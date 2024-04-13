У Міноборони розповіли, коли з'явиться законопроєкт про демобілізацію

Версія законопроєкту про демобілізацію, яку подадуть до Верховної Ради, з'явиться вже найближчими місяцями.

Про це повідомив спікер Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

За його словами речника, проєкт готуватимуть спільно з Міноборони, а також представниками Генштабу Збройних Сил України.

"Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту", - сказав Лазуткін.

Він наголосив, що кілька днів тому офіційні джерела повідомляли, що на підготовку законопроєкту знадобиться вісім місяців, однак "після певних дискусій це прибрали".

Водночас речник Міноборони висловив сподівання, що законопроєкт буде готовий раніше зазначеного терміну.

Демобілізації не буде

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. Водночас норму про демобілізацію вони виключили.

Ініціював такі радикальні кроки головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський: ввечері вівторка ЗМІ опублікували текст відповідного листа до міністра оборони Рустема Умєрова. Таким чином, Кабмін зобов’язаний буде внести на розгляд Ради окремий законопроєкт щодо підстав звільнення з військової служби та ротації.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, відповідно до чинного законодавства демобілізація українських військовослужбовців можлива лише після закінчення війни.

Виключення із законопроекту норми про демобілізацію через 36 місяців викликало неоднозначну реакцію і в суспільстві, і серед військових.

Зауважимо, президент України підписав закон про демобілізацію строковиків із наданням відстрочки від подальшої мобілізації на 12 місяців.