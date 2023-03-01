Де заощадити на покупці товарів у столичних супермаркетах - моніторинг цін

У яких супермаркетах Києва можна дешевше придбати товари з категорій "м'ясо", "фрукти", "овочі", "риба", "молочні продукти", "алкоголь" та інше.

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Моніторинг цін на продукти харчування проводився у столичних супермаркетах АТБ, Сільпо, Ашан та Novus 28 лютого 2023 року.

Для того, щоб порівняти ціни було обрано товари з різних категорій: "м'ясо", "фрукти", "овочі", "бакалія", "риба", "молочні продукти", "алкоголь" та інше.

Результати моніторингу цін показали, що ряд продуктів харчування дешевше у супермаркеті Novus, де за продуктовий набір з таблиці треба заплатити 1298,64 грн.

За аналогічний продуктовий набір у супермаркеті Сільпо треба заплатити 1327,09 грн, в Ашан - 1404,50 грн. Найдорожче продукти з таблиці коштують у супермаркеті АТБ, де за аналогічний продуктовий набір треба заплатити 1428,58 грн.

Які товари можна придбати за вигідною ціною

Розглянемо, скільки коштують деякі товари у чотирьох столичних супермаркетах.

Так, скумбрія слабосолона в Novus та Сільпо коштує 169,00 грн. Дорожче ціну пропонують рітейлери Ашан та АТБ - 208,20 грн та 244,85 грн відповідно.

В Україні дорожчає білокачанна капуста. Наразі дешевше вона коштує в супермаркетах Novus та Сільпо за ціною 12,99 грн / кг та 13,00 / кг відповідно. В Ашан кілограм капусти коштує 18,30 грн, а в АТБ - 19,95 грн.

Цибуля залишається однією з найбільш популярних позицій на плодоовочевому ринку України, яка зростає в ціні. Наразі кілограм цибулі дешевше можна придбати в Novus та Сільпо за ціною 43,89 грн та 43,90 грн відповідно. В Ашан цибуля коштує 45,70 грн, а в АТБ - 47,95 грн.

За даними моніторингу цін кілограм цукру в АТБ та Ашан можна придбати за ціною 33,50 грн та 33,60 грн відповідно. В Сільпо та Novus кілограм цукру можна придбати за однаковою ціною - 33,69 грн

Готовий сніданок Несквік від Nestle в Сільпо та Novus коштує за однаковою ціною - 90,99 грн. В АТБ цей товар можна придбати за 97,90. Найдорожче готовий сніданок Несквік від Nestle коштує в супермаркеті Ашан - 132,20 грн.

За даними моніторингу цін кілограм бананів в АТБ коштує 69,95 грн, а в Novus - 69,99 грн. В Сільпо кілограм бананів можна придбати за 70,00 грн, а в Ашан - 71,90 грн.

Тістечко заварне з кремом рітейлер АТБ пропонує за ціною 22,90 грн. В Сільпо та Novus цей товар коштує за однаковою ціною - 23,59 грн. В Ашан тістечко заварне з кремом можна придбати за 25,90 грн.

Вино ігристе Таїрово Салюте Асті біле солодке можна придбати в АТБ за ціною 155,90 грн. Novus цей товар пропонує за ціною 157,00 грн, а Сільпо - 159,30 грн. В Ашан вино ігристе Таїрово Салюте Асті біле солодке коштує 169,00 грн.