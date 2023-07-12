Україна повернула тіла 19 загиблих у російському полоні

Києву вдалося повернути тіла 19 українців, які загинули в російському полоні. Очікується, що незабаром передадуть ще чотири тіла.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко під час круглого столу в "Укрінформі".

"Хочу такі прикрі приклади навести, коли людина перебуває у полоні, ми бачимо (на відео — Delo.ua). І 19 тіл я привіз, вони загинули в полоні. І ще 4 привезу найближчими днями. Це ті, хто були у полоні і там загинули. Це про те, що ми знаємо, нам ці тіла повертають. Але є таке, що нам тіла можуть і не повернути", - сказав Котенко.

Нагадаємо, з травня в Україні працює Єдиний реєстр зниклих безвісти, у якому вже наразі зафіксовано дані про 24 тисяч осіб. Зауважимо, що саме за 2022 рік було зафіксовано приблизно 7200 військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Серед них – військовослужбовці ЗСУ, нацгвардійці, правоохоронці, співробітники СБУ, прикордонники тощо.

Остання репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну, відбулася наприкінці червня.