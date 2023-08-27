Украинские военные двигаются вперед на Таврическом направлении: какие результаты

Силы обороны Украины проводят контрнаступательную операцию на Таврическом направлении. Защитники уничтожают технику и ликвидируют личный состав врага.

Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Только за последние сутки украинские артиллерийские подразделения выполнили 1268 огневых задач.

В результате за это время потери россиян составили 305 человек: безвозвратные – 78, раненые – 210, плен – 17.

Что касается военной техники противника, то Силы обороны уничтожили 32 единицы за 24 часа только на Таврическом направлении.

В частности, 2 танка, 8 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 2 РСЗО, 1 ПТРК, 4 БпЛА, 10 единиц автомобильной техники.

Напомним, что недавно Залужный провел совещания с руководителями штабов НАТО и Британии. По итогам, украинский генерал решил, что Силы обороны должны сфокусироваться на наступлении на Запорожском направлении.

Дополнительно известно, что украинские войска могли прорвать российскую оборону вдоль части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в стратегический город Токмак.