Как бизнесу действовать во время кадрового голода и какие вызовы будет преодолевать рынок труда в ближайшие 2 года

Во время войны украинский бизнес почувствовал на себе кадровый дефицит и понял насколько важна кадровая политика на уровне каждой отдельной компании и стратегия регулирования и развития рынка труда на уровне государства. В ходе панельной дискуссии «Люди, бизнес и реальность 2025: как работать с кадрами в трансформирующейся стране», которая состоялась на GET Business Festival 2025 , представители ведущих компаний и государственного центра занятости поделились опытом сохранения трудовых коллективов и определили наибольшие вызовы на ближайшие 2 года.

Вызовы рыка труда

По мнению участников панельной дискуссии, посвященной вопросам кадровой политики, в ближайшие годы рынок труда будет преодолевать кадровый кризис, вызванный войной и, как следствие, ухудшением демографической ситуации в Украине.

Среди самых больших вызовов для корпоративного сегмента и государства, в частности, назывались:

Работа с ветеранской общественностью — создание условий для реинтеграции ветеранов и их гражданское трудоустройство

Формирование работодателями инклюзивных условий работы для людей с инвалидностью

Работа с молодежью для предотвращения ее оттока из страны и создания карьерных перспектив для новых поколений украинцев

Борьба с эйджизмом — укоренение в компаниях практики равных прав и возможностей трудоустройства для разных возрастов

Забота о ментальном здоровье работников – борьба с последствиями психологического выгорания и состояния хронического стресса

Внедрение компаниями программ поддержки семей работников и системная работа по созданию ценностей, общих для трудовых коллективов.

Интеграция трудовых мигрантов

Найти и удержать кадры

Участники встречи подчеркивают, что пока держащая война не стоит ожидать улучшения ситуации с кадрами. из-за войны Украина уже имеет проблемы с демографией и испытывает нехватку квалифицированных кадров из-за их выезда за границу.

Ольга Духнич, руководитель направления демографии и миграции Frontier Institute предупреждает, что тяжелые времена для рынка труда еще впереди

«У нас все еще есть около 8 млн человек в возрасте 18-34, хуже будет через 15 лет. Поэтому сегодня мы будем говорить о том, действительно ли реальности соответствует цифра в 70% бизнеса, который сейчас переживает свои кадровые проблемы», - отмечает модератор дискуссии Ольга Духнич, руководитель направления демографии и миграции Frontier Institute.

Алексей Бабич, генеральный директор медицинской лаборатории ДИЛА соглашается с тем, что сегодня достаточно трудно найти и удержать квалифицированный персонал, особенно если речь идет о дефицитных профессиях. Немецкие медсестры едут работать в США, польские едут работать в Германию, украинские едут работать в Польшу, а через Польшу также в Германию. Поэтому действительно с медсестрами очень большие проблемы. Бывает так, что мы открываем отделение, а медсестру не можем найти полгода», – рассказывает Алексей Бабич.

Алексей Бабич, генеральный директор медицинской лаборатории ДИЛА отмечает, что будущих работников следует искать в профильных учебных заведениях

По его словам, определенный дефицит кадров испытывал и полномасштабное вторжение, поэтому его компания разрабатывала программы для привлечения работников, работает с будущими работниками еще на уровне медицинских училищ, чтобы показать молодым специалистам, что для них создаются условия для трудоустройства, что есть перспективы карьеры в выбранной профессии. За последние два года уровень заработной платы у медсестры вырос на 70%. Сейчас медсестра получает в среднем от 25 до 40 тыс. грн. в зависимости от ее KPI, стажа и других параметров. Но при этом найти их сложно», – признает Алексей Бабич.

В свою очередь Илона Пасечник, HRD А L V IV A Group, директор ООО «Алвива Украина», отметила, что для эффективного удержания кадров работодателям следует изучать настроения и потребности работников. По ее словам регулярные анонимные опросы показали, что есть вопросы, которые не требуют больших затрат, но очень важны для работников, ведь имеют отношение к формированию ценностей.

Илона Пасечник, HRD АLVIVA Group, директор ООО «Алвива Украина» призывает изучать потребности и ценности трудового коллектива

«Понятно, что зарплата – это важно. Но есть еще нематериальные ценности. Это, например, отношение руководителя к работнику. Сказать доброе слово, поинтересоваться ситуацией, дать обратную связь на работу, которую делает этот работник, это не стоит дорого. Но это удерживает работников, мотивирует их и поддерживает в непростое время», – говорит Илона Пасечник.

По ее словам, сегодня важно формировать в компании атмосферу поддержки, ментального здоровья, уделять внимание процессам командообразования. Работа должна стать островком стабильности, а работники должны быть уверены, что 100% получают «белую» заработную плату на свою карту. «Это очень важно. Это все проходит красной лентой в наших анкетах», - отмечает Илона Пасечник.

Преодоление эйджизма

По мнению участников панельной дискуссии, в условиях кадрового голода украинским компаниям следует как можно быстрее избавляться от возрастных предубеждений.

По словам Тины Николовой, основательницы и руководительницы благотворительного фонда «Жизнелюб», если раньше трудности с трудоустройством могли испытывать люди в возрасте 65+ лет, то сейчас речь может идти даже о кандидатах 45+ лет. «Самые стигматизируются работники 40+ лет в таких сферах как креативный сегмент, вся HoReCa, вся абсолютно бьюти-сфера. Даже офисная сфера, потому что считается, что хороший офис-менеджер – это молодая девочка 23 лет», – говорит Тина Николова. Она отмечает, что приходится работать с бизнесом и доказывать компаниям, что женщина 50-60 лет, никуда не спешащая после работы, которая является хорошей хозяйкой, скорее наведет порядок в расписании, в бумагах, в организации благополучия офиса, чем молодая девочка.

Тина Николова, основательница и руководительница благотворительного фонда «Жизнелюб» предостерегает компании от проявлений эйджизма

«Мы побуждаем работодателей получить опыт взаимодействия со взрослыми людьми. На собственном опыте убедиться, что предубеждения мешают, – говорит Тина Николова, – С этим мы работаем и мы видим огромные сдвиги в этом плане. Кадровый кризис нам в этом активно помогает, потому что больше нет очередей на вакансии и работодатель вынужден рассматривать разные варианты взаимодействия» .

Сейчас HRD начинают изучать особенности формирования команд из людей разных возрастов, определять их особенности и потребности. « Сдача работодателя, рекрутера, грамотного HR — это сбалансировать трудовые коллективы. И мы видим западный опыт, где благодаря защите законодательства, благодаря определенным механизмам это работает во благо развития компании», - резюмирует Тина Николова.

Обучение и рынок труда

По мнению Юлии Жовтяк, директора Государственной службы занятости Украины, наиболее важная миссия для бизнеса и государства сегодня – это инвестировать в людей. При этом она заверила, что Государственная служба занятости готова к сотрудничеству с крупными компаниями, чтобы больше людей получили трудоустройство в Украине. «Мы организовали на уровне центрального аппарата в Киеве подразделение рекрутинга. С большими компаниями работаем преимущественно через этот офис. Мы контролируем подбор персонала, например, для таких компаний, у которых очень разглажена сеть по всей Украине. И это правда работает, хотя закрыть 100% вакансий пока нереально», – говорит Юлия Жовтяк.

Юлия Жовтяк, директор Государственной службы занятости Украины, призывает бизнес к более тесному сотрудничеству в рекрутинге и обучении работников

По словам Жовтяк, если к полномасштабному вторжению в службу занятости обращалось не менее миллиона граждан в год, то уже второй и третий год подряд это 500-600 тыс. То есть речь идет о том, что количество кандидатов, которых Служба могла бы предложить бизнесу, сократилось почти вполовину. При этом почти 80% ставших на учет кандидатов — женщины.

«Я предлагаю крупным корпорациям работать на уровне рекрутинга, на уровне центрального аппарата. Также у нас много программ обучения и повышения квалификации для работников", - призывает Юлия Жовтяк.

Она напомнила, что если человек зарегистрирован в службе занятости как бы безработный, у него есть бесплатная гарантия от государства пройти обучение, повышение квалификации по любой профессии, специальности с последующим трудоустройством. Есть также программы не для безработных. Люди старше 45 лет могут получить новую специальность с последующим трудоустройством. То есть любой человек старше 45 лет, у которого есть 15 лет страхового стажа и работа, может выбрать из перечня профессий специальность для того, чтобы повысить свою квалификацию или вообще сменить профессию. А в этом году стартовала программа по переобучению женщин на так называемые «мужские профессии».

Сергей Савицкий, руководитель проекта KSE Pro Tech подчеркнул важность развития профессионального обучения в стране. «Мы сфокусированы на взрослом населении, а взрослым мы считаем людей возраста 18+. А дальше предела почти нет», - говорит Сергей Савицкий. По его словам, возрастной профиль выпускников проекта KSE Pro Tech следующий: 45 лет – 35%, 18-35 лет – около 30%.

Сергей Савицкий, руководитель проекта KSE Pro Tech уверяет, что из маркетологов и филологов выходят хорошие специалисты по техническим профессиям

«Мы привлекаем людей, исторически, возможно, даже и не думали двигаться в новом направлении для себя. А мы создаем для них возможности быстро овладевать новыми навыками. И мы трудоустраиваем людей. То есть мы работаем под бизнес, под работодателей, понимая кто сколько, с какими навыками им нужно», - рассказывает Сергей Савицкий. По его словам, для проекта очень важно сделать все быстро и безопасно, поэтому обучение максимально быстро — максимум шесть недель, а дальше процесс трудоустройства.

«Мы сотрудничаем сегодня с критическими отраслями, оборонной промышленностью, строительством, машиностроением, промышленной автоматизацией, технологиями безопасности. Это наш профиль и мы фокусируемся на указанных квалификациях, где сейчас очень болит, где просто невероятная нехватка людей. И в соответствии с нами приходят люди 70% с высшим образованием, из которых около 90% – это люди вообще без технического образования и без технического профиля опыта», – отметил Сергей Савицкий.

По его словам, люди без предварительного технического опыта и технического образования демонстрируют лучшие результаты в технических отраслях. А это значит, что путь открыт для всех. «У нас сегодня 30% женщин учится на технических специальностях и работодатели хотят еще больше женщин, например по направлению сварки», - говорит Савицкий.

Впрочем, расчет на переквалификацию старших возрастов срабатывает не всегда. «Те, кто печет нам хлеб, те, кто делает нам тортики на производстве, это работники 50+ лет. И в большинстве — это женщины за редким исключением», — говорит Пасечник. По ее словам, когда началась война, компания начала предлагать женщинам, где это возможно, учиться техническим специальностям, традиционно считавшимся «мужским». «Мы столкнулись с тем, что женщины в возрасте 50+ не очень хотят получать другую специальность на производстве», - признает Илона Пасечник.

Вызовы миграции

Эксперты сходятся во мнении, что в послевоенные годы Украина вынуждена будет активно привлекать трудовых мигрантов. При этом вряд ли миграция будет происходить из европейских стран, ведь жители восточной Европы предпочитают искать лучшую работу в Западной Европе и США. Скорее всего, страна будет принимать мигрантов с востока и Азии, которые будут значительно отличаться по традициям, религиозным убеждениям и тому подобное. И это станет большим вызовом для Украины, ведь об этом свидетельствует опыт Европы, которая далеко не всегда справляется с интеграцией мигрантов.

Это действительно большой вызов. И здесь у меня есть призыв к бизнесу, что миграция не должна быть неуправляемой — когда вы завозите людей без интеграции, без того, чтобы их обучать языку, пониманию того, как здесь жить. На этом обожглось очень много стран. И те проблемы, которые у нас есть сегодня, это как раз проблемы того, что люди появлялись в странах без интеграционной политики. Я надеюсь, что мы как страна учтем это и построим свою интеграционную инфраструктуру», - говорит Юлия Жовтяк.