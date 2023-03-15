"Мы помогаем тысячам украинцев, но рейдеры пытаются перекрыть нам кислород", – вице-президент Всеукраинского благотворительного фонда «Мира и Добра»

Украина – страна волонтеров. До 2014 года об этом мало кто задумывался. Собирать средства на гуманитарные или социальные проекты было сложно и долго. И все изменилось с войной. Объединившись в 2014 году, украинцы показали всему миру, насколько прочным может быть тыл. А с началом полномасштабной агрессии доказали – наш народ не победить. За прошедший год за народные деньги покупали спутники, байракторы, ремонтировали танки, оснащали с "нуля" новые подразделения и делали много других удивительных вещей. Сегодня мы поговорим о реалиях и проблемах волонтерских будней с вице-президентом Всеукраинского благотворительного фонда «Мира и Добра» Александром Цверковичем.

Александр, ваш фонд уже существует более 10 лет, расскажите с чего все началось. Что побудило его сотворить?

- Желание помогать. И если раньше это делалось точечно, когда кто-то рассказывал о семье, которая нуждалась в помощи или, банально, видел биг-борд о сборе средств и т.д. Но с течением времени понял, что это можно делать системно и в других масштабах. И тогда вместе с друзьями-единомышленниками основали Всеукраинский благотворительный фонд, который ныне называется ВБФ "Мира и Добра".

Как трансформировалась деятельность фонда в 2014 году и в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России?

- В 2014 году мы непосредственно помогали добровольческим батальонам, особенно тем, кто защищал Мариуполь. Больше внимания и помощи уделяли больным детям и детским домам, поддерживали малообеспеченные семьи, заботились о стариках, а также финансировали развитие социальных и спортивных проектов. С началом полномасштабной войны мы переформатировались. И в 2022 году открыли новые направления помощи: восстановление школ, детсадов, домов культуры, поврежденных или разрушенных в результате российской агрессии. Стали больше ориентироваться именно на семьи переселенцев и детей-сирот.

Коттеджный городок для переселенцев "Мира и Добра 1", визуализация сайта Фонда

Мы запланировали и уже приобрели участок и сделали проект под строительство целого городка для людей, лишившихся жилья. Это должен быть мегапроект. Однако сейчас он находится на паузе.

В 2022 году мы сосредоточили собственные ресурсы и возможности на помощи именно пострадавшим от действий оккупантов. В первые 100 дней вместе с партнерами ежедневно кормили несколько десятков тысяч человек в Киеве и области. За первые 150 дней с начала войны наши волонтеры развезли и раздали более 100 тысяч продуктовых наборов, а каждый набор это 10-15 килограммов самых необходимых продуктов и дополнительно еще 7 тысяч тонн продуктов и медикаментов. Доставили и предоставили людям множество наборов средств гигиены и бытовой химии.

Выдача гуманитарной помощи переселенцам, г. Борисполь

Возили помощь непосредственно в места, где велись боевые действия – Бучу, Бородянку, Гостомель, Макаров, в часть Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Например, на Николаевщину, когда у них был кризис с водой, возили ее туда целыми фурами и раздавали людям.

Есть тесное сотрудничество с Ювенальной полицией. Вместе с ними помогаем детям.

Как определяете адресатов помощи?

– По разному. В феврале-марте 2022 года все было настолько динамично, что даже не было времени сидеть и отслеживать – кому и что нужно все делалось и передавалось максимально быстро и на доверии. Но в основном мы получаем заявки через соцсети и сайт. Есть определенные критерии и алгоритм, по которым определяем действительно ли запрашивающий нуждается в такой помощи. В случае подтверждения и при возможности закрываем потребности. Также налажены контакты с местными властями в разных регионах. Они нам тоже передают запросы, которые мы покрываем.

А военные нужды закрывали?

– Конечно, хотя мы и занимались в основном гуманитарным и социальным направлениями, со временем начали получать запросы и от военных. В общей сложности нам удалось передать на нужды ВСУ 30 автомобилей, 5 эвакуационных автобусов, большое количество касок, бронежилетов, дальномеров, дронов, тепловизоров и т.д. Помогали с ремонтом транспорта и запчастями.

Помощь силам обороны

Бывало, что помогали другим фондам, зная, где приобрести средства для военных, и как быстро доставить, а потому организовывали закупку и логистику. Многое сделано, далеко не все публично освещалось и не имели этого, много мы делали в сотрудничестве с другими фондами.

За счет каких средств работает фонд?

– Основа – это наши собственные средства. Подразумевается учредителей фонда, партнеров и друзей. Какая-то часть – это донаты благотворителей. Были пожертвования и 20 тысяч долларов и 10 гривен.

Расскажите подробнее о проекте строительства города для людей, потерявших жилье?

– Из-за российской агрессии многие украинцы окончательно потеряли собственные дома. Им просто некуда возвращаться. Поэтому мы, с партнерами, мечтали помочь хоть части этих людей. Мы запроектировали строительство коттеджного городка на 144 дома (450 человек) неподалеку от Киева. Это очень классный проект с площадками для мини футбола и баскетбола, коворкингом, заведением инфраструктуры, фельдшерско-акушерским пунктом, магазином. Под это строительство сделаны все просчеты, изготовлен проект, приобретен земельный участок. С точки зрения инвестиций – это не облачные цифры. По моему мнению, если нам удастся его реализовать, это будет пример и для других благотворителей, у которых есть желания и средства помогать людям. Более того, есть планы и по второму городку. Там масштабы больше – строительство на 50 гектарах для проживания 20 тысяч человек. Но пока стоим.

Почему же приостановили реализацию проектов?

– Это неприятная часть разговора для меня. Потому что одни помогают, вкладывая душу, силы и деньги, а другие пытаются наживаться на этом. Так и случилось. Один из наших складов в Киеве, где хранится большое количество гуманитарной помощи, захвачен и частично разграблен. Уже несколько месяцев наших представителей "титушки" не пускают внутрь. Лишь однажды вместе с полицией нам удалось попасть в помещение. И мы увидели, что украдено немало медицинского оборудования, которое мы готовились передать в лечебные заведения, многие продукты питания, которые предназначались для людей с деоккупированных территорий испортились, есть на складах специальное оборудование и обмундирование для бойцов ГСЧС и саперов, которое тоже не можем передать. В общем, там гуманитарной помощи на миллионы гривен, в том числе, и переданной нам зарубежными благотворителями, которые просто отказываются понять наши объяснения, что мы не можем попасть на собственные склады и во время войны передать такие необходимые вещи. Для них это за пределом адекватного понимания.

Поэтому, к сожалению, мы вынуждены сегодня все силы и средства тратить на борьбу с рейдерами, оказывающими влияние и покровителей во власти. И хотят просто позорно нажиться на гуманитарке. Поэтому некоторые направления деятельности фонда пока не могут реализовываться.

Вы обращались за помощью к правоохранителям?

– Да, все законные юридические рычаги мы задействовали. Не раз вызывали полицию, обращались в ДБР, суды. Но сейчас все свелось к затягиванию процесса и безответственному молчанию правоохранительных и контролирующих органов. А в это время тонны продуктов, которые должны быть доставлены 15-20 тысячам украинцев портятся на складах, около 30 больниц продолжают ждать месяцами нужное "вчера" оборудование, не говоря уже о военных и спасателях.

Поэтому сегодня надеемся только на силу огласки, собственно, на вас – журналистов.