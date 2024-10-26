Украина в ночь на 27 октября переходит на зимнее время

В ночь с 26 на 27 октября в 4 утра по киевскому времени в Украине отменяется действие летнего времени, из-за чего часы нужно будет перевести на 1 час назад.

Переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года. Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа часовая стрелка переводится на 1 час вперед, в последнее воскресенье октября – в 4 часа в 1 час назад.

Время, действующее в Украине зимой, является естественным для ее территории и соответствует ее географическому положению, а в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток.

Украина планировала отказаться от практики перевода часов

Еще в октябре 2020 года нынешний глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подал законопроект №4201, предусматривающий отмену перевода стрелок часов и установку в Украине единого времени.

Им предлагается установить Всемирное координированное время плюс два часа (UTC+2), что соответствует нынешнему зимнему времени в Украине.

3 марта 2021 года законопроект был принят в первом чтении. Однако 19 марта Рада отказалась принять его в целом — за это проголосовало только 212 депутатов. В то же время минимально необходимым количеством в 226 голосов парламент согласился все же направить документ на повторное второе чтение.

Стефанчук выступал за то, чтобы его законопроект был повторно рассмотрен именно в период действия зимнего времени, имея в виду желание избежать коллизии вокруг необходимости возвращения к этому времени, поскольку о таком возвращении буквально в документе речь не идет.

16 июля 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Однако он до сих пор не подписан президентом Зеленским.

На этой неделе в СМИ появилась информация, что глава государства не планирует подписывать этот закон – якобы в Раде все посчитали и увидели минусы для экономики - "вылезли убытки в несколько миллиардов".