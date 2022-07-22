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Больницы Запорожья получили помощь на сумму 15,1 млн грн от Фонда Вадима Новинского
Фонд Вадима Новинского закупил аппараты внешней фиксации (АЗФ) для запорожских больниц на сумму 15,1 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Smart Holding.
В связи с активными боевыми действиями на территории Запорожской области учреждения здравоохранения города круглосуточно оказывают многопрофильную, специализированную, экстренную и неотложную медицинскую помощь военнослужащим, раненым, внутренне перемещенным лицам, а также населению города и области. Врачи чаще всего сталкиваются с необходимостью лечить огнестрельные ранения.
Исполнительный комитет городского совета Запорожья обратился в Фонд Вадима Новинского с просьбой оказать помощь в виде аппаратов внешней фиксации (АЗФ).Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В настоящее время хирурги часто и эффективно в своей работе используют аппараты внешней фиксации. 30-40% раненых нуждаются в их применении. Они должны быть всегда в резерве учреждений здравоохранения города", - отметил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Фонд Вадима Новинского закупил аппараты разных размеров на сумму 15,1 млн грн и передал больницам города.
"Мы выражаем благодарность Вадиму Новинскому за оказанную помощь. Он прекрасно понимает всю сложность и опасность ситуации, сложившейся в городе в связи с военным положением. Это не первый раз, когда бизнес группы Smart Holding и его Фонд приходят на помощь Запорожью, жителям города и области", - заявил Анатолий Куртев.
В апреле Вадим Новинский оказал очередную финансовую помощь Запорожской области, 5 млн гривен ушли на гуманитарные нужды регионам, близким к зоне боевых действий и принимающих большое количество беженцев, в том числе из Мариуполя.
В этом же месяце Фонд закупил в странах Европейского Союза партию оборудованных машин скорой помощи и первые 9 автомобилей были переданы в качестве гуманитарной помощи Коммунальному некоммерческому предприятию "Территориальное медицинское объединение "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Запорожского областного совета.
В марте по запросу Запорожской городской власти Фондом было приобретено 60 аппаратов вакуумной терапии и 1050 комплектов расходных материалов к ним на сумму более 15 млн грн для городской больницы экстренной и медицинской помощи и городской больницы №9.
Ранее Фонд откликнулся на призыв городских властей Запорожья о предоставлении финансовой помощи подразделениям территориальной обороны. На счет благотворительного фонда, созданного для этих нужд, перечислено $500 тыс.
Общая сумма, выделенная Вадимом Новинским на гуманитарные проекты с 24 февраля, составила около 700 млн грн.