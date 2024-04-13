В Минобороны рассказали, когда появится законопроект о демобилизации

Версия законопроекта о демобилизации, которую подадут в Верховную Раду, появится уже в ближайшие месяцы.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

По его словам, проект будут готовить совместно с Минобороны, а также представителями Генштаба Вооруженных Сил Украины.

"Он уже в работе, и в ближайшие месяцы появится версия, которая потом попадет в парламент", - сказал Лазуткин.

Он отметил, что несколько дней назад официальные источники сообщали, что для подготовки законопроекта понадобится восемь месяцев, однако "после определенных дискуссий это убрали".

В то же время спикер Минобороны выразил надежду, что законопроект будет готов раньше указанного срока.

Демобилизации не будет

Напомним, Верховная Рада Украины на заседании 11 апреля приняла законопроект о мобилизации в целом. За это отдали свои голоса 283 нардепа. В то же время, норму о демобилизации они исключили.

Инициировал такие радикальные шаги главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский: вечером вторника СМИ опубликовали текст соответствующего письма министру обороны Рустему Умерову. Таким образом, Кабмин обязан будет внести на рассмотрение Совета отдельный законопроект по основаниям увольнения с военной службы и ротации.

По словам министра обороны Рустема Умерова, согласно действующему законодательству , демобилизация украинских военнослужащих возможна только после окончания войны.

Исключение из законопроекта нормы о демобилизации спустя 36 месяцев вызвало неоднозначную реакцию и в обществе, и среди военных.

Отметим, что президент Украины подписал закон о демобилизации срочников с предоставлением отсрочки от последующей мобилизации на 12 месяцев.