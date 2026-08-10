Средняя зарплата во Львове в августе 2026: актуальный уровень доходов

Редакция Delo.ua обработала данные наиболее авторитетных источников рынка труда , в частности robota.ua, чтобы показать ситуацию на рынке труда Львова по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор уровня заработных плат в августе 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям — в этом материале.

Средняя зарплата во Львове

Средняя зарплата на львовском рынке труда по состоянию на август 2026

Источник: robota.ua

Львов и далее остаётся одним из самых динамичных рынков труда в Украине — во многом благодаря постоянному притоку релоцированных компаний и IT-специалистов из других регионов. Зарплаты в городе растут неравномерно: технологический и управленческий секторы заметно тянут средний показатель вверх, тогда как торговля, сервис и начальные позиции остаются значительно скромнее.

Для среднестатистического львовянина реальная картина выглядит так: если медиана вакансий составляет около 19-27 тыс. грн, то после уплаты налогов (18% НДФЛ + 5% военного сбора) на руки остаётся примерно 14,6-20,8 тыс. грн.

При этом Львов постепенно сокращает разрыв с общеукраинскими показателями, прежде всего благодаря развитию IT-кластера и перемещению бизнесов из пострадавших от войны регионов.

Спрос и предложение на рынке труда

Рынок труда Львова в августе 2026 года демонстрирует стабильную динамику зарплат — город остаётся одним из главных деловых центров запада Украины и вторым по экономическому значению после Киева. По данным robota.ua, медианная зарплата во Львове сейчас составляет:

23 234 грн по вакансиям (на основе более 20 947 предложений);

23 197 грн по резюме (на основе более 50 437 кандидатов).

Средняя зарплата на львовском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на август 2026

Источник: robota.ua

По сравнению с Киевом рынок значительно меньше по объёму, однако демонстрирует стабильную активность работодателей — прежде всего в сферах IT, торговли и сервиса.

Количество вакансий на львовском рынке труда по состоянию на август 2026

Источник: robota.ua

Количество кандидатов (54 990 резюме) свидетельствует о достаточно насыщенном рынке предложения труда. В летний сезон традиционно наблюдается снижение активности соискателей: часть людей переходит к сезонной занятости, откладывает смену работы или берёт паузу в поиске. В то же время спрос со стороны работодателей остаётся стабильным, что формирует умеренно конкурентную среду.

Количество кандидатов на львовском рынке труда по состоянию на август 2026

Источник: robota.ua

Какие дополнительные бонусы и поощрения предлагают компании

Что предлагают компании кроме зарплаты

Источник: robota.ua

Среди самых популярных дополнительных условий, которые предлагают львовские работодатели сверх зарплаты:

Бонусы и премии — 3 332 вакансий (18,84%);

Бесплатное обучение — 2 623 вакансий (14,83%);

Скидки сотрудникам — 1 582 вакансий (8,95%);

Регулярный пересмотр зарплат — 1 381 вакансий (7,81%);

Корпоративные мероприятия — 1 199 вакансий (6,78%);

Медицинское страхование — 971 вакансий (5,49%).

Структура дополнительных преимуществ показывает, что львовские работодатели делают ставку не только на размер заработной платы.

Финансовые стимулы в виде бонусов и премий сочетаются с инвестициями в развитие сотрудников, корпоративными льготами и медицинским страхованием. Это отражает тенденцию к комплексной конкуренции за персонал, когда для кандидатов решающее значение имеет не только зарплата, но и общий пакет условий труда.

Самые популярные сферы деятельности во Львове по состоянию на август 2026

ТОП сфер деятельности в г. Львов по количеству вакансий

Источник: robota.ua

Среди вакансий во Львове структура выглядит так:

Государственный сектор — 40%;

Розничная торговля и ритейл — 23%;

Оптовая торговля — 12%;

Оптовая торговля, дистрибуция — 12%;

Оборонный сектор — 15%.

ТОП сфер деятельности в г. Львов по количеству кандидатов

Источник: robota.ua

А вот структура резюме выглядит иначе:

Административный персонал, водители и курьеры — 25%;

Работа для студентов и без опыта — 28%;

Сфера продаж и клиент-менеджмента — 20%;

Торговля — 13%;

Маркетинг и реклама — 15%.

Рынок труда Львова и далее демонстрирует структурный дисбаланс: работодатели формируют спрос преимущественно в государственном и оборонном секторах, тогда как кандидаты концентрируются на стартовых позициях и административных ролях.

В государственном и оборонном секторе конкуренция за кандидата остаётся относительно невысокой, а в сегментах сервиса и массовых профессий предложение труда существенно превышает спрос.

Кого больше всего ищут и кому больше платят?

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий

Источник: robota.ua

Среди самых популярных вакансий во Львове в августе лидируют: военнослужащий (1 281 вакансий), водитель (1 178 вакансий), продавец (1 053 вакансий) и работник склада (807 вакансий). Также заметен спрос на водителей корпоративных автомобилей — 632 вакансий.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях

Источник: robota.ua

Самые высокооплачиваемые предложения во Львове и далее сосредоточены в секторе обороны, строительстве и рекрутинге. Так, начальнику юридического отдела предлагают зарплату около 117 532 грн в месяц, старшему разведчику — 110 000 грн, как и стрелку-санитару. А вот командиру миномёта готовы платить 105 157 грн, а директор по продажам может рассчитывать на зарплату 105 000 грн.

Что предлагают кандидаты и сколько хотят получать

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Предложение на рынке труда Львова выглядит так: значительная часть кандидатов ориентируется на «офисные» и дистанционные форматы работы:

менеджер по продажам;

оператор колл-центра;

оператор чата;

оператор ввода данных;

менеджер по продажам B2C.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Что касается зарплатных ожиданий, самые высокие запросы традиционно формируют специалисты руководящего звена и разработчики IT-продуктов: от 110 000–160 000 грн в месяц.

Сравнение с августом 2025 года

Рынок труда Львова в соответствующем периоде 2025 года демонстрировал такую динамику по данным robota.ua:

медианная зарплата по вакансиям составляла около 27 817 грн (на основе около 17 682 предложений);

медианная зарплата по резюме — около 26 539 грн (на основе около 54 990 кандидатов).

Средняя зарплата на львовском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на август 2025

Источник: robota.ua

Таким образом, медианная зарплата в вакансиях за год сократилась примерно на 16,5%, а медианные зарплатные ожидания кандидатов — на 12,6%.

Количество вакансий на львовском рынке труда по состоянию на август 2025

Источник: robota.ua

В то же время количество вакансий выросло примерно на 18,5%, тогда как количество кандидатов сократилось на 8,3%. Это свидетельствует об ослаблении конкуренции на рынке труда Львова: на одну вакансию сейчас приходится меньше потенциальных претендентов, чем годом ранее.

Количество кандидатов на львовском рынке труда по состоянию на август 2025

Источник: robota.ua

В целом рынок труда Львова демонстрирует динамику зарплат на фоне изменений общего количества активных участников рынка.

Работодатели корректируют оплату труда, чтобы удерживать и привлекать специалистов в условиях дефицита кадров, а соискатели сталкиваются с соответствующим уровнем конкуренции за каждую позицию, особенно в IT и административных специальностях.

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