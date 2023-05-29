Некоторые пенсионеры в Украине получат 4,2 тыс грн надбавки к выплатам

29 мая Верховная Рада Украины поддержала повышение пенсий для ветеранов УПА и политзаключенных коммунистического режима СССР. Соответствующий законопроект №8032 во втором чтении и в целом поддержали 313 нардепов.

Об этом в Facebook сообщил депутат Верховной Рады Владимир Вятрович.

Эта категория пенсионеров получит прибавку к пенсии в размере 4,200 гривен в месяц с последующей индексацией.

"Украине нужны герои и она их чтит. Политзаключенные коммунистического режима СССР наконец-то получат пенсии за особые заслуги перед Украиной... Законопроект предусматривает предоставление таких пенсий борцам за независимость Украины, которые были заключены за свои убеждения", — рассказал депутат.

Принятый законопроект также предусматривает внесение изменений в действующее законодательство. А именно из закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" будет изъято упоминание о советских наградах и званиях, а пребывание на высоких государственных должностях больше не будет основанием для назначения пенсий за особые заслуги.

"Еще один шаг в сторону политической и социальной справедливости. Я всегда говорил, что там, где помнят погибших, будут те, кто защищает живых. Но, наконец, мы помним еще и живых. Это правильный сигнал украинскому обществу, ветеранам и нынешним борцам" за независимость. Украина - государство, которое умеет быть благодарным. Украина уважает своих героев", - добавил Вятрович.

Напомним, за первый квартал 2023 года средняя пенсия в Украине составила 5 238 грн. 30% пенсионеров получают менее 3000 грн. Самая маленькая средняя пенсия в Тернопольской области – 3997 грн, а самая большая в Киеве – 7129 грн.

Также в 2023 году впервые проиндексировали самые низкие пенсии. Выплаты увеличили для 10,5 млн пенсионеров.