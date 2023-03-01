Где сэкономить на покупке товаров в столичных супермаркетах - мониторинг цен

В каких супермаркетах Киева можно дешевле приобрести товары из категорий "мясо", "фрукты", "овощи", "рыба", "молочные продукты", "алкоголь" и прочее.

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Мониторинг цен на продукты питания проводился в столичных супермаркетах АТБ, Сільпо, Ашан и Novus 28 февраля 2023 года.

Для того чтобы сравнить цены были выбраны товары из разных категорий: "мясо", "фрукты", "овощи", "бакалея", "рыба", "молочные продукты", "алкоголь" и другое.

Результаты мониторинга цен показали, что ряд продуктов питания дешевле супермаркета Novus, где за продуктовый набор из таблицы нужно заплатить 1298,64 грн.

За аналогичный продуктовый набор в супермаркете Сільпо нужно заплатить 1327,09 грн, в Ашан 1404,50 грн. Дороже всего продукты из таблицы стоят в супермаркете АТБ, где за аналогичный продуктовый набор нужно заплатить 1428,58 грн.

Какие товары можно приобрести по выгодной цене

Рассмотрим, сколько стоят некоторые товары в четырех столичных супермаркетах.

Так, скумбрия слабосоленая в Novus и Сільпо стоит 169,00 грн. Более высокую цену на этот товар предлагают ритейлеры Ашан и АТБ – 208,20 грн и 244,85 грн соответственно.

В Украине дорожает белокочанная капуста. Сейчас дешевле она стоит в супермаркетах Novus и Сільпо по цене 12,99 грн/кг и 13,00/кг соответственно. В Ашан килограмм капусты стоит 18,30 грн, а в АТБ – 19,95 грн.

Лук остается одной из наиболее популярных позиций на растущем в цене плодоовощном рынке Украины. На данный момент килограмм лука можно приобрести в Novus и Сільпо по цене 43,89 грн и 43,90 грн соответственно. У Ашан лук стоит 45,70 грн, а в АТБ – 47,95 грн.

По данным мониторинга цен килограмм сахара в АТБ и Ашан можно приобрести по цене 33,50 грн и 33,60 грн соответственно. В Сільпо и Novus килограмм сахара можно приобрести по одинаковой цене – 33,69 грн

Готовый завтрак Несквик от Nestle в Сільпо и Novus стоит по одинаковой цене – 90,99 грн. В АТБ этот товар можно приобрести по 97,90. Дороже всего готовый завтрак Несквик от Nestle стоит в супермаркете Ашан - 132,20 грн.

По данным мониторинга цен килограмм бананов в АТБ стоит 69,95 грн, а в Novus – 69,99 грн. В Сільпо килограмм бананов можно приобрести за 70,00 грн, а в Ашан – 71,90 грн.

Пирожное заварное с кремом ритейлер АТБ предлагает по цене 22,90 грн. В Сільпо и Novus этот товар стоит по одинаковой цене – 23,59 грн. В Ашан пирожное заварное с кремом можно приобрести за 25,90 грн.

Вино игристое Таирово Салюте Асти белое сладкое можно приобрести в АТБ по цене 155,90 грн. Novus этот товар предлагает по цене 157,00 грн, а Сільпо – 159,30 грн. В Ашан вино игристое Таирово Салюте Асти белое сладкое стоит 169,00 грн.