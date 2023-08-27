Українські військові рухаються вперед на Таврійському напрямку: які результати

Сили оборони України проводять контрнаступальні операції на Таврійському напрямку. Захисники знищують техніку та ліквідовують особовий склад ворога.

Про це у неділю, 27 серпня, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Лише за останню добу українські артилерійські підрозділи протягом 1268 вогневих завдань.

В результаті за цей час втрати росіян склали 305 осіб: безповоротні — 78, поранені — 210, полон — 17.

Щодо військової техніки противника, то Сили оборони знищили 32 одиниці за 24 години лише на Таврійському напрямку.

Зокрема, 2 танки, 8 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, 1 ПТРК, 4 БпЛА, 10 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, нещодавно Залужний провів наради з керівниками штабів НАТО та Британії. За підсумками, український генерал вирішив, що Сили оборони мають сфокусуватися на наступі на Запорізькому напрямку.

Додатково відомо, що українські війська могли прорвати російську оборону вздовж частини південної лінії фронту в Запорізькій області та розширюють клин до стратегічного міста Токмак.