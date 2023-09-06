В Раде отказались рассматривать запрет банкам взимать с ВПЛ государственную помощь за долги

В Украине участились жалобы на банки, взыскивающие за долги средства с клиентов-внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые им выплачивает государство как пособие на проживание. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заметила.

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Верещук как профильный министр считает такие взыскания несправедливыми. "ибо эти люди остались без дома и имущества. У многих нет работы". Она обратила внимание, что специально для решения этой проблемы Кабмин подал в Совет соответствующий законопроект ( №9065 ).

Впрочем, как говорится на сайте парламента, именно 5 сентября он был снят с рассмотрения, что и спровоцировало возмущение профильного министра.

"Понимаю, что переселенец может быть должен банку деньги. Но коммерческое кредитование имеет свои риски, которые являются частью банковского бизнеса. Помощь переселенцам платится не для того, чтобы эти деньги забирали себе банки", - отметила вице-премьер.

И действительно, упомянутый правительственный законопроект, запрещающий обращение взыскания на средства, получаемые в качестве помощи на проживание ВПЛ, в стенах парламента находится уже несколько месяцев – на ознакомление нардепам он был предоставлен 28 февраля, но вчера – снят с рассмотрения.

Напомним, Кабинет министров на заседании 1 сентября утвердил порядок функционирования мест обитания ВПЛ. В документе предусмотрено разделение помещений на места общего пользования и с оборудованными койко-местами.