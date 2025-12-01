Більше ніж ритейл: репутаційний кейс АТБ

АТБ — це прозорий та соціально-відповідальний бізнес. Підтверджень цього безліч. Компанія успішно працює на вітчизняному ринку ритейлу понад три десятиліття й має серед громадян і партнерів по бізнесу міцну та позитивну репутацію. «ТОП-100» розповідає, як АТБ формує та підтримує власний репутаційний капітал стійкого й відповідального бізнесу.

Чисельність постійних клієнтів АТБ сьогодні перевищує 3 млн, а корпорація встановлює рекорд українського ритейлу — за рік у магазинах мережі українці роблять мільярд покупок.

Компанія є найбільшим галузевим платником податків. Цього року Державна податкова служба України (наказ №873 від 29.08.2025) внесла АТБ до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Сума податкових платежів компанії за І півріччя 2025 року становила понад 18 млрд грн.

АТБ є найбільшим галузевим роботодавцем з виключно легальним працевлаштуванням, забезпечує робочі місця для 59 тис. співробітників. З них 48 тисяч громадян працевлаштовано на флагманському підприємстві корпорації — ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», яке керує загальновідомою мережею магазинів.

Його одним із перших серед вітчизняних продуктових ритейлерів офіційно зараховано до престижного «Клубу білого бізнесу». У бізнес-середовищі компанія відома насамперед тим, що за будь-яких обставин виконує усі взяті на себе обов'язки та контрактні умови.

Якість передусім

Репутація будь-якої мережі продуктових магазинів починається із задоволеності покупців. Згідно з даними соціологічних опитувань, понад 95% українців мають позитивний досвід покупок у магазинах АТБ. Ритейлер не шкодує ресурсів і сил для створення максимального рівня сервісу, комфорту та зручності власних магазинів для покупця. Усі нові магазини відкриваються у сучасному форматі з урахуванням багаторічних досліджень та архітектурних вимог.

Натепер у різних куточках України працюють 1293 магазинів АТБ. Вони безперебійно забезпечують мільйони українських громадян широким асортиментом свіжих продуктів та якісних товарів першої потреби. Асортимент кожного з магазинів складається з 3,5-3,7 тис. найменувань. Усе це потребує постійної уваги. Компанія впровадила одну з найсуворіших систем контролю якості у країні. Система планових перевірок у мережі за європейським зразком передбачає щомісячні, квартальні, піврічні та річні аудити.

Супермаркети АТБ з 2017 року проходять сертифікацію на відповідність вимогам загальновизнаного міжнародного стандарту ISO 22000:2005. Ґрунтується він на так званому принципі НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points), згідно з яким ретельно відстежується та аналізується рівень безпеки товару на усіх етапах.

У магазинах мережі «АТБ-МАРКЕТ» уже багато років поспіль на постійній основі діє програма «Гарантія свіжості». Згідно з її умовами, у разі виявлення товару неналежної якості компанія поверне покупцю його трикратну вартість. Проте, завдяки багаторівневій складній системі контролю якості, кількість подібних випадків украй низька, тримається у межах статистичної похибки.

Завжди поруч, завжди доступні

Як лідер ритейлу АТБ робить вагомий внесок у посилення енергонезалежності країни.

Від початку минулого року до кінця серпня 2025-го компанія вклала в обладнання магазинів власними сонячними електростанціями понад 380 млн грн. До кінця року ця сума зросте ще приблизно на 15 млн.

До концепції будівництва нових магазинів АТБ вже внесли обов’язковий пункт про встановлення власних сонячних електростанцій. Станом на вересень вже у 202 магазинах мережі встановлені альтернативні джерела енергії — сонячні панелі, інвертори, акумуляторні блоки, карпоти (навіси над паркінгом, обладнані сонячними панелями). У планах на найближче майбутнє монтаж таких енергонавісів на території 40-45 магазинів. Розглядається можливість масштабування карпотів на всю торговельну мережу.

Натепер усі магазини АТБ забезпечені власними дизельними генераторами, тож магазини здатні автономно працювати протягом тривалого часу. А також бути фактично пунктом незламності, де можна поповнити запаси провіанту, безкоштовно підзарядити телефон, ліхтарик чи інший гаджет, як це було за часів спричинених обстрілами минулих довготривалих блекаутів.

Водночас компанія намагається знижувати споживання електроенергії, застосовуючи енергозберігальні технології. Свого часу спеціально для АТБ були розроблені та впроваджені системи рекуперації тепла (збирається від роботи холодильного та морозильного обладнання та спрямовується на інші потреби, наприклад, опалення).

Від жовтня цього року на базі двох магазинів АТБ розпочали тестувати системи накопичення енергії HUAWEI LUNA. Вони включають в себе гібридні інвертори, акумулятори, блоки керування, власні смартлічильники тощо. Ця система здатна забезпечити чотири години автономної роботи торговельної точки. Якщо тестування дасть належний результат, вже наступного року таке обладнання з’явиться ще у двох десятках магазинів.

Інновації не обмежуються енергетичним напрямом. Найбільш знаковим диджитал-кроком останнього часу став запуск мобільного застосунку АТБ 2.0. Застосунок пропонує широкий спектр цікавих сервісів та опцій, зручних для мільйонів клієнтів АТБ. Він фактично створив повноцінну екосистему АТБ, поєднавши на одній платформі програми лояльності, є-пітримку, особистий кабінет покупця, інноваційний чатбот, кобрендові партнерські проєкти включно з платіжними картками АТБ від шести провідних банків країни, благодійні ініціативи, інтернет-магазин повного циклу, сервіси компаній-партнерів тощо.

Проєкт підтримав загальну стратегію динамічного розвитку компанії, значним чином посиливши онлайн-складову бізнесу та розширивши коло можливостей для мільйонів клієнтів.

Власна марка — власна відповідальність

Приблизно чверть асортименту магазинів АТБ представлені власними торговельними марками (ВТМ). Це ексклюзивні товари, до яких висувають особливо жорсткі вимоги щодо якості та ціни. Наразі в АТБ присутня продукція чотирьох ВТМ: «De Luxe Foods & Goods Selected» (преміальний сегмент товарів), «Своя лінія» (середній), «День у День» та «Розумний вибір» (найбільш економний та бюджетний сегмент). За якістю такі товари анітрохи не поступаються присутнім на українському ринку аналогам інших брендів, а от ціна може бути нижчою щонайменше на 20-30%, адже до неї не додані непотрібні у цьому разі витрати на розкрутку бренду, рекламу, промо тощо.

Виробництвом продукції ВТМ АТБ натепер займаються понад 200 підприємств-партнерів. З деякими мережа співпрацює безперервно понад 15 років. За цей час завдяки популярності такої продукції деякі з них зросли до великих потужних підприємств, навіть паралельно з проєктами ВТМ вивели на ринок і постачають торговельним мережам товари власних брендів.

Торік відбулася значна подія — запуск нової ВТМ «День у День». Ця продукція охоплює майже всі категорії товарів фреш, фуд, нонфуд. Метою її створення було забезпечення високого рівня задоволення споживачів, які шукають оптимальне співвідношення ціни та якості улюблених продуктів.

Успішний бізнес — «білий» бізнес

Згідно з оновленим Індексом Опендатабот, компанія за фінансовими показниками утримала перше місце у категорії «Роздрібна торгівля» та увійшла до топ-10 найкращих підприємств України. До уваги брали не тільки фінансові показники (річна фінансова звітність компаній за рік), а й ділову репутацію бізнесів.

Також АТБ входить до топ-10 найбільших галузевих платників податків країни, стабільно наповнює бюджети усіх рівнів. Від початку повномасштабного вторгнення загальний податковий внесок АТБ до бюджетів усіх рівнів перевищив 74,11 млрд грн.

Протягом першого півріччя 2025 року підприємства групи компаній АТБ сплатили 18,02 млрд грн податків і зборів. Цей показник на рекордні 35,9% перевищив аналогічні податкові платежі перших шести місяців минулого року.

У 2024-му АТБ сплатила рекордні 28,61 млрд грн податків та зборів, з них 21,78 млрд грн — «АТБ-Маркет», флагманське підприємство корпорації, до бюджетів усіх рівнів. Це на 2,33 млрд грн перевищило показники попереднього року та стало одним із найбільших показників серед приватних компаній.

Аналіз податкових відрахувань демонструє послідовну динаміку зростання, яка не припиняється навіть в умовах повномасштабної війни. Наприклад, торік цей показник на 14% (понад 4 млрд грн) перевищив обсяги сплачених податків протягом попереднього року. Із зазначеної суми до держбюджету у 2024 році було передано 18,61 млрд грн, до місцевих бюджетів — 6,52 млрд грн, цільові державні фонди отримали 3,48 млрд грн.

Навіть у перший рік повномасштабного вторгнення компанія сплатила 20,44 млрд грн податків та зборів, а це майже половина бюджетних надходжень від усього вітчизняного ритейлу.

Загалом протягом останніх десяти років податкові платежі АТБ зросли у понад вісім разів: 28,61 млрд грн 2024-го проти лише 3,5 млрд грн у 2014-му.

У мирні часи у період найактивнішого розвитку компанія щороку відкривала у різних куточках країни 120-150 нових магазинів. Натепер за об’єктивних обставин ці показники дещо змінилися. В умовах повномасштабної війни останні чотири роки у різних областях країни відкриваються приблизно 50 нових магазинів на рік, а до кінця 2025-го компанія планує вийти на позначку у 80 об’єктів. Звичайно, ще приблизно така сама кількість магазинів відкривається після капітальної реконструкції, модернізації (переходу на сучасний формат, так звані чорні АТБ) чи відновлення після обстрілів.

У планах на найближче майбутнє поступове розширення мережі у західних областях, які стали своєрідним хабом для внутрішніх переселенців.

У довоєнний час завдяки динамічному розширенню мережі кількість співробітників АТБ щороку збільшувалась на 5-7 тис. Сьогодні цей показник трохи ниже (до 4 тис.). Торік було створено 2 тис. нових робочих місць у різних областях країни.

Працевлаштування в АТБ завжди виключно офіційне з усіма гарантіями та «білою» зарплатнею конкурентного рівня. Цього року, згідно дослідженню сервісу Опендатабот, АТБ увійшла в першу трійку вітчизняних ритейлерів за рівнем заробітної платні. Середня получка в компанії стартує від 52 тис грн. Для порівняння, за офіційною статистикою, працівники інших підприємств галузі торгівлі отримували ще до оподаткування в середньому трохи більше 11 тис грн на місяць.

Товарообіг АТБ у першому півріччі 2025 року становив 139,39 млрд грн (з ПДВ та акцизним податком), що на 19,8% більше за аналогічний період 2024-го.

Більше ніж відповідальність

Від початку повномасштабної війни АТБ перейшла на особливий режим роботи, долучилася до соціально важливих ініціатив та проєктів з підтримки українських захисників.

Загальна сума благодійної допомоги від лідера вітчизняного ритейлу Збройним силам, медичним установам, постраждалому цивільному населенню тощо вже подолала історичну позначку у 2 млрд грн та продовжує стрімко зростати.

Компанія закупила та передала понад тисячу одиниць нової техніки спецпризначення (багатофункціональні пікапи, всюдихідні вантажівки, штабні машини, піротехнічні лабораторії, карети швидкої тощо) та не менше сучасних дронів Mavic 3.

Щороку АТБ реалізує понад десять благодійних ініціатив, як-от «Сертифікат для ЗСУ», «Заряджаємо ЗСУ» та інші, збираючи кошти на нові автівки та дрони для війська.

Навіть 30-річчя заснування компанії було присвячене підтримці українських захисників. Благодійний ювілейний марафон тривав два місяці, були залучені партнери по бізнесу і мільйони покупців. Вдалося зібрати 68 млн грн, до яких АТБ додала ще 100 млн грн власних коштів, збільшивши розміри «ювілейного» донату до 168 млн грн. Так був створений новий тренд у бізнес-середовищі — конвертувати подарунки та свята у донати для ЗСУ.

Для підтримки населення, доходи якого через війну значно знизилися, розгорнули широку лінійку акційних пропозицій (перелік товарів змінюється щотижня) і програм (наприклад, кобрендових банківських карток, які надають додаткову знижку). Це дозволяє мільйонам клієнтів АТБ у різних куточках України системно економити власні кошти, не відмовляючи собі у свіжих продуктах. Мешканцям найбільш постраждалих населених пунктів Харківщини та Херсонщини передали тисячі безкоштовних пакетів із продуктами, побутовою хімією, товарами першої потреби. Магазини не припиняють роботу навіть у небезпечних прифронтових регіонах, там запроваджений особливий «бойовий» асортимент (500-700 життєво необхідних продуктів і товарів).

Натепер 4,8 тис. працівників АТБ долучилися до лав ЗСУ, ТрО та Національної гвардії. У разі демобілізації компанія гарантує їм повернення на робоче місце, зарплату конкурентного рівня, соцпакет, безкоштовне навчання, підвищення кваліфікації чи опанування нових професій у власних навчальних центрах (у Києві, Дніпрі, Львові та в Одесі) та впевненість у завтрашньому дні. За більш ніж 30-річну історію АТБ, попри кризи, пандемії та безпрецедентні виклики військового часу, працівникам жодного разу не затримали виплату зарплати.

Попри безпрецедентні виклики і випробування, АТБ показала справжню незламність відповідального та соціально-орієнтованого бізнесу.