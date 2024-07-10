Большинство украинцев не поддерживают идею привлечения трудовых мигрантов из-за границы

Большинство представителей общин, бизнеса и власти не поддерживают идею привлечения иностранных мигрантов для улучшения ситуации на рынке труда в Украине и выступают за создание условий для возвращения домой соотечественников.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Такие данные исследования обнародовала ведущий научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Марина Огай, пишет "Укринформ".

По ее словам, ученые провели серию дискуссий и глубинных интервью с представителями органов местного самоуправления, бизнеса и доли населения.

"Надо сказать, что идея привлечения иностранных мигрантов для улучшения ситуации на рынке труда большинством опрошенных не была поддержана. Несмотря на то, что такое развитие сценария ими допускается", - отметила Огай.

Почему против

Среди аргументов против привлечения мигрантов из других стран, прежде всего представителей этносов так называемого Глобального Юга (народов Центральной Азии, Кавказа, отдельных народов Африки, Латинской Америки, корейцев, арабов, индо-пакистанцев и других), респонденты называли опасения по поводу роста конкуренции, обесценивания рабочих силы из числа украинцев, негативное влияние на генофонд украинской нации, культурные и религиозные различия, рост социальной напряженности, религиозные конфликты.

Но, как сообщила Огай, в то же время опрошенные называли аргументы в пользу развития миграционной политики.

"Люди считают, что привлечение иностранцев на рынок труда будет способствовать оживлению экономики, приведет сюда крупные компании инвесторов, которые будут создавать рабочие места, даст возможность обмена опытом и обучение для специалистов, недостающих в общине", - подчеркнула эксперт.

Она добавила, что большинство опрашиваемых высказывали мнение, что сначала нужно создать и обеспечить достойные условия труда именно для украинцев, а уже приглашать иностранных работников.

Кроме того, власти должны сосредоточиться на том, чтобы побудить находящихся за рубежом украинцев возвращаться домой.

"Нужно на практике разработать действенные рекомендации для возобновления рынка труда на местном уровне и делать регионы привлекательными, прежде всего, для местных жителей, а уже потом для приезжих", - подчеркнула Огай.

Украине придется приглашать мигрантов из других стран, если не вернутся беженцы

Дефицит рабочей силы в Украине ощущается уже сейчас. После завершения войны эта тенденция может набрать катастрофические обороты, что может привести к тому, что придется приглашать мигрантов из других стран, заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова.

"Если мы не сможем сами себя обеспечить рабочей силой, а мы не сможем, то придется кого-то приглашать из других стран. Скорее всего, это будут люди из менее развитых стран. Обычно это так происходит", - подчеркнула она.

Заметим, по прогнозам экспертов, Украине не будет хватать до 4,5 миллионов рабочих рук уже к 2030 году. Исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап добавил, что в течение шести лет 2 миллиона человек уйдут с рынка труда из-за старения и миграционных процессов.

По мнению эксперта, для решения проблемы дефицита кадров существуют два способа – либо найти эти миллионы рабочих рук, либо повышать производительность труда, чтобы сократить потребность в количестве специалистов. Как считает Криволап, государство должно стимулировать украинцев к возвращению из-за границы и изменить миграционную политику.