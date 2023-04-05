В Раді пропонують демобілізувати деяких військових: кого це може стосуватися

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України підтримав законопроєкт №8009, який передбачає звільнення з військової служби під час дії воєнного стану військовослужбовців, якщо їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти.

Про це йдеться у висновку комітету.

Автори законопроєкту ініціюють розширення підстав для звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану.

А саме пропонується встановити додаткову підставу військовослужбовцям чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час дії воєнного стану. Згідно з законопроєктом, близькими родичами вважаються: чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, бабуся або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Раніше в Україні ухвалили закон №2491-ІХ (законопроєкт №7481), який надавав відстрочку від призову громадянам, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти внаслідок війни. Але норми закону не поширювалися на військових, які вже захищають Україну.

Законопроєкт №8009 урівняє в правах діючих військових з громадянами, які підпадають під мобілізацію.

"Прийняття цього законопроєкту дозволить у період воєнного стану звільнятися з військової служби військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, а також, які проходять військову службу за контрактом, якщо їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти в умовах відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України", — резюмували в пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо, що напередодні уряд схвалив новий порядок бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств, установ і організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, працівники яких віднині підлягатимуть бронюванню.