Середня зарплата у Львові у серпні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Delo.ua опрацювала дані найбільш авторитетних джерел ринку праці , зокрема robota.ua, аби показати ситуацію на ринку праці Львова станом на серпень 2026 року. Детальний огляд рівня заробітних плат у серпні 2026 року з актуальними даними по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Середня зарплата у Львові

Середня зарплата на львівському ринку праці станом на серпень 2026

Джерело: robota.ua

Львів і надалі залишається одним із найдинамічніших ринків праці в Україні — значною мірою завдяки постійному припливу релокованих компаній та IT-фахівців з інших регіонів. Зарплати у місті зростають нерівномірно: технологічний та управлінський сектори помітно тягнуть середній показник угору, тоді як торгівля, сервіс і початкові позиції залишаються значно скромнішими.

Для пересічного львів'янина реальна картина виглядає так: якщо медіана вакансій становить близько 19-27 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО + 5% військового збору) на руки залишається приблизно 14,6-20,8 тис. грн.

При цьому Львів поступово скорочує розрив із загальноукраїнськими показниками, насамперед завдяки розвитку IT-кластера та переміщенню бізнесів із постраждалих від війни регіонів.

Попит і пропозиція на ринку праці

Ринок праці Львова у серпні 2026 року демонструє стабільну динаміку зарплат — місто залишається одним із головних ділових центрів заходу України та другим за економічним значенням після Києва. За даними robota.ua, медіанна зарплата у Львові наразі становить:

23 234 грн за вакансіями (на основі понад 20 947 пропозицій);

23 197 грн за резюме (на основі понад 50 437 кандидатів).

Середня зарплата на львівському ринку праці за вакансіями та резюме станом на серпень 2026

Джерело: robota.ua

Порівняно з Києвом ринок значно менший за обсягом, проте демонструє стабільну активність роботодавців — насамперед у сферах IT, торгівлі та сервісу.

Кількість вакансій на львівському ринку праці станом на серпень 2026

Джерело: robota.ua

Кількість кандидатів (54 990 резюме) свідчить про достатньо насичений ринок пропозиції праці. У літній сезон традиційно спостерігається зниження активності шукачів: частина людей переходить до сезонної зайнятості, відкладає зміну роботи або бере паузу у пошуку. Водночас попит з боку роботодавців залишається стабільним, що формує помірно конкурентне середовище.

Кількість кандидатів на львівському ринку праці станом на серпень 2026

Джерело: robota.ua

Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії

Що пропонують компанії крім зарплати

Джерело: robota.ua

Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують львівські роботодавці понад зарплату:

Бонуси та премії — 3 332 вакансій (18,84%);

Безкоштовне навчання — 2 623 вакансій ([14,83%);

Знижки співробітникам — 1 582 вакансій (8,95%);

Регулярний перегляд зарплат — 1 381 вакансій (7,81%);

Корпоративні заходи — 1 199 вакансій (6,78 %);

Медичне страхування — 971 вакансій (5,49%).

Структура додаткових переваг показує, що львівські роботодавці роблять ставку не лише на розмір заробітної плати.

Фінансові стимули у вигляді бонусів і премій поєднуються з інвестиціями у розвиток працівників, корпоративними пільгами та медичним страхуванням. Це відображає тенденцію до комплексної конкуренції за персонал, коли для кандидатів вирішальне значення має не тільки зарплата, а й загальний пакет умов праці.

Найпопулярніші сфери діяльності у Львові станом на серпень 2026

ТОП сфер діяльності у м. Львів по кількості вакансій

Джерело: robota.ua

Серед вакансій у Львові структура виглядає так:

Державний сектор — 40%;

Роздрібна торгівля та рітейл — 23%;

Оптова торгівля — 12%;

Оптова торгівля, дистрибуція — 12%;

Оборонний сектор — 15%.

ТОП сфер діяльності у м. Львів по кількості кандидатів

Джерело: robota.ua

А от структура резюме виглядає інакше:

Адміністративний персонал, водії та кур'єри — 25%;

Робота для студентів та без досвіду — 28%;

Сфера продажів та клієнт-менеджменту — 20%;

Торгівля — 13%;

Маркетинг та реклама — 15%.

Ринок праці Львова й далі демонструє структурний дисбаланс: роботодавці формують попит переважно у державному та оборонному секторах, тоді як кандидати концентруються на стартових позиціях і адміністративних ролях.

У державному та оборонному секторі конкуренція за кандидата залишається відносно невисокою, а в сегментах сервісу й масових професій пропозиція праці суттєво перевищує попит.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих вакансій

Джерело: robota.ua

Серед найпопулярніших вакансій у Львові в серпні лідирують: військовослужбовець (1 281 вакансій), водій (1 178 вакансій), продавець (1 053 вакансій) та працівник складу (807 вакансій). Також помітний попит на водіїв корпоративних автомобілів — 632 вакансій.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих вакансіях

Джерело: robota.ua

Найбільш високооплачувані пропозиції у Львові й надалі зосереджені в секторі оборони, будівництві та рекрутингу. Так, начальнику юридичного відділу пропонують зарплату близько 117 532 грн на місяць, старшому розвіднику — 110 000 грн, як і стрільцю-санітару. А от командиру міномету готові платити 105 157 грн, а директор з продажу може розраховувати на зарплату 105 000 грн.

Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Пропозиція на ринку праці Львова виглядає так: значна частина кандидатів орієнтується на «офісні» та дистанційні формати роботи:

менеджер з продажу;

оператор колл-центру;

оператор чату;

оператор введення даних;

менеджер з продажу B2C.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Щодо зарплатних очікувань, найвищі запити традиційно формують фахівці керівної ланки та розробники IT-продуктів: від 110 000–160 000 грн на місяць.

Порівняння з серпнем 2025 року

Ринок праці Львова у відповідному періоді 2025 року демонстрував таку динаміку за даними robota.ua:

медіанна зарплата за вакансіями становила близько 27 817 грн (на основі близько 17 682 пропозицій);

медіанна зарплата за резюме — близько 26 539 грн (на основі близько 54 990 кандидатів).

Середня зарплата на львівському ринку праці за вакансіями та резюме станом на серпень 2025

Джерело: robota.ua

Таким чином, медіанна зарплата у вакансіях за рік скоротилася приблизно на 16,5%, а медіанні зарплатні очікування кандидатів — на 12,6%.

Кількість вакансій на львівському ринку праці станом на серпень 2025

Джерело: robota.ua

Водночас кількість вакансій зросла приблизно на 18,5%, тоді як кількість кандидатів скоротилася на 8,3%. Це свідчить про послаблення конкуренції на ринку праці Львова: на одну вакансію зараз припадає менше потенційних претендентів, ніж роком раніше.

Кількість кандидатів на львівському ринку праці станом на серпень 2025

Джерело: robota.ua

Загалом ринок праці Львова демонструє динаміку зарплат на тлі змін загальної кількості активних учасників ринку.

Роботодавці коригують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців в умовах дефіциту кадрів, а шукачі стикаються з відповідним рівнем конкуренції за кожну позицію, особливо в IT та адміністративних спеціальностях.

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