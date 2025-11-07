Газета, кризис и "Кингз Кэпитал": как журналистское прошлое закалило CEO Ringostat

Он помнит, как не включил банк собственника в рейтинг и отказался "перерабатывать материал". Сегодня Александр Рубан руководит IT-компанией и говорит: настоящая независимость начинается там, где кончается страх.

Ты помнишь время, когда начиналось Delo.ua?

— Да, я тогда работал в "Инвестгазете" — она выходила в том же издательстве, что и Delo.ua. Это было в 2005 году. Помню пилоты, которые делали Володя Вербяной и Влад Головин. Мы сидели в отдельных комнатах, и мне сначала было не совсем понятно, что из этого выйдет, потому что я был сосредоточен на своем проекте.

Впоследствии узнал, что инвестором в Delo.ua стало немецкое издательство Handelsblatt в партнерстве с украинскими предпринимателями Игорем Ляшенко и Станиславом Шумом. Это выглядело очень интересно и перспективно.

Сколько лет ты проработал и что больше всего запомнилось?

— Я пришел редактором отдела финансов весной 2007-го, а ушел в 2012-м уже с должности главного редактора. Всего пять лет.

Больше всего помню рейтинг банков 2009 года, который мы делали с моим заместителем Борисом Давиденко. Мы разработали свою методологию на базе данных НБУ, поделили банки на четыре группы, определили те, которым можно доверять. Это было время последствий ипотечного кризиса, девальвации, люди не знали, где держать деньги.

Наш список оказался очень точным: в течение года ни один банк из него не обанкротился. Но в рейтинг не попал "Кредит Днепр" - это был банк владельца издательства Виктора Пинчука (в 2008 году Handelsblatt продал Виктору Пинчуку издательство "Экономика", которое издавало Delo.ua, - ред.). Это вызвало множество звонков и даже попытки вмешаться, но мы отказались переделывать материал. История была громкая, я до сих пор храню этот выпуск газеты.

А помнишь серию статей об "экстремальных инвестициях"?

— Это было еще до начала финансового кризиса в 2008 году. У людей было много средств, появлялось много сомнительных компаний, которые под предлогом инвестиций выманивали деньги и строили финансовые пирамиды.

Мы решили сделать сериал: Борис Давиденко ходил инкогнито на такое "собрание инвесторов", и писал репортажи. Это выглядело абсурдно, но люди действительно велись. Мы даже писали жалобы в регуляторные органы, но реакции почти не последовало.

Был забавный случай: Борис с коллегой иногда курили у нашего офиса на Владимирской и встречали людей, которые шли вкладывать деньги в мошенническую компанию "Кингз Кэпитал". Они пытались отказывать их, но большинство вкладчиков реагировали в лучшем случае с недоверием, иногда грубили, потому что считали ребят конкурентами. Серия получилась очень сильной.

Что для тебя означает Delo.ua сейчас, через 15 лет?

— Для меня это воспоминание и в то же время самый большой кусок моей журналистской карьеры — пять лет из десяти. Это было совсем другое время: вдохновенное, эмоциональное, возможно, слишком идеализированное.

Какой опыт из Delo.ua помог тебе в будущем?

— Помню один кейс. Когда я пришел редактором отдела финансов, темп ежедневной газеты был для меня шоком. Первый месяц работа мне буквально снилась каждую ночь. Казалось, что этот объем невозможно выполнить.

Сначала мы работали вдвоем с Володей Вербяным. Через год он ушел в бизнес, и я остался один. Через два месяца понял, что справляюсь самостоятельно с тем, что раньше делали вдвоем. Тогда я попросил повышения зарплаты и остался единственным редактором.

Этот опыт показал мне, что ограничения существуют только в нашей голове. То, что казалось невозможным, через год оказалось достижимым. И этот урок я часто использую, мотивируя коллег.

Ты сейчас CEO IT-компании, но твой бэкграунд – не IT. Как ты попал в Ringostat?

— До Ringostat я работал в Wargaming с 2013 года до конца 2016 года. Офис был в Минске, семья – в Киеве, и постоянно жить на расстоянии было сложно. Я попросил Романа Судольского, бывшего журналиста Forbes Украина познакомить меня с украинскими IT-предпринимателями.

Так я встретился с Артемом Бородатюком. Мы пообщались по Skype, и уже через несколько дней он предложил мне возглавить одну из компаний. Мы остановились на Ringostat. Вот скоро будет девять лет, как я здесь.

Журналистскую карьеру я завершил в 2013-м, после истории с открытым письмом журналистов Forbes против цензуры Курченко. Для меня это был пик карьеры, и я решил двигаться дальше.

Какие журналистские навыки помогают тебе управлять IT-компанией?

— Три ключевых скала:

Активное слушание. Умение слышать собеседника и извлекать из разговора больше, чем он планировал сказать. Построение отношений. Немного делишься собственными историями — и люди открываются в ответ. Проверка фактов. Я всегда работаю с первоисточниками и не доверяю информации "из третьих рук". Это оказалось очень ценным и в бизнесе.

Как ты смотришь на деловую журналистику? Она тебя не разочаровывает?

— Она стала другой. Сегодня журналистам очень сложно: нехватка ресурсов, конкуренция за людей, экономика слаба. Плюс огромные вызовы информационной войны и постправды.

Поэтому я не скажу, что она хуже. Она просто другая. И оставшимся в профессии я отдаю большой респект.

О чем Delo.ua должен писать через 10–15 лет?

— Медиа будущего должны давать объективную, неискаженную информацию — такую, которой можно доверять. Не обязательно "правду", потому что она у каждого своя, а именно факты в чистом виде.

Будь то о малом бизнесе, о банках или политике — главное, чтобы это была качественная информация, которую читатель сможет сам интерпретировать.

Твои пожелания для современного Delo.ua?

— Первое – оставаться в тренде информационных изменений. Второе – иметь ресурс для привлечения сильных специалистов. Третье – мыслить стратегически, а не поддаваться соблазнам мгновенных решений.

Это ключи к развитию любого медиа.