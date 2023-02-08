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461 дитина загинула внаслідок війни Росії проти України, — ювенальні прокурори
Станом на ранок 8 лютого в України внаслідок російської агресії постраждала більше ніж 1381 дитина. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 461 дитина загинула та понад 920 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Зокрема, напередодні, 7 лютого внаслідок артилерійського обстрілу ворогом міста Вовчанськ Харківської області 16-річна дівчина дістала порання. Саме в прифронтових регіонах діти знаходяться в найбільшій небезпеці.
Загалом, найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 443, Харківській — 270, Київській — 123, Херсонській — 86, Запорізькій — 84, Миколаївській — 83, Чернігівській — 68, Луганській — 66, Дніпропетровській — 63.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – зауважили в генпрокуратурі.
Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти, з них 337 — зруйновано повністю.
Нагадаємо, також відомо, що росіяни викрадають українських дітей. Більше того, в Російській Федерації почали посилено рекламувати насильницьке усиновлення російськими сім'ями українських дітей. У списку депортованих до Росії чи примусово переміщених знаходяться вже понад 10,5 тисячі українських дітей.