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Середня зарплата у Львові у серпні 2026: актуальний рівень доходів
Редакція Delo.ua опрацювала дані найбільш авторитетних джерел ринку праці, зокрема robota.ua, аби показати ситуацію на ринку праці Львова станом на серпень 2026 року. Детальний огляд рівня заробітних плат у серпні 2026 року з актуальними даними по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Середня зарплата у Львові
- Попит і пропозиція на ринку праці
- Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії
- Найпопулярніші сфери діяльності у Львові станом на серпень 2026
- Кого найбільше шукають і кому більше платять?
- Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати
- Порівняння з серпнем 2025 року
Середня зарплата у Львові
Львів і надалі залишається одним із найдинамічніших ринків праці в Україні — значною мірою завдяки постійному припливу релокованих компаній та IT-фахівців з інших регіонів. Зарплати у місті зростають нерівномірно: технологічний та управлінський сектори помітно тягнуть середній показник угору, тоді як торгівля, сервіс і початкові позиції залишаються значно скромнішими.
Для пересічного львів'янина реальна картина виглядає так: якщо медіана вакансій становить близько 19-27 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО + 5% військового збору) на руки залишається приблизно 14,6-20,8 тис. грн.
При цьому Львів поступово скорочує розрив із загальноукраїнськими показниками, насамперед завдяки розвитку IT-кластера та переміщенню бізнесів із постраждалих від війни регіонів.
Попит і пропозиція на ринку праці
Ринок праці Львова у серпні 2026 року демонструє стабільну динаміку зарплат — місто залишається одним із головних ділових центрів заходу України та другим за економічним значенням після Києва. За даними robota.ua, медіанна зарплата у Львові наразі становить:
- 23 234 грн за вакансіями (на основі понад 20 947 пропозицій);
- 23 197 грн за резюме (на основі понад 50 437 кандидатів).
Порівняно з Києвом ринок значно менший за обсягом, проте демонструє стабільну активність роботодавців — насамперед у сферах IT, торгівлі та сервісу.
Кількість кандидатів (54 990 резюме) свідчить про достатньо насичений ринок пропозиції праці. У літній сезон традиційно спостерігається зниження активності шукачів: частина людей переходить до сезонної зайнятості, відкладає зміну роботи або бере паузу у пошуку. Водночас попит з боку роботодавців залишається стабільним, що формує помірно конкурентне середовище.
Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії
Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують львівські роботодавці понад зарплату:
- Бонуси та премії — 3 332 вакансій (18,84%);
- Безкоштовне навчання — 2 623 вакансій ([14,83%);
- Знижки співробітникам — 1 582 вакансій (8,95%);
- Регулярний перегляд зарплат — 1 381 вакансій (7,81%);
- Корпоративні заходи — 1 199 вакансій (6,78 %);
- Медичне страхування — 971 вакансій (5,49%).
Структура додаткових переваг показує, що львівські роботодавці роблять ставку не лише на розмір заробітної плати.
Фінансові стимули у вигляді бонусів і премій поєднуються з інвестиціями у розвиток працівників, корпоративними пільгами та медичним страхуванням. Це відображає тенденцію до комплексної конкуренції за персонал, коли для кандидатів вирішальне значення має не тільки зарплата, а й загальний пакет умов праці.
Найпопулярніші сфери діяльності у Львові станом на серпень 2026
Серед вакансій у Львові структура виглядає так:
- Державний сектор — 40%;
- Роздрібна торгівля та рітейл — 23%;
- Оптова торгівля — 12%;
- Оптова торгівля, дистрибуція — 12%;
- Оборонний сектор — 15%.
А от структура резюме виглядає інакше:
- Адміністративний персонал, водії та кур'єри — 25%;
- Робота для студентів та без досвіду — 28%;
- Сфера продажів та клієнт-менеджменту — 20%;
- Торгівля — 13%;
- Маркетинг та реклама — 15%.
Ринок праці Львова й далі демонструє структурний дисбаланс: роботодавці формують попит переважно у державному та оборонному секторах, тоді як кандидати концентруються на стартових позиціях і адміністративних ролях.
У державному та оборонному секторі конкуренція за кандидата залишається відносно невисокою, а в сегментах сервісу й масових професій пропозиція праці суттєво перевищує попит.
Кого найбільше шукають і кому більше платять?
Серед найпопулярніших вакансій у Львові в серпні лідирують: військовослужбовець (1 281 вакансій), водій (1 178 вакансій), продавець (1 053 вакансій) та працівник складу (807 вакансій). Також помітний попит на водіїв корпоративних автомобілів — 632 вакансій.
Найбільш високооплачувані пропозиції у Львові й надалі зосереджені в секторі оборони, будівництві та рекрутингу. Так, начальнику юридичного відділу пропонують зарплату близько 117 532 грн на місяць, старшому розвіднику — 110 000 грн, як і стрільцю-санітару. А от командиру міномету готові платити 105 157 грн, а директор з продажу може розраховувати на зарплату 105 000 грн.
Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати
Пропозиція на ринку праці Львова виглядає так: значна частина кандидатів орієнтується на «офісні» та дистанційні формати роботи:
- менеджер з продажу;
- оператор колл-центру;
- оператор чату;
- оператор введення даних;
- менеджер з продажу B2C.
Щодо зарплатних очікувань, найвищі запити традиційно формують фахівці керівної ланки та розробники IT-продуктів: від 110 000–160 000 грн на місяць.
Порівняння з серпнем 2025 року
Ринок праці Львова у відповідному періоді 2025 року демонстрував таку динаміку за даними robota.ua:
- медіанна зарплата за вакансіями становила близько 27 817 грн (на основі близько 17 682 пропозицій);
- медіанна зарплата за резюме — близько 26 539 грн (на основі близько 54 990 кандидатів).
Таким чином, медіанна зарплата у вакансіях за рік скоротилася приблизно на 16,5%, а медіанні зарплатні очікування кандидатів — на 12,6%.
Водночас кількість вакансій зросла приблизно на 18,5%, тоді як кількість кандидатів скоротилася на 8,3%. Це свідчить про послаблення конкуренції на ринку праці Львова: на одну вакансію зараз припадає менше потенційних претендентів, ніж роком раніше.
Загалом ринок праці Львова демонструє динаміку зарплат на тлі змін загальної кількості активних учасників ринку.
Роботодавці коригують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців в умовах дефіциту кадрів, а шукачі стикаються з відповідним рівнем конкуренції за кожну позицію, особливо в IT та адміністративних спеціальностях.
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