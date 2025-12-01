Больше ритейла: репутационный кейс АТБ

АТБ – это прозрачный и социально-ответственный бизнес. Подтверждений этому множество. Компания успешно работает на отечественном рынке ритейла более трех десятилетий и имеет среди граждан и партнеров по бизнесу крепкую и положительную репутацию. "ТОП-100" рассказывает, как АТБ формирует и поддерживает собственный репутационный капитал устойчивого и ответственного бизнеса.

Численность постоянных клиентов АТБ сегодня превышает 3 млн., а корпорация устанавливает рекорд украинского ритейла — за год в магазинах сети украинцы делают миллиард покупок.

Компания является крупнейшим отраслевым налогоплательщиком. В этом году Государственная налоговая служба Украины (приказ №873 от 29.08.2025) внесла АТБ в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Сумма налоговых платежей компании за I полугодие 2025 составила более 18 млрд грн.

АТБ является самым крупным отраслевым работодателем с исключительно легальным трудоустройством, обеспечивает рабочие места для 59 тыс. сотрудников. Из них 48 тысяч граждан трудоустроены на флагманском предприятии корпорации — ООО «АТБ-МАРКЕТ», управляющее общеизвестной сетью магазинов.

Его одним из первых среди отечественных продуктовых ритейлеров официально причислен к престижному «Клубу белого бизнеса». В бизнес-среде компания известна, прежде всего, тем, что при любых обстоятельствах выполняет все взятые на себя обязанности и контрактные условия.

Качество прежде всего

Репутация любой сети продуктовых магазинов начинается с удовлетворенности покупателей. Согласно данным социологических опросов, более 95% украинцев имеют положительный опыт покупок в магазинах АТБ. Ритейлер не жалеет ресурсов и сил для создания максимального уровня сервиса, комфорта и удобства магазинов для покупателя. Все новые магазины открываются в современном формате с учетом многолетних исследований и архитектурных требований.

В настоящее время в разных уголках Украины работают 1293 магазина АТБ. Они бесперебойно снабжают миллионы украинских граждан широким ассортиментом свежих продуктов и качественных товаров первой потребности. Ассортимент каждого магазина состоит из 3,5-3,7 тыс. наименований. Все это требует постоянного внимания. Компания внедрила одну из самых строгих систем контроля качества в стране. Система плановых проверок в сети по европейскому образцу предусматривает ежемесячные, квартальные, полугодовые и годовые аудиты.

Супермаркеты АТБ с 2017 года проходят сертификацию в соответствии с требованиями общепризнанного международного стандарта ISO 22000:2005. Основывается он на так называемом принципе НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points), согласно которому тщательно отслеживается и анализируется уровень безопасности на всех этапах.

В магазинах сети АТБ-МАРКЕТ уже много лет подряд на постоянной основе действует программа Гарантия свежести. Согласно ее условиям, в случае обнаружения товара ненадлежащего качества, компания возвратит покупателю его трехкратную стоимость. Однако, благодаря многоуровневой сложной системе контроля качества, количество подобных случаев крайне низко, держится в рамках статистической погрешности.

Всегда рядом, всегда доступны

Как лидер ритейла АТБ вносит весомый вклад в усиление энергонезависимости страны.

С начала прошлого года до конца августа 2025-го компания вложила в оборудование магазинов собственными солнечными электростанциями более 380 млн. грн. К концу года эта сумма вырастет еще примерно на 15 млн. рублей.

В концепцию строительства новых магазинов АТБ уже внесли обязательный пункт об установке собственных солнечных электростанций. На сентябрь уже в 202 магазинах сети установлены альтернативные источники энергии — солнечные панели, инверторы, аккумуляторные блоки, карпоты (навесы над паркингом, оборудованные солнечными панелями). В планах на ближайшее будущее монтаж таких энергонавесов на территории 40-45 магазинов. Рассматривается возможность масштабирования карпотов по всей торговой сети.

В настоящее время все магазины АТБ снабжены собственными дизельными генераторами, поэтому магазины способны автономно работать в течение длительного времени. А также быть фактически пунктом несокрушимости, где можно пополнить запасы провианта, бесплатно подзарядить телефон, фонарик или другой гаджет, как это было во время обстрелов прошлых долгосрочных блекаутов.

В то же время, компания пытается снижать потребление электроэнергии, применяя энергосберегающие технологии. В свое время специально для АТБ были разработаны и внедрены системы рекуперации тепла (собирается от работы холодильного и морозильного оборудования и направляется на другие потребности, например отопление).

С октября этого года на базе двух магазинов АТБ приступили к тестированию системы накопления энергии HUAWEI LUNA. Они включают гибридные инверторы, аккумуляторы, блоки управления, собственные смартсчетчики и т.д. Эта система способна обеспечить четыре часа автономной работы торговой точки. Если тестирование даст достойный результат, уже в следующем году такое оборудование появится еще в двух десятках магазинов.

Инновации не ограничиваются энергетическим направлением. Наиболее знаковым диджитал-шагом последнего времени стал запуск мобильного приложения АТБ 2.0. Приложение предлагает широкий спектр интересных сервисов и опций, удобных для миллионов клиентов АТБ. Он фактически создал полноценную экосистему АТБ, соединив на одной платформе программы лояльности, есть-поддержку, личный кабинет покупателя, инновационный чатбот, кобрендовые партнерские проекты, включая платежные карты АТБ от шести ведущих банков страны, благотворительные инициативы, интернет-магазин полного цикла.

Проект поддержал общую стратегию динамичного развития компании, значительно усилив онлайн-составляющую бизнеса и расширив круг возможностей для миллионов клиентов.

Собственная марка - собственная ответственность

Приблизительно четверть ассортимента магазинов АТБ представлены собственными торговыми марками (ВТМ). Это эксклюзивные товары, к которым предъявляются особо жесткие требования к качеству и цене. Сейчас в АТБ присутствует продукция четырех ВТМ: "De Luxe Foods & Goods Selected" (премиальный сегмент товаров), "Своя линия" (средний), "День в День" и "Умный выбор" (самый экономный и бюджетный сегмент). По качеству такие товары ничуть не уступают присутствующим на украинском рынке аналогам других брендов, а вот цена может быть ниже минимум на 20-30%, ведь к ней не добавлены ненужные в этом случае расходы на раскрутку бренда, рекламу, промо и т.д.

Производством продукции ВТМ АТБ сейчас занимаются более 200 предприятий-партнеров. С некоторыми сеть сотрудничает непрерывно более 15 лет. За это время, благодаря популярности такой продукции, некоторые из них выросли до крупных мощных предприятий, даже параллельно с проектами ВТМ вывели на рынок и поставляют торговым сетям товары собственных брендов.

В прошлом году произошло значительное событие – запуск нового ВТМ «День в День». Эта продукция охватывает почти все категории товаров фреш, фуд, нонфуд. Целью ее создания было обеспечение высокого уровня удовлетворения потребителей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества любимых продуктов.

Успешный бизнес – «белый» бизнес

Согласно обновленному Индексу Опендатабот, компания по финансовым показателям удержала первое место в категории «Розничная торговля» и вошла в топ-10 лучших предприятий Украины. Учитывали не только финансовые показатели (годовая финансовая отчетность компаний за год), но и деловую репутацию бизнесов.

Также АТБ входит в топ-10 самых крупных отраслевых налогоплательщиков страны, стабильно наполняет бюджеты всех уровней. С начала полномасштабного вторжения общий налоговый взнос АТБ в бюджеты всех уровней превысил 74,11 млрд грн.

За первое полугодие 2025 года предприятия группы компаний АТБ уплатили 18,02 млрд грн налогов и сборов. Этот показатель на рекордные 35,9% превысил аналогичные налоговые платежи в первые шесть месяцев прошлого года.

В 2024-м АТБ уплатила рекордные 28,61 млрд грн налогов и сборов, из них 21,78 млрд грн — АТБ-Маркет, флагманское предприятие корпорации, в бюджеты всех уровней. Это на 2,33 млрд грн превысило показатели предыдущего года и стало одним из самых больших показателей среди частных компаний.

Анализ налоговых вычетов показывает последовательную динамику роста, которая не прекращается даже в условиях полномасштабной войны. К примеру, в прошлом году этот показатель на 14% (более 4 млрд грн) превысил объемы уплаченных налогов в течение предыдущего года. Из указанной суммы в госбюджет в 2024 году было передано 18,61 млрд грн, в местные бюджеты - 6,52 млрд грн, целевые государственные фонды получили 3,48 млрд грн.

Даже в первый год полномасштабного вторжения компания уплатила 20,44 млрд грн налогов и сборов, что почти половина бюджетных поступлений от всего отечественного ритейла.

В целом за последние десять лет налоговые платежи АТБ выросли более чем в восемь раз: 28,61 млрд грн в 2024-м против всего 3,5 млрд грн в 2014-м.

В мирные времена в период активного развития компания ежегодно открывала в разных уголках страны 120-150 новых магазинов. В настоящее время при объективных обстоятельствах эти показатели несколько изменились. В условиях полномасштабной войны последние четыре года в разных областях страны открывается примерно 50 новых магазинов в год, а к концу 2025-го компания планирует выйти на отметку в 80 объектов. Конечно, еще примерно такое же количество магазинов открывается после капитальной реконструкции, модернизации (перехода на современный формат, так называемые черные АТБ) или возобновления после обстрелов.

В планах на ближайшее будущее постепенное расширение сети в западных областях стали своеобразным хабом для внутренних переселенцев.

В довоенное время благодаря динамическому расширению сети количество сотрудников АТБ ежегодно увеличивалось на 5-7 тыс. Сегодня этот показатель несколько ниже (до 4 тыс.). В прошлом году было создано 2 тыс. новых рабочих мест в разных областях страны.

Трудоустройство в АТБ всегда исключительно официально со всеми гарантиями и «белой» зарплатой конкурентного уровня. В этом году, согласно исследованию сервиса Опендатабот, АТБ вошла в первую тройку отечественных ритейлеров по уровню заработной платы. Средняя получка в компании стартует от 52 тыс. грн. Для сравнения, по официальной статистике, работники других предприятий отрасли торговли получали еще до налогообложения в среднем чуть более 11 тыс. грн в месяц.

Товарооборот АТБ в первом полугодии 2025 года составил 139,39 млрд грн (с НДС и акцизным налогом), что на 19,8% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Больше чем ответственность

С начала полномасштабной войны АТБ перешла на особый режим работы, присоединилась к социально важным инициативам и проектам по поддержке украинских защитников.

Общая сумма благотворительной помощи от лидера отечественного ритейла Вооруженным силам, медицинским учреждениям, пострадавшему гражданскому населению уже преодолела историческую отметку в 2 млрд грн и продолжает стремительно расти.

Компания закупила и передала более тысячи единиц новой техники спецназначения (многофункциональные пикапы, вездеходные грузовики, штабные машины, пиротехнические лаборатории, кареты быстрой и т.п.) и не менее современных дронов Mavic 3.

Ежегодно АТБ реализует более десяти благотворительных инициатив, таких как «Сертификат для ВСУ», «Заряжаем ВСУ» и другие, собирая средства на новые автомобили и дроны для войск.

Даже 30-летие основания компании было посвящено поддержке украинских защитников. Благотворительный юбилейный марафон продлился два месяца, были привлечены партнеры по бизнесу и миллионы покупателей. Удалось собрать 68 млн. грн., к которым АТБ добавила еще 100 млн. грн. собственных средств, увеличив размеры «юбилейного» доната до 168 млн. грн. Так был создан новый тренд в бизнес-среде - конвертировать подарки и праздники в донаты для ВСУ.

Для поддержки населения, доходы которого из-за войны значительно снизились, развернули широкую линейку акционных предложений (список товаров меняется еженедельно) и программ (например, кобрендовых банковских карточек, предоставляющих дополнительную скидку). Это позволяет миллионам клиентов АТБ в разных уголках Украины системно экономить свои средства, не отказывая себе в свежих продуктах. Жителям наиболее пострадавших населенных пунктов Харьковщины и Херсона передали тысячи бесплатных пакетов с продуктами, бытовой химией, товарами первой потребности. Магазины не прекращают работу даже в опасных прифронтовых регионах, там введен особый боевой ассортимент (500-700 жизненно необходимых продуктов и товаров).

В настоящее время 4,8 тыс. работников АТБ присоединились к рядам ВСУ, ТРО и Национальной гвардии. В случае демобилизации компания гарантирует им возврат на рабочее место, зарплату конкурентного уровня, соцпакет, бесплатное обучение, повышение квалификации или овладение новыми профессиями в собственных учебных центрах (в Киеве, Днепре, Львове и Одессе) и уверенность в завтрашнем дне. За более чем 30-летнюю историю АТБ, несмотря на кризисы, пандемии и беспрецедентные вызовы военного времени, работникам ни разу не задержали выплату зарплаты.

Несмотря на беспрецедентные вызовы и испытания, АТБ показала настоящую несокрушимость ответственного и социально-ориентированного бизнеса.