках сократились примерно на 4-5%. Это означает, что рынок растет не за счет потребления, а из-за повышения цен.

Фактически отрасль работает в условиях, когда спрос остается критическим, а финансовая доступность лекарства для населения снижается, поэтому бизнес теряет маржинальность. Более того, по оценкам участников рынка, средняя рентабельность аптечного бизнеса в 2025 году стала отрицательной (- 4,9%), что свидетельствует о работе "на грани выживания". Это и есть тот самый дисбаланс, о котором говорят игроки рынка, что растет социальная функция, а экономическая устойчивость падает.

"Сейчас фармбизнес - это о выживании. И причина не в том, что зима прошла преимущественно в блекауте. Дело в том, что в прошлом году одним днем обрезали бэк-маржу - это 50% доходности при ограничении наценок на 70% ассортимента при государственном регулировании", - рассказал CEO Аптека АНЦ Николай Щербина во время RAU HR Conference 2026.

Экономическое давление и регуляторные вызовы

Сегодня аптечный сектор работает в условиях системного финансового дисбаланса, говорит директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) Ирина Суворова. С одной стороны, общество ожидает доступные цены на жизненно необходимые препараты, с другой – стремительно растут расходы. В то же время, как подчеркивают в АПАУ, обеспечение доступности лекарства не может полностью перекладываться на аптечные заведения.

"Установленные государственные наценки в большинстве своем не покрывают реальных операционных расходов аптек. В результате отрасль вынуждена одновременно выполнять социальную функцию и работать в экономически сложных условиях, фактически дотирая свои убыточные заведения", - говорит Ирина Суворова.

Регуляторные изменения 2025 значительно повлияли на рынок. Во время "Аптечного саммита 2025" CPO Proxima Research International Сергей Ищенко представил оценку влияния регуляторных изменений на фармацевтический рынок. В октябре 2025 года в розничном сегменте было около 9,7 тыс. SKU лекарственных средств на сумму 14,75 млрд грн. Эффект от декларирования и реферирования цен оказался минимальным: примерно -1,8%, дополнительное снижение цен в пределах декларации и еще -1,9%, а суммарно составляет -3,7%. Снижение цен носит добровольный и временный характер, но уже сейчас наблюдается обратная динамика.

По словам главы общественной организации Всеукраинское объединение Николаевская фармацевтическая ассоциация Фармсовет Елены Прудниковой, действующая система регулирования цен фактически уничтожает экономику аптечного бизнеса.

"Наценка ограничена на уровне 10-15%, тогда как реальная рентабельность аптеки даже при 35% составляет около 1%. Сейчас средняя наценка составляет 15-17% и мы просто не выживаем как бизнес", - отметила она.

Сергей Ищенко добавляет, что внедренные регуляции не достигли ключевой цели, таких как существенное снижение стоимости лекарственных средств. Более действенным инструментом повышения доступности лечения остается государственная программа "Доступні ліки", которую целесообразно расширять. Однако, как отмечает Ирина Суворова, государственная программа "Доступні ліки" остается важным инструментом поддержки населения, но механизм компенсации расходов аптек на ее обслуживание пока отсутствует.

Как отрасль держит удар

Полномасштабная война нанесла аптечной инфраструктуре значительные потери. Больше всего пострадали восточные и прифронтовые регионы, где в отдельных районах количество аптек сократилось почти на треть из-за разрушения, оккупации и вынужденного закрытия.

По состоянию на конец 2025 года в Украине работает около 18,1 тыс. аптек, а это лишь 87% довоенного уровня. В то же время сохраняется тенденция к дальнейшему сокращению из-за разрушения инфраструктуры, оккупации, экономической убыточности, регуляторного давления, миграции и кадрового дефицита. В некоторых случаях закрытие даже одной аптеки означает потерю доступа к лекарствам для тысяч людей, что дает этим потерям не только экономическое, но и социальное измерение.

На уровне компаний эти вызовы проявляются еще острее. В сети Аптека 9-1-1 отмечают, что часть аптек была уничтожена или повреждена, а часть оказалась на временно оккупированных территориях и прекратила работу. В то же время ключевым остается сохранение команды, восстановление логистики, обеспечение непрерывной работы и инвестиции в автономность.

Представители АНЦ сообщили, что совокупные потери компании в результате полномасштабной войны уже составляют около 131,5 млн грн.

"Эти потери включают повреждение и потерю аптечных заведений в регионах, подвергшихся активным боевым действиям или временной оккупации, потерю товарных остатков, а также вынужденные операционные расходы, связанные с релокацией, восстановлением работы и обеспечением непрерывности обслуживания клиентов", - говорят в АНЦ.

В целом, отрасль демонстрирует высокую адаптивность, ведь аптеки одними из первых возвращаются на деоккупированные территории и возобновляют работу. Например, в сети "Подорожник" также признают тенденцию к сокращению количества аптек, но продолжают открывать новые точки, чтобы удерживать присутствие в городах и общинах.

Работа аптек в городах и общинах

В настоящее время большие города и малые общины функционируют в разных условиях. В городах основными вызовами остаются кадровый дефицит, высокие затраты, конкуренция и необходимость автономности во время блекаутов. В общинах – ограниченный кадровый ресурс, низкий трафик, экономическая неустойчивость, сложная логистика, нестабильность безопасности и блекауты. Поэтому в общинах часто аптека является единственной точкой доступа к лекарству и требует поддержки социальной роли.

В АНЦ отмечают, что во время войны аптеки сталкиваются как с общими, так и локальными вызовами. Основная проблема – дефицит квалифицированного персонала из-за миграции и мобилизации. В крупных городах аптеки работают в условиях нестабильного потока клиентов.

"В результате аптеки работают в условиях значительной вариативности нагрузки, когда в отдельные часы возникают простые, а в другие, наоборот, пиковые очереди, что усложняет планирование работы персонала и обеспечение стабильного уровня сервиса", - отмечают в АНЦ.

В небольших городах и селах добавляется сложная логистика персонала, что усложняет работу аптек. Именно из-за проблем с транспортом работникам трудно добраться до работы, поэтому аптеки вынуждены подстраивать графики, чтобы не прерывать обслуживание людей. По словам председателя общественной организации Всеукраинское объединение Николаевская фармацевтическая ассоциация Фармрада Елены Прудниковой, в малых общинах ситуация с аптеками уже критическая.

"В селах закрываются аптеки, потому что упала платежеспособность населения, многие выехали. Плюс жесткое регулирование наценки, которое привело к тому, что аптеки фактически работают в убыток. В таких условиях держать аптеку в селе просто нет смысла", - говорит Елена.

В то же время, ритейлеры пытаются адаптироваться, инвестируя в генераторы, альтернативные источники питания и спутниковую связь, чтобы сохранять доступ к электронным рецептам .

"В рыночной логике их работа может быть экономически убыточна, однако закрытие таких точек означало бы полную потерю доступа к лекарствам для населения", - отмечают в "Аптека 9-1-1".

Поэтому компании сознательно поддерживают такие аптеки, исходя не только из коммерческих, но и социальных соображений. Одновременно одним из ключевых инструментов обеспечения доступности лекарств стали мобильные аптечные пункты (МАП). Они работают в деревнях и на деоккупированных территориях, где стационарные аптеки разрушены или отсутствуют. Благодаря таким форматам люди могут получить лекарства, консультацию фармацевта и использовать государственные программы.

"Работа МАП связана с высокими логистическими затратами и небольшим объемом продаж, поэтому для компаний это проявление социальной ответственности и вклад в обеспечение базовой доступности лекарств", - подчеркнула директор АПАУ Ирина Суворова.

Так, мобильные аптеки “Аптеки 9-1-1” в Харьковской и Сумской областях обслуживают более 150 населенных пунктов. Они работают на генераторах и спутниковой связи, обеспечивая полноценный доступ к фармацевтическим услугам.

"С экономической точки зрения это сложные для содержания форматы, однако их существование напрямую влияет на доступ людей к лечению", - рассказали представители "Аптека 9-1-1".

В начале января 2025 года сеть аптек "Бажаємо здоров'я" также запустила мобильные аптечные пункты для Киевской и Одесской областей, чтобы украинцы могли приобрести лекарства даже в самых отдаленных общинах.

"В современном мире потребность в доступности медицинских услуг становится все важнее, тем более во время войны. Мобильные аптечные пункты - это инновационное решение, позволяющее сделать фармацевтические услуги еще более близкими к людям. Введение МАП является важным шагом на пути к более доступным и эффективным медицинским услугам. Это не только улучшение качества жизни, но и активное участие в формировании здорового общества", - комментируют в пресс-службе сети.

От бизнеса к социальной роли

Большие аптечные сети Украины, таких как "АНЦ", "Подорожник", "Бажаємо здоров'я", "Аптека Доброго Дня" и "Аптека 9-1-1", выполняют не только коммерческую, но и важную социальную функцию. Они обеспечивают непрерывный доступ к лекарствам, в частности, в прифронтовых и деоккупированных регионах, развивают мобильные аптечные пункты, поддерживают государственные программы реимбурсации, остаются крупными работодателями и поддерживают ВСУ. Поэтому несмотря на распространенный нарратив, аптеки никогда не были просто точками продаж, а война лишь подсветила их реальную социальную роль.

"Аптека есть и всегда будет здравоохранительным учреждением. Это место, где пациент получает профессиональную консультацию фармацевта и качественную фармацевтическую опеку", - отмечает Ирина Суворова.

Ирина убеждена, что аптечный сектор социален по своей природе, но во время войны эта роль стала двойной. С одной стороны – это обеспечение доступности лекарства как базовой услуги. С другой стороны – активное участие в благотворительности, социальных и образовательных инициативах. Например, среди заметных образовательных инициатив – учебное пространство PHARM-HUB от "Аптека 9-1-1", корпоративные программы обучения "Корпоративный Универ" от "АНЦ" и образовательная платформа "Подорожник START".

"Молодежь - это наша главная движущая сила. Именно вы завтра будете строить новую фармацию: этическую, образованную, сильную. Мы ценим вашу настойчивость, инициативность и готовность работать в Украине. И именно в знак поддержки этих ценностей мы начали нашу стипендиальную программу", - подчеркивает исполнительный директор "Подорожник" Тарас Коляда.

Сеть "Аптека Доброго Дня" также развивает образовательные программы, стипендии и инициативы популяризирующих профессию среди молодежи.

"Нет человека, который не обращался бы в аптеку за помощью, и мы очень хотим, чтобы украинские аптеки всегда предоставляли ее на высоком уровне. Поддерживая студентов, мы предоставляем им возможность для дополнительного профессионального развития. Во время войны это особенно важно", - рассказали в сети "Аптека Доброго Дня".

В АНЦ отмечают, что во время войны корпоративная социальная ответственность компании сосредоточена на трех направлениях: поддержка ВСУ, помощь сотрудникам и обеспечение доступности лекарств для уязвимых групп. Общий объем помощи уже превысил 140 млн. грн. Компания поддерживает военных, медиков и сотрудников, особенно в прифронтовых регионах, среди ВПЛ, мобилизованных и ветеранов, и адаптирует программы социально уязвимых категорий.

Еще один яркий пример, в частности, социальной ответственности демонстрирует “Аптека 9-1-1”, которая системно поддерживает детей через проект “Фармчаровники” и приобщается к благотворительным инициативам в сфере детского здоровья.

Кроме того, большие аптечные сети работают с государственными программами, как "Доступні ліки", "єПідтримка", "Зимова підтримка" и т.д. Однако Елена Прудникова считает, что, несмотря на социальную значимость, участие в государственных программах создает дополнительные финансовые риски для аптек.

"Аптека отпускает лекарства по программе более миллиона гривен, но средства возвращаются только через месяц. В это время мы вынуждены брать кредиты под 30-36% годовых. В результате проценты банка съедают всю наценку, поэтому мы работаем в минус", - говорит Елена.

Аптеки как фундамент экономической и социальной стойкости

Несмотря на трудности, аптечный сектор демонстрирует значительный вклад в экономику: только за 2025 год аптечные ритейлеры уплатили более 4,5 млрд грн налогов и продолжают инвестировать в гуманитарные инициативы и поддержку медицинской системы. Участники рынка отмечают, что аптечный сектор должен быть признан частью системы национальной устойчивости, ведь его стабильность напрямую влияет на функционирование системы здравоохранения и социальной инфраструктуры в целом.

Представители фармрынка выделили ключевые направления дальнейшего развития:

расширение программ доступности лекарств;

увеличение финансирования реимбурсации;

создание резервов критически важных препаратов;

поддержка аптек в сельской местности;

формирование кадрового потенциала;

прогнозируемая и сбалансированная регуляторная политика.

В "Аптеке 9-1-1" резюмировали, что именно партнерский диалог между государством и фармацевтическим бизнесом позволил бы сохранить аптечную сеть как элемент базовой устойчивости страны в условиях войны и энергетических кризисов.