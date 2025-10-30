"Мы были виртуальными миллионерами": как Борис Давыденко начинал в Delo.ua

Финансовый кризис, план Полсона и виртуальный портфель акций, где журналисты становились миллионерами на бумаге. Главный редактор “Forbes Украина” Борис Давиденко вспоминает свои первые годы в Delo.ua, редакторов, которые "пили кровь", и жалуется, что сегодня деловой журналистике не хватает конкуренции.

Ты помнишь, о чем больше писал в Delo.ua ?

— У нас кроме новостей и ежедневных обзоров был виртуальный портфель газеты, где мы виртуально покупали и продавали акции и быстро стали виртуальными миллионерами.

Я подобрала несколько текстов. Посмотри, может что-нибудь припомнишь.

— Ужас, как я много текста писал. Интересно было время: финансовый кризис, план Полсона, все падает, все растет.

Что для тебя было самым важным в этой работе?

— Это была моя первая журналистская работа. Там я научился азам профессии, развился, многое узнал. Это была классная школа. Я бы сказал, что прошел с первого по восьмой класс за три года экстерном.

Что больше всего повлияло?

— Журналистские стандарты. У меня были хорошие редакторы – Александр Рубан, Владимир Вербяный. Они попили немало моей крови со своими принципами и упрямством. Но для хорошего журналиста это качество необходимо.

Что изменилось в журналистике тогда и сейчас?

— Конкуренция. Тогда было три ежедневных газеты, и это была реальная конкуренция за эксклюзивы: кто первый и кто глубже напишет. А сейчас мне, как главному редактору, приходится придумывать конкуренцию, подстрекать журналистов и редакторов конкурировать между собой. Полноценных деловых редакций не так много, и это плохо. Хотелось бы, чтобы конкуренты были сильнее, чтобы конкуренции было больше.

Как ты сейчас зарабатываешь? Ты инвестируешь в ценные бумаги?

— Зарабатываю на работе, получаю зарплату. Инвестором в украинские ценные бумаги я не стал. К тому времени, как у меня появились деньги, украинский фондовый рынок, по сути, перестал существовать. Если появляются лишние деньги, они идут в ОВГЗ. Но для этого не нужно знать многое о фондовом рынке.

А все-таки ты покупал акции украинских компаний?

— Да, но большее из редакторских соображений, чем инвесторских. Когда запустился рынок земли, я купил гектар или два, чтобы разобраться, как это работает и написать заметку. У меня есть небольшие инвестиции в Инжур, тоже для понимания, как оно работает. Если бы не такая мрака с организацией, я бы купил акции "Киевстара", но это сложнее, чем с "Инжуром".

Delo.ua двадцать лет назад писало преимущественно об украинских корпорациях, приватизации, больших соглашениях. Сейчас больше о малом бизнесе, стартапах, региональных брендах. Как ты думаешь, о чем будут писать деловые медиа спустя еще десять-двадцать лет?

— Это оптимистический вопрос. Как минимум будет Украина и будет деловая журналистика, и это уже хорошо. Общий тренд таков: мы идем от индустриальной экономики, сконцентрированной в небольшом количестве бизнес-групп, к более сервисной и современной. Этот тренд невозможно развернуть. Мы не вернемся к экономике Ахметова, Коломойского и Пинчука.

Будет больше средних и, я надеюсь, инновационных компаний. Украина станет частью европейского и мирового рынка. Будем больше писать об иностранных компаниях, которые заходят в Украину, и об украинских компаниях, конкурирующих глобально. Это интереснее, разнообразнее. Это журналистика о знаниях и талантах людей, а не об их способности добегать до высоких кабинетов и "покупать" нужные решения.

Что должно произойти, чтобы в Украине произошел экономический бум и "индивидуальный прорыв"?

— Необходимое условие — завершение войны и гарантии безопасности. Далее: во время войны государства в экономике стало очень много, нужно, чтобы его стало меньше. Рыночность и экономическая свобода – это ключевые предпосылки. Затем инвестиции, особенно в восстановление страны. Это зависит от наших партнеров и от того, как мы проделаем свою домашнюю работу: чтобы были проекты, куда можно инвестировать, а не только восстанавливать разрушенное. Нужно снизить давление на бизнес и хотя бы частично восстановить судебную систему для бизнес-среды.

То есть, ты веришь, что это возможно?

— Да. Условие номер один – завершение войны. Номер два – движение Украины в направлении экономической свободы, уменьшение роли государства в экономике. Здесь много талантливых людей, которые во время войны создали огромные компании. Почему они не смогут это повторить в мирное время?

И напоследок: что бы ты хотел пожелать Delo.ua на следующие 20 лет?

— Во-первых, поздравить. 20 лет для СМИ в Украине – это уже термин, в хорошем смысле этого слова. Пожелать найти удачную бизнес-модель, которая будет основываться на журналистике. И, как минимум, еще 20 лет существовать и стать школой для новых поколений украинских журналистов.