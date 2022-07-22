Больницы Запорожья получили помощь на сумму 15,1 млн грн от Фонда Вадима Новинского

Фонд Вадима Новинского закупил аппараты внешней фиксации (АЗФ) для запорожских больниц на сумму 15,1 млн гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Smart Holding.

В связи с активными боевыми действиями на территории Запорожской области учреждения здравоохранения города круглосуточно оказывают многопрофильную, специализированную, экстренную и неотложную медицинскую помощь военнослужащим, раненым, внутренне перемещенным лицам, а также населению города и области. Врачи чаще всего сталкиваются с необходимостью лечить огнестрельные ранения.

Исполнительный комитет городского совета Запорожья обратился в Фонд Вадима Новинского с просьбой оказать помощь в виде аппаратов внешней фиксации (АЗФ).

"В настоящее время хирурги часто и эффективно в своей работе используют аппараты внешней фиксации. 30-40% раненых нуждаются в их применении. Они должны быть всегда в резерве учреждений здравоохранения города", - отметил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Фонд Вадима Новинского закупил аппараты разных размеров на сумму 15,1 млн грн и передал больницам города.

"Мы выражаем благодарность Вадиму Новинскому за оказанную помощь. Он прекрасно понимает всю сложность и опасность ситуации, сложившейся в городе в связи с военным положением. Это не первый раз, когда бизнес группы Smart Holding и его Фонд приходят на помощь Запорожью, жителям города и области", - заявил Анатолий Куртев.

В апреле Вадим Новинский оказал очередную финансовую помощь Запорожской области, 5 млн гривен ушли на гуманитарные нужды регионам, близким к зоне боевых действий и принимающих большое количество беженцев, в том числе из Мариуполя.

В этом же месяце Фонд закупил в странах Европейского Союза партию оборудованных машин скорой помощи и первые 9 автомобилей были переданы в качестве гуманитарной помощи Коммунальному некоммерческому предприятию "Территориальное медицинское объединение "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Запорожского областного совета.

В марте по запросу Запорожской городской власти Фондом было приобретено 60 аппаратов вакуумной терапии и 1050 комплектов расходных материалов к ним на сумму более 15 млн грн для городской больницы экстренной и медицинской помощи и городской больницы №9.

Ранее Фонд откликнулся на призыв городских властей Запорожья о предоставлении финансовой помощи подразделениям территориальной обороны. На счет благотворительного фонда, созданного для этих нужд, перечислено $500 тыс.

Общая сумма, выделенная Вадимом Новинским на гуманитарные проекты с 24 февраля, составила около 700 млн грн.