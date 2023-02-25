Фонд Эдуарда Мкртчана и "Ротари Клуб Киев" передали для больниц Краматорская медицинские товары

С самого начала полномасштабного вторжения оккупационных войск на территорию Украины благотворители и меценаты помогали украинцам всем необходимым.

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24 февраля 2022 года навсегда запечатлелось в памяти каждого украинца. Этот год героической борьбы уже окрестили годом Несокрушимости украинского народа. Каждый упоминает его по-своему. Команда Благотворительного фонда Эдуарда Мкртчана отмечала годовщину полномасштабного вторжения врага разгрузкой очередного гуманитарного груза для медицинских учреждений Краматорска.

Совместно с ОО «Ротари Клуб» Киев, команда Фонда Мкртчана передала для больниц прифронтового города товары медицинской помощи и средства гигиены. Отдельно для украинских защитников, проходящих лечение в местных больницах, благотворители передали дорожные кровати, форму, тёплые вещи, белье и обувь. Сами медицинские учреждения получили компактные душевые кабины и сантехнику. К маленьким пациентам поехали детские вещи, белье и, конечно же, игрушки.

Кроме лекарств, для жителей Донбасса был доставлен еще десяток генераторов вместе с газовыми обогревателями. В рамках проекта БФ Эдуарда Мкртчана «Согрей Украину», всего за 2022 год было передано около двух тысяч печей «буржуек» и 120 генераторов для Донбасса.

Поддержка населения стала приоритетной в бурный год борьбы для благотворительных фондов и волонтерских движений. Команда Фонда Эдуарда Мкртчана передавала сотни кубометров стройматериалов для восстановления разрушенного и поврежденного врагом жилья, тысячи средств обогрева, чтобы украинцы могли пережить холодную зиму, тона продуктов питания, которые привозили даже в самые отдаленные районы прифронтовых городов и городков. В период рождественско-новогодних праздников под постоянными вражескими обстрелами даже удалось устроить для малышей маленькое чудо - поздравить детей спектаклями и сладостями и подарить радость от праздника.

Команда Благотворительного фонда Эдуарда Мкртчана с начала полномасштабного вторжения полностью направила свою деятельность на помощь и поддержку населения, пострадавшего от вторжения оккупанта. За 2022 год по инициативе Эдуарда Мкртчана в Донецкую ОГА было передано помощи почти на 24 миллиона гривен. Десятки тысяч человек в Донецкой области получили продукты питания, строительные материалы, печи для обогрева и многие другие необходимые людям вещи.