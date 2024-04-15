Дочірня компанія Auchan продала свої активи в Росії

Компанія "Сітрас", яка є частиною французької групи Auchan та володіє та управляє торговими комплексами, успішно завершила угоду з продажу своїх активів у Росії. Новим власником торгових об'єктів стала фірма "Торгівельні галереї".

Про це пишуть росЗМІ.

Зазначається, що угода з продажу була підписана у жовтні 2023 року і після отримання всіх необхідних дозволів від контрольних органів була нотаріально засвідчена 25 березня 2024 року.

"Сітрас", раніше відома як Immoauchan до 2018 року, управляла понад 40 торговими центрами та галереями в Росії (загальною площею 150 тис. кв. м), включно з об'єктами, такими як торгові комплекси "Акварель" у Пушкіні, Тольятті, Волгограді та "Трійка" у Москві.

Їй також належали прикасові зони гіпермаркетів Auchan.

У зв'язку з продажем, питання про подальшу стратегію управління касовими зонами у гіпермаркетах Auchan залишається відкритим. Зараз обговорення триває, і французька група продовжує свою діяльність на міжнародному ринку, зосереджуючись на основних напрямках своєї комерційної стратегії.

Скандал з Auchan

Нагадаємо, у лютому минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку корпорацію Auchan у перелік міжнародних спонсорів війни, оскільки компанія продовжує працювати у Росії. Попри це усі магазини мережі Auchan в Україні продовжують роботу у штатному режимі

Окрім цього, завдяки журналістським розслідуванням The Insider, Le Monde і Bellingcat стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення, російська дочірня компанія французького Auchan постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом "гуманітарної допомоги", а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в РФ.

Українська "дочка" Auchan заявила, що шокована опублікованим у ЗМІ розслідуванням щодо можливого надання допомоги окупаційним військам РФ з боку російської “дочки” Auchan і чекає на офіційне повідомлення материнської компанії.

У компанії спростували таке звинувачення.

"Auchan Retail категорично заперечує заяви, зроблені в цьому розслідуванні, та їхню інтерпретацію. Auchan Retail вкрай здивований цими твердженнями, які ніяк не підтверджуються реальністю його внутрішнього розслідування", - сказано в ньому.