В Раде предлагают демобилизовать некоторых военных: кого это может касаться

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины поддержал законопроект №8009, предусматривающий увольнение с военной службы во время действия военного положения военнослужащих, если их близкие родственники погибли или пропали без вести.

Об этом говорится в заключении комитета.

Авторы законопроекта инициируют расширение оснований для увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения.

А именно предлагается установить дополнительное основание военнослужащим, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время действия военного положения. Согласно законопроекту, близкими родственниками считаются: муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Ранее в Украине приняли закон №2491-ІХ (законопроект №7481), предоставлявший отсрочку от призыва гражданам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в результате войны. Но нормы закона не распространялись на военных, уже защищающих Украину.

Законопроект №8009 уравняет в правах действующих военных с гражданами, подпадающими под мобилизацию.

"Принятие этого законопроекта позволит в период военного положения увольняться с военной службы военнослужащим, проходящим военную службу по призыву во время мобилизации, а также проходящим военную службу по контракту, если их близкие родственники погибли или пропали без вести в условиях отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - резюмировали в пояснительной записке к документу.

Напомним, что накануне правительство одобрило новый порядок бронирования военнообязанных и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, работники которых отныне будут подлежать бронированию.