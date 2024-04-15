Дочерняя компания Auchan продала свои активы в России

Компания "Ситрас", являющаяся частью французской группы Auchan и владеющая и управляющая торговыми комплексами, успешно завершила соглашение по продаже своих активов в России. Новым владельцем торговых объектов стала фирма "Торговые галереи".

Об этом пишут росСМИ.

Соглашение по продаже было подписано в октябре 2023 года и после получения всех необходимых разрешений от контрольных органов было нотариально заверено 25 марта 2024 года.

"Ситрас", ранее известная как Immoauchan до 2018 года, управляла более 40 торговыми центрами и галереями в России (общей площадью 150 тыс. кв. м), включая объекты, такие как торговые комплексы "Акварель" в Пушкине, Тольятти, Волгограде и "Тройка" в Москве.

Ей также принадлежали прикассовые зоны гипермаркетов Auchan.

В связи с продажей, вопрос о дальнейшей стратегии управления кассовыми зонами в гипермаркетах Auchan остается открытым. Сейчас обсуждение продолжается и французская группа продолжает свою деятельность на международном рынке, сосредотачиваясь на основных направлениях своей коммерческой стратегии.

Скандал из Auchan

Напомним, в феврале прошлого года Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны, поскольку компания продолжает работать в России. Несмотря на это, все магазины сети Auchan в Украине продолжают работу в штатном режиме.

Кроме этого, благодаря журналистским расследованиям The Insider, Le Monde и Bellingcat стало известно, что с начала полномасштабного вторжения, российская дочерняя компания французского Auchan снабжала товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом "гуманитарной помощи", а также помогала с выполнением мобилизационных мероприятий в РФ.

Украинская "дочка" Auchan заявила, что шокирована опубликованным в СМИ расследованием о возможном оказании помощи оккупационным войскам РФ со стороны российской "дочки" Auchan и ожидает официального сообщения материнской компании.

В компании опровергли такое обвинение.

"Auchan Retail категорически отрицает заявления, сделанные в этом расследовании, и их интерпретацию. Auchan Retail крайне удивлен этими утверждениями, никак не подтверждаемыми реальностью его внутреннего расследования", - сказано в нем.