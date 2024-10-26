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Україна в ніч на 27 жовтня переходить на зимовий час

Україна в ніч на 27 жовтня переходить на зимовий час

В ніч з 26 на 27 жовтня о 4 годині ранку за київським часом в Україні скасовується дія літнього часу, через що годинники треба буде перевести на 1 годину назад.

Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року. Щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня – о 4 годині на 1 годину назад.

Час, чинний в Україні взимку, є природним для її території та відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби.

Україна планувала відмовитися від практики переведення годинників

Ще у жовтні 2020 року нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подав законопроєкт №4201, який передбачає скасування переведення стрілок годинника та встановлення в Україні єдиного часу.

Ним пропонується встановити Всесвітній координований час плюс дві години (UTC+2), що відповідає нинішньому зимовому часу в Україні. 

3 березня 2021 року законопроєкт було ухвалено у першому читанні. Проте 19 березня Рада відмовилася прийняти його в цілому — за це проголосувало лише 212 депутатів. Водночас мінімально необхідною кількістю у 226 голосів парламент погодився все ж таки направити документ на повторне друге читання.

Стефанчук виступав за те, щоб його законопроєкт було повторно розглянуто саме в період дії зимового часу, маючи на увазі бажання уникнути колізії навколо необхідності повернення до цього часу, оскільки про таке повернення буквально у документі не йдеться.

16 липня 2024 року Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт #4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній. Проте він досі не підписаний президентом Зеленським.

Цього тижня в ЗМІ з'явилася інформація, що глава держави не планує підписувати цей закон – начебто у Раді все порахували й побачили мінуси для економіки - "вилізли збитки у кілька мільярдів".

Автор:
Тетяна Гойденко