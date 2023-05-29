Деякі пенсіонери в Україні отримають 4,2 тис грн надбавки до виплат

Верховна Рада України 29 травня підтримала підвищення пенсій для ветеранів УПА та політв’язнів комуністичного режиму СРСР. Відповідний законопроєкт №8032 у другому читанні і в цілому підтримали 313 нардепів.

Про це в Facebook повідомив депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович.

Ця категорія пенсіонерів отримає надбавку до пенсії у розмірі 4,200 гривень на місяць з подальшою індексацією.

"Україні потрібні герої і вона їх шанує. Політв’язні комуністичного режиму СРСР нарешті отримають пенсії за особливі заслуги перед Україною... Законопроєкт передбачає надання таких пенсій борцям за незалежність України, які були ув’язнені за свої переконання", — розповів депутат.

Ухвалений законопроєкт також передбачає внесення змін до діючого законодавства. А саме з закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" вилучать згадки про радянські нагороди й звання, а перебування на високих державних посадах більше не буде підставою для призначення пенсій за особливі заслуги.

"Ще один крок у бік політичної й соціальної справедливості. Я завжди казав, що там де пам’ятають загиблих — будуть ті, хто захищає живих. Але нарешті ми пам’ятаємо ще й живих. Це правильний сигнал українському суспільству, ветеранам і нинішнім борцям за незалежність. Україна - держава, яка вміє бути вдячною. Україна шанує своїх героїв", — додав В’ятрович.

Нагадаємо, за перший квартал 2023 року середня пенсія в Україні склала 5 238 грн. 30% пенсіонерів отримують менш ніж 3000 грн. Найменша середня пенсія у Тернопільській області — 3997 грн, а найбільша у Києві — 7129 грн.

Також у 2023 році вперше проіндексували найнижчі пенсії. Виплати збільшили для 10,5 млн пенсіонерів.