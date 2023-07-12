Украина вернула тела 19 погибших в плену

Киеву удалось вернуть тела 19 украинцев, погибших в плену. Ожидается, что скоро передадут еще четыре тела.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко во время круглого стола в "Укринформе".

"Хочу такие грустные примеры привести, когда человек находится в плену, мы видим (на видео - Delo. ua ). И 19 тел я привез, они погибли в плену. И еще 4 привезу в ближайшие дни. Это те, кто были в плену и погибли. Это о том, что мы знаем, нам эти тела возвращают. Но есть такое, что нам тела могут и не вернуть", – сказал Котенко.

Напомним, с мая в Украине работает Единый реестр пропавших без вести, в котором уже сейчас зафиксированы данные о 24 тысячах человек. Заметим, что именно за 2022 год было зафиксировано около 7200 военнослужащих, которых считают пропавшими без вести. Среди них – военнослужащие ВСУ, нацгвардейцы, правоохранители, сотрудники СБУ, пограничники.

Последняя репатриация тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину, состоялась в конце июня.