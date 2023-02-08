461 дитина загинула внаслідок війни Росії проти України, — ювенальні прокурори

Станом на ранок 8 лютого в України внаслідок російської агресії постраждала більше ніж 1381 дитина. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 461 дитина загинула та понад 920 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Зокрема, напередодні, 7 лютого внаслідок артилерійського обстрілу ворогом міста Вовчанськ Харківської області 16-річна дівчина дістала порання. Саме в прифронтових регіонах діти знаходяться в найбільшій небезпеці.

Загалом, найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 443, Харківській — 270, Київській — 123, Херсонській — 86, Запорізькій — 84, Миколаївській — 83, Чернігівській — 68, Луганській — 66, Дніпропетровській — 63.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – зауважили в генпрокуратурі.

Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти, з них 337 — зруйновано повністю.

Нагадаємо, також відомо, що росіяни викрадають українських дітей. Більше того, в Російській Федерації почали посилено рекламувати насильницьке усиновлення російськими сім'ями українських дітей. У списку депортованих до Росії чи примусово переміщених знаходяться вже понад 10,5 тисячі українських дітей.