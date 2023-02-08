461 ребенок погиб в результате войны России против Украины, — ювенальные прокуроры

По состоянию на утро 8 февраля в Украине в результате российской агрессии пострадал более 1381 ребенка. По официальной информации ювенальных прокуроров 461 ребенок погиб и более 920 получили ранения разной степени тяжести.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

В частности, накануне, 7 февраля в результате артиллерийского обстрела врагом города Волчанск Харьковской области 16-летняя девушка получила ранения. Именно в прифронтовых регионах дети находятся в самой большой опасности.

В целом, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 443, Харьковской - 270, Киевской - 123, Херсонской - 86, Запорожской - 84, Николаевской - 83, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 63.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в генпрокуратуре.

Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов ВС РФ повреждено 3126 учебных заведений, из них 337 — разрушены полностью.

Напомним также известно, что россияне похищают украинских детей. Более того, в Российской Федерации начали усиленно рекламировать насильственное усыновление российскими семьями украинских детей. В списке депортированных в Россию или принудительно перемещенных находятся уже более 10,5 тысяч украинских детей.