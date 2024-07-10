Більшість українців не підтримують ідею залучення трудових мігрантів із-за кордону

Більшість представників громад, бізнесу та влади не підтримують ідею залучення іноземних мігрантів для поліпшення ситуації на ринку праці в Україні й виступають за створення умов для повернення додому співвітчизників.

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Такі дані дослідження оприлюднила провідний науковий співробітник Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Марина Огай, пише "Укрінформ".

За її словами, науковці провели серію дискусій та глибинних інтерв’ю з представниками органів місцевого самоврядування, бізнесу та активної частки населення.

"Треба сказати, що ідея залучення іноземних мігрантів для поліпшення ситуації на ринку праці більшістю опитаних не була підтримана. Попри те, що такий розвиток сценарію ними допускається", - зауважила Огай.

Чому проти

Серед аргументів проти залучення мігрантів з інших країн, передусім представників етносів так званого Глобального Півдня (народів Центральної Азії, Кавказу, окремих народів Африки, Латинської Америки, корейців, арабів, індо-пакистанців та інших), респонденти називали побоювання щодо зростання конкуренції, знецінення робочої сили з числа українців, негативний вплив на генофонд української нації, культурні та релігійні відмінності, зростання соціальної напруженості, релігійні конфлікти тощо.

Але, як повідомила Огай, водночас опитані називали й аргументи на користь розвитку міграційної політики.

"Люди вважають, що залучення іноземців на ринок праці сприятиме пожвавленню економіки, приведе сюди великі компанії інвесторів, які будуть створювати робочі місця, дасть можливість обміну досвідом і навчання для фахівців, яких не вистачає у громаді", - підкреслила експерт.

Вона додала, що більшість опитуваних висловлювали думку, що спочатку треба створити та забезпечити гідні умови праці саме для українців, а потім уже запрошувати іноземних працівників.

Крім того, влада має зосередитися на тому, аби спонукати укранців, які перебувають за кордоном, повертатися додому.

"Потрібно на практиці розробити дієві рекомендації для відновлення ринку праці на місцевому рівні і робити регіони привабливими насамперед для місцевих мешканців, а вже потім для приїжджих", - наголосила Огай.

Україні доведеться запрошувати мігрантів з інших країн, якщо не повернуться біженці

Дефіцит робочої сили в Україні відчувається вже зараз. Після завершення війни ця тенденція може набрати катастрофічних обертів, що може призвести до того, що доведеться запрошувати мігрантів з інших країн, заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова.

"Якщо ми не зможемо самі себе забезпечити робочою силою, а ми не зможемо, то доведеться когось запрошувати з інших країн. Скоріше за все – це будуть люди з менш розвинених країн. Зазвичай це так відбувається", - підкреслила вона.

Зауважимо, за прогнозами експертів, Україні не вистачатиме до 4,5 мільйона робочих рук уже до 2030 року. Виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап додав, що протягом шести років 2 мільйони людей підуть із ринку праці через старіння та міграційні процеси.

На думку експерта, для вирішення проблеми дефіциту кадрів існують два способи – або знайти ці мільйони робочих рук, або підвищувати продуктивність праці, щоб скоротити потребу у кількості фахівців. Як вважає Криволап, держава має стимулювати українців до повернення з-за кордону і змінити міграційну політику.